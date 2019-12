„K úplné spokojenosti mi takové tři body chybí, ale i přes menší krizi uprostřed podzimu jsme první polovinu sezony zvládli poměrně dobře. Máme to do jarních odvet poměrně dobře rozehrané,“ sdělil trenér rezervy Velkého Meziříčí Libor Švec.

Juniorka Meziříčí měla výborný vstup do ročníku, po čtyřech kolech byla s deseti body na úplné špici tabulky. Pak ale přišla jen průměrná střední pasáž, kterou vystřídal parádní závěr podzimu. Ten vyšperkovala demontáž Ledče 7:1 při podzimním loučení dokonce na jejím vlastním hřišti!

„Nevydařený prostředek podzimní části byl způsobený více faktory. V první řadě se nám zranili dva klíčoví hráči Jarda Krejčí a Matěj Sysel, což mělo docela značný vliv. Navíc zkraje soutěže nás hráči ostatních týmů, vzhledem k našim výkonům a výsledkům z předchozích let, brali jako outsidery,“ povšiml si kouč velkomeziříčského béčka.

„Po našich prvních úspěšných výsledcích však proti nám začali všichni bránit, s čímž jsme se museli vyrovnat. Navíc to na nás trošku dolehlo i psychicky, protože kluci nebyli zvyklí na tak dobré výsledky. Herně to však od nás bylo dobré, jediný, kdo nás opravdu přehrál, byla Žirovnice,“ upozornil Švec.

Jeho svěřenci se mohou, jako jediní v dosavadním průběhu letošního ročníku, pochlubit skalpem lídra z Pelhřimova. Vítězství 1:0, navíc na jeho stadionu, patřilo k největším senzacím podzimu.

„V Pelhřimově to od nás bylo takticky výborně zvládnuté utkání, ale měli jsme i trošku štěstí. Za bezbrankového stavu domácí neproměnili penaltu, kterou jsme naopak my v závěru první půle dali. Pelhřimov nebyl o tolik lepší, ale přesto jsme se spíše bránili,“ popisoval trenér Velmezu, kterému se nejvíce zamlouval výkon jeho svěřenců v okresním derby. „V Nové Vsi to byl asi náš nejlepší výkon, byť utkání skončilo bezbrankovou remízou. Proti kvalitnímu týmu, který je dobře sehraný, navíc se u něj málokomu podaří bodovat, jsme byli jasně lepší. Vytvořili jsme si tehdy spoustu gólových šancí, jen špatná koncovka nás připravila o výhru.“

Nebýt právě mizerné koncovky, mohlo z toho být i lepší než průběžné páté místo.

„Koncovka nás trápila po celý podzim. Troufnu si říci, že pokud bychom měli v kádru hráče, který by byl koncovým útočníkem, bylo by bodů určitě více. Hráči nejsou tolik zvyklí se do šancí dostávat, proto je pak řeší buď zbrkle, nebo zvolí špatné řešení,“ všiml si Libor Švec.

Naproti tomu defenziva je chloubou mladého celku. S průměrem jedné inkasované branky na zápas je jen o chlup horší než vedoucí Pelhřimova.

„Celé mužstvo začalo dobře bránit, zřejmě i díky tomu, že jsme se v letní přestávce defenzivě hodně věnovali. Na druhou stranu to bylo možná trošku na úkor právě té koncovky, protože po ztrátě balonu chceme po hráčích, aby se okamžitě vraceli zpět. Hodně nám v tom pomohli matadoři z áčka, v obraně Jarda Krejčí a na postu defenzivního záložníka Lukáš Berka,“ pochválil ostřílené borce mladý kouč, který ale nechtěl nikoho z kádru speciálně vyzdvihovat.

„Snažíme se vytvořit skutečný tým, aby šlapal jeden za druhého. Samozřejmě, že zkušenosti hráčů z třetí ligy ostatním hodně pomáhají, ale ani oni by to sami nezvládli. U mladších kluků je tradičně problém s konstantní výkonností.“

I to bude asi hlavní příčina toho, že se celku z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice paradoxně více dařilo na hřištích soupeřů. „My chceme hrát pořád stejně, taktiku tomu, zda hrajeme doma či venku, nikterak neuzpůsobujeme. Domácí zápasy mě ale mrzí, hlavně s Bedřichovem (prohra 0:1 – pozn. red.) to bylo odfláknuté. Přijde mi, že venku jsou hráči uvolněnější, naopak doma je to od nás více svázané. Navíc k nám soupeři přijíždí hlavně bránit, viz zápas s Třebíčí, která hrála v jedenácti lidech na pětadvaceti metrech od vlastního velkého vápna. Asi i proto jsme bodů nezískali víc,“ domnívá se Švec.

Ačkoliv může jít do jarních odvet jeho mančaft v úplném klidu, vypustit nic nehodlá.

„Po hráčích budu dál požadovat stoprocentní nasazení, protože já chci vyhrávat v každém utkání. Víme, že bodů jsme mohli mít po podzimu více. Stále děláme hodně chyb, v zimní přestávce bude prostor na to, abychom mohli pracovat na jejich odstranění. I proto jsem postavil před mužstvo cíl skončit na konci sezony v první trojce soutěže,“ dodal Libor Švec.