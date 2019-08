N. MĚSTO – SLOVÁCKO 0:5

Kouč týmu z Uherského Hradiště Martin Svědík postavil do zápasu také největší hvězdu – explzeňského Milana Petrželu. Hosté od začátku potvrzovali roli jasného favorita. Na první branku se čekalo necelých dvacet minut, kdy své střelecké představení načal Sadílek, který už předtím spálil dvě dobré příležitosti. Tentokrát ho osamoceného před brankou našel unikající Kalabiška. Asistující hráč se poté zapsal i do střelecké listiny. Domácí obrana na něj úplně zapomněla a sám před Maňákem nezaváhal. Poté měla svou jedinou šanci i Vrchovina, ovšem Duba ideální příležitost k zakončení promáchl. Pár chvil poté zaúřadoval Petržela, který krásně našel hlavu Sadílka a bylo to o tři góly. Ještě před pauzou Slovácko zcela vyšachovalo domácí obranu a pro Kalabišku byla povinnost sólo ve dvou na bezmocného Maňáka gólově zakončit.

„Slovácko nastoupilo stoprocentně koncentrované a zápas brzy rozhodlo,“ uznal domácí trenér Richard Zeman, který pošetřil některé hráče základní sestavy. V nominaci například vůbec nebyli bratři Skalníkové.

Hned po pauze zvýšil Sadílek na rozdíl pěti gólů a zápas se od té doby jen dohrával. Hosté sice ještě měli několik příležitostí, při nich se ale vyznamenal Maňák.

„Hlavně v první půli jsme dobře kombinovali, brzy rozhodli a pak měli zápas pod kontrolou. Nastoupili jsme bez klasického útočníka, dopředu šel Kalabiška, který svou roli zvládl,“ řekl trenér Slovácka Martin Svědík.

„Hosté nás v určité fázi zápasu totálně rozebrali. Některé branky sice byly laciné, ale samozřejmě se především projevil rozdíl dvou soutěží,“ uzavřel Zeman.

Góly: 19., 35. a 46. Sadílek, 28. a 39. Kalabiška. Rozhodčí: Adámková. ŽK: 1:0. Diváci: 865. Poločas: 0:4. N. Město: Maňák – Vašíček, Vícha, Batelka, Smetana – Wolker (46. Zbytovský), Duda – Chloupek, Michal (57. Donkor), Švanda (75. Svoboda) – Duba. Slovácko: Porcal - Tischler (67. Juroška), Šimko, Krejčí, Hofmann - Divíšek - Petržela (45. Navrátil) Sadílek, Hellebrand, Daníček (52. Franič) – Kalabiška.