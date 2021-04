Jakoby zažívali déjà vu. Přesně před rokem museli organizátoři Žďárské ligy malé kopané řešit, zda se jim podaří rozehraný ročník dohrát. Povedlo se, další triumf si loni v červnu připsal tým Benjaminu. Rok se s rokem sešel a vinou pandemie covid-19 opět reálně hrozí riziko toho, že se letošní ročník nemusí povést dohrát. „Chtěli bychom začít hrát předposlední květnovou sobotu, ale nezáleží to jen na nás,“ sdělil člen řídícího štábu Žďárské ligy malé kopané Martin Němec.

Za normálních okolností, tedy ještě před dvěma roky, by jarní část soutěže začínala s příchodem měsíce května. „První jarní kolo by se hrálo prvního května. O dva týdny později , vzhledem ke konání žďárské pouti, by bylo volno. Za další týden by se dohrála základní část a v dalších třech sobotách by přišly na řadu tři kola nadstavby. Dvanáctého června bychom tak znali vítěze obou lig,“ nastínil Němec.

Tento plán ale nyní platit rozhodně nebude. „Je jisté, že do dvou týdnů určitě nezačneme. Hlavním důvodem jsou vládní omezení, ale také čas, který potřebujeme na přípravu všech nezbytných věcí,“ prozradil.

Jaký je tedy aktuální plán? „Na začátku května se náš štáb sejde a řekneme si, co a jak dál. Po zkušenostech z loňska jsme se rozhodli, že nic dopředu chystat nebudeme, protože to nemá cenu. Loni se nám nakonec podařilo během závěru května a čtyř červnových sobot soutěže dohrát,“ připomněl.

Hraniční termín přesto Němec se svými kolegy zná. „Nejzazším termínem, kdy musíme začít hrát, abychom soutěž do konce června dohráli, je sobota dvaadvacátého května. S tímto datem vlastně v tuto chvíli pracujeme,“ naznačil.

Vyloučený ještě není ani dřívější začátek. „Pokud česká vláda třeba řekne, že se od prvního května může sportovat bez omezení, můžeme se tomu přizpůsobit. Ale znamenalo by to jen začátek o týden dříve, tedy patnáctého května. Pouť už je totiž přeložená na září,“ podotkl.

V případě časové nouze také nemusí dojít na nadstavbová tři kola. „I to se může stát. Dohráli bychom jen základní část a na jejich základě by byly určení vítězové obou lig,“ neskrýval.

Nad dalšími možnostmi už nechtěl člen řídícího štábu Žďárské ligy malé kopané příliš spekulovat. „Další varianty jsme neřešili. Loni se přes prázdniny nikomu hrát nechtělo, na tom se určitě nic nezměnilo. V tuto chvíli opravdu nemá cenu řešit, co může být za jeden či dva měsíce. Spíše jsem zvědavý, v jaké formě budou týmy po tak dlouhé přestávce,“ pousmál se Němec.