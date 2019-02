Žďársko – Tři kola před koncem I. A třídy je ve skupině B téměř jasno. Na jaře ve formě hrající Nová Ves totiž ztratila dva body s rezervou Žďáru. Bývalý kouč Vsi Vítězslav Machatka byl blízko k cennému vítězství, kterému zabránil v 90. minutě Ondřejka z nabídnutého pokutového kopu.

V Třebíči rozhodlo Meziříčí v koncovce. | Foto: Deník/Jiří Oborný

V závěru padla branka i v Třebíči, kam si pro derby vítězství přijelo vedoucí Velké Meziříčí B. K jistotě postupu do krajského přeboru mu stačí jedna výhra. Štěpánov v bláznivé závěrečné desetiminutovce vyrovnal z 1:4 na 4:4.



VRCHOVINA B – ŽELETAVA 4:2



Domácí nastoupili do utkání dobře, ale v 6. minutě je zmrazila chyba obrany po přímém kopu, z něhož volný Jakeš poslal Želetavu do vedení. Vrchovina svého soka přehrávala, ale když se Želetava dostala za půlku, před Pokorným většinou hořelo. Zvýšit mohl z brejku Simandl, mířil jen do břevna. Svůj střelecký účet si na opačné straně otevřel Pavel Sodomka úspěšnou ranou po rohovém kopu. Obrat zařídil svým důrazem na brankové čáře Veselý.



Klid na domácí kopačky měl vnést druhý gól Sodomky z malého vápna, ale prakticky hned po rozehrání fauloval gólman Pokorný a Martin Vrbka z penalty snížil, 3:2. V 80. minutě uviděl Žák nabíhajícího Pavla Sodomku, který zkompletoval hattrick. Želetava nastřelila ještě jedno břevno, víc už jí domácí nepovolili.



Góly: 35., 61. a 80. Pavel Sodomka, 43. Veselý – 6. Jakeš, 62. Martin Vrbka (PK). Rozhodčí: Staněk. ŽK: 1:2. Diváci: 30. Poločas: 1:1. Vrchovina B: Pokorný – Bača, Drdla, Veselý, J. Skryja (68. R. Blažíček) – Starý, Žák, M. Šmída, Pavel Sodomka (81. Vašíček) – Polnický, Trojánek (60. Kyselý).



BUDIŠOV – ŠTĚPÁNOV 4:4



Domácí začali aktivně a hned ve třetí vrátil odražený míč K. Nováček a Molnár otevřel skóre. Budišov měl další šanci, ale nebezpečná střela Dvořáka těsně minula tyč. V 19. minutě Pažourek postupoval od půlící čáry sám na brankáře a zvýšil. Pak se osmělili hosté, ale střelu bravurně vychytal Trnka. Poté se hra přelévala ze strany na stranu bez větších šancí. Až těsně před pauzou zahrával trestný kop Hort, který našel ve vápně Hrádka a ten upravil na poločasových 3:0.



Druhou půli začal lépe Štěpánov, ale šance si nevytvářel. Až v 63. minutě se po centru do vápna nejlépe zorientoval Novák a snížil. Pak přidal zase Budišov. K. Nováček se uvolnil u brankové čáry a vybídl ke skórování Molnára. V 80. minutě napřáhl z velkého vápna Veselský a nedal Trnkovi šanci. Aby toho nebylo málo, tak za čtyři minuty tentýž hráč technickou střelou snížil na 4:3. Poté zůstali domácí jak opaření. V 90. minutě hosté předvedli poslední nákop do vápna, kdy byl atakován hráč a z penalty zařídil dělbu bodů Kovalchuk.



Góly: 3. a 67. Molnár, 19. Pažourek, 42. Hrádek – 63. Novák, 80. a 84. Veselský, 90. Kovalchuk (PK). Rozhodčí: Nápravník. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Poločas: 3:0. Štěpánov: Kubíček – Císař, Samek, Novák, Kintr, Sedláček, Kovalchuk, Karásek, Veselský, Kutnyk, Ludvík.



NOVÁ VES – ŽĎÁR B 3:3



Po nudné první půli se v Nové Vsi odehrál bláznivý druhý poločas. Domácí šli chvíli po pauze do vedení, když míč z blízka dorazil do branky Jan Šandera. Žďár za dvě minuty vyrovnal, když se individuálně prosadil Jurnečka. S domácími mohlo být ještě hůř, ale Němcovu penaltu Fuksa bravurně zneškodnil. Když čtvrthodiny před koncem dostal domácí do vedení Havlík, zdálo se, že Nová Ves dovede utkání do vítězného konce. Jenže Jurnečka za chvíli opět srovnal a tři minuty před koncem otočil skóre hlavičkující Mario Filippi. V poslední minutě nastaveného času však Řeháček ve vápně nesmyslně fauloval Havlíka a Ondřejka v hodině dvanácté z penalty srovnal na konečných 3:3.



Góly: 47. J. Šandera, 76. Havlík, 90. Ondřejka (PK) – 50. a 78. Jurnečka, 87. M. Filippi. Rozhodčí: Niederle. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Nová Ves: Fuksa – Nejedlý, Havlík, Krejčí, J. Bureš – Nečas (79. V. Novotný), P. Šandera, P. Bureš, T. Novotný I (46. T. Novotný II) – Ondřejka, J. Šandera. Žďár B: Pinkava – Miklík, Řeháček, Machatka, Toman (66. Peňáz), Novotný, Jurnečka, Jun, Němec, Russ, Filippi.



TŘEBÍČ B – V. MEZIŘÍČÍ B 0:1



Třebíčští mladíci byli v souboji čtvrtého týmu tabulky s lídrem favoritovi důstojným soupeřem. Velké Meziříčí mělo více ze hry, ale v prvním poločase si vytvořilo jedinou šanci. Do zakončení se přes domácí stopery prodral Bouček, ale toho vychytal vybíhající Tesař. Po změně stran hosté stupňovali tlak a juniorka HFK spoléhala na brejky. Ovšem meziříčskou branku výrazně neohrozila. Gólem to zavánělo na opačné straně. Nejdříve po Liškově rohu trefil hlavou zadní tyč Souček. Pak napřáhl Bouček a za Tesařem zvonilo pro změnu břevno. Hosté se dočkali tři minuty před koncem, kdy centr Krejčího propadl ve vápně k volnému Boučkovi, který postřelil vše, co mu stálo v cestě a bylo rozhodnuto.



„Soupeř byl vydatně posílen o hráče z divizního áčka a přijel k nám vyhrát. My dáváme příležitost dorostencům a ten rozdíl musí být ve hře znát. Hosté byli bojovnější, důraznější, silnější na balonu a více kombinovali. I když jsme neměli velkou šanci, o tolik jsme horší nebyli. Gól jsme dostali po nedostoupení hráče po standardní situaci. Pro naše mladé kluky byla ta konfrontace dobrou školou,“ komentuje domácí trenér Pavel Němec. „Potřebovali jsme vyhrát, protože počítáme s tím, že Nová Ves bude také vyhrávat a dýchat nám na záda. Posílili jsme o dva hráče ze základu a čtyři náhradníky z áčka. V závěru soupeře přehrávali a naše vítězství je zasloužené,“ hodnotí hostující kouč Libor Smejkal mladší.



Gól: 87. Bouček. Rozhodčí: Šrámek. ŽK: 0:1. Diváci: 48. Poločas: 0:0. V. Meziříčí B: Kruba – Malec, Souček, Halámek, Krejčí – Vítek (81. Bradáč) – Pokorný, Ráček, Berka, Bouček – Liška (73. Smejkal).