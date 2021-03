S jakými zkušenostmi kandidujete na pozici předsedy OFS?

Je to až nepředstavitelné, ale práci funkcionáře se již věnuji desetiletí. A to na všech úrovních od předsedy klubu Slavoj Polná, člena řídící komise na Moravě a od roku 2010 jsem předsedou okresního svazu.

Pro jaké úkoly a cíle chcete tyto zkušenosti využít v případě zvolení?

Samozřejmě všichni mluvíme o mládeži, to je základ budoucího fotbalu nejen na okrese, ale i v celém fotbalovém hnutí. Okresní fotbalový svaz považuji za určitý servis pro kluby, řízení soutěží apod. Musím bohužel konstatovat, že třeba v soutěžním ročníku se nám nepodařilo naplnit okresní přebor, a opravdu nevím, co vůbec s fotbalem udělá současná doba. Každý má určitě jiné priority – rodinu, práci, samozřejmě zdraví a musíme věřit, že se všechny generace vrátí i ke svému koníčku – fotbalu.

Valné hromady a volby se konají po loňském zatčení a následné rezignaci vlivného fotbalového funkcionáře Romana Berbra. Jakými dalšími kroky má očista fotbalového hnutí pokračovat?

O zatčení Romana Berbra a dalších obviněných už bylo napsáno hodně. Boj o očistu a sponzory určitě není a nebude jednoduchý, ale nesmíme dopustit, aby jedinci vrhali špatné světlo na celé fotbalové hnutí. Nikde se moc nepíše, že český fotbal je rozdělený na dvě komory – českou a moravskou, každá komora má své kandidáty a naše moravská nemá nic společného s volbou Romana Berbra. Dle mého názoru fotbal na Moravě a hlavně na Vysočině žádné takové problémy nemá.

Jakým způsobem lze v dohledné době zabránit ovlivňování výsledků a dalším nešvarům, které se ve fotbale v minulosti rozšířily?

Všechno je v lidech, já nemám žádné povědomí o ovlivňování výsledků. Člověk by měl vést už ty nejmladší ročníky ke hře fair play.

Je ve vašem okrese dostatek nových a schopných lidí, kteří mají zájem o práci v OFS?

Nemáme dostatek nových lidí, kteří by měli zájem o práci v okresním fotbalovém svazu. Horko těžko dáváme dohromady pět lidí na složení výkonného výboru.

Jaký máte názor na hnutí Fotbalová evoluce? Co si od něho slibujete?

Vítám každého, kdo chce pomoci fotbalu, mimo Rudolfa Řepky jsem neměl možnost s nikým hovořit. Na druhé straně musím konstatovat, že nejsem příznivcem toho, že všechno, co se udělalo, je špatně. Jsou desítky funkcionářů na různé úrovni, kteří svou práci dělali a dělají dobře, protože jak v životě, tak i ve fotbale je to o lidech.

Fotbalové volby na Jihlavsku

Valná hromada OFS Jihlava se uskuteční v úterý od půl páté odpoledne v salonku jihlavského Dělnického domu. Za fotbalové kluby dostali pozvánku zástupci devětatřiceti klubů na Jihlavsku. Valná hromada se bude konat za předepsaných epidemických opatření, povinné budou respirátory, všichni účastníci musí předložit potvrzení o negativním testu na covid-19. Jediným kandidátem na předsedu je stávající předseda Jindřich Skočdopole.