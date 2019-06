Slavit se tak může už v sobotu, kdy se Kozlové střetnou ve šlágru kola s druhým FC Benjamin a posledními Orly, jimž jde o přežití. V opačném případě rozhodne poslední kolo.

K záchraně si výrazně pomohla La Bomba, která porazila Dipar CF 4:1. Definitivu může mít po příštím kole, pokud porazí Here for beer. Těžkou úlohu má aktuálně poslední FC Orel, jenž zakončí sezonu už tuto sobotu náročným dvojzápasem se dvěma nejlépe postavenými celky soutěže.

Druholigová skupina o postup měla o víkendu volno, odehrály se pouze zápasy o umístění, v nichž se žádná senzace nekonala.

1. LIGA

Výsledky 10. kola: Dipar CF – FC Benjamin 1:6, Kozel Team – Mič. Svratka 6:0, Dipar CF – La Bomba 1:4, Alko – Kozel Team 1:10, FC Benjamin – La Bomba 3:1, Alko – Mič. Svratka 3:3, BKS – FC Orel 2:0, FC Rapid – FC Orel 8:0, FC Rapid – BKS 4:2.

1. Kozel Team 16 15 0 1 102:16 45

2. FC Benjamin 16 11 3 2 68:20 36

3. FC Rapid 16 11 3 2 62:33 36

4. Sosáci 16 9 3 4 54:33 30

5. Alko 18 7 5 6 44:45 26

6. Mič. Svratka 18 7 3 8 47:51 24

7. BKS 16 6 5 5 34:36 23

8. La Bomba 16 4 1 11 23:65 13

9. Dipar CF 18 3 2 13 26:63 11

10. Here for beer 16 2 3 11 28:68 9

11. FC Orel 18 2 2 14 22:80 8

Kanonýři: 34 – Dominik Havlík (FC Benjamin). 25 – David Zeman (Kozel Team). 13 – Aleš Stejskal (Here for beer). 12 – František Fiala (BKS), David Hrstka, Petr Havlík (oba Kozel Team), Pavel Bukáček (FC Rapid).

Program 11. kola (sobota 8. června): Sosáci – BKS (8.00), BKS – Mič. Svratka (9.00), Sosáci – Mič. Svratka (10.00), FC Benjamin – Kozel Team (11.00), FC Rapid – Here for beer (11.00), Kozel Team – FC Orel (12.00), Here for beer – La Bomba (12.00), FC Benjamin – FC Orel (13.00), FC Rapid – La Bomba (13.00).

2. LIGA

SKUPINA O UMÍSTĚNÍ

Výsledky 2. kola: Bot. Křižánky – Sokol Jámy 5:0, FC Trump – MK Lhotka 2:0, Los Chiquitos – MK Lhotka 6:1, Los Chiquitos – FC Trump 2:2.

7. Bot. Křižánky 15 6 3 6 39:40 21

8. Buldok 14 5 3 6 37:46 18

9. Los Chiquitos 14 5 2 7 33:45 17

10. FC Trump 16 3 6 7 33:50 15

11. Sokol Jámy 13 3 1 9 26:43 10

12. MK Lhotka 16 2 3 11 24:56 9

Kanonýři: 14 – Radek Toman (AC Světnov), Petr Večeřa (FC Radox), Martin Pospíchal (Akademici). 11 – Michal Hanák (Autobus Club), Petr Štěpánek (FC Radox).

Program nadstavby (sobota 8. června), skupina o postup: Kentauři – Autobus Club 10.00, FC Radox – Autobus Club (11.00), FC Žabanti – AC Světnov (12.00). FC Žabanti – Akademici (13.00), AC Světnov – Akademici (14.00).

Skupina o umístění: Buldok – Los Chiquitos (8.00), Sokol Jámy – MK Lhotka (8.00), Bot. Křižánky – Los Chiquitos (9.00), Sokol Jámy – FC Trump (9.00), Bot. Křižánky – Buldok (10.00).