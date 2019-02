Žďársko – Hned dvě série přerušilo čtvrté jarní kolo ve fotbalové I. A třídě – skupině B. Po třech porážkách v řadě si první bodový zisk připsal Bohdalov. Ten se v domácím prostředí protrápil k bodu za bezbrankovou remízu.

Přetrvávající nulu na jarním bodovém kontu přerušil „átřídní“ Bohdalov, který na vlastním hřišti uhrál s mužstvem Náměšť–Vícenice bezbrankovou remízu. | Foto: Veronika Ostrčilová

V derby mezi Křovím a rezervou Velkého Meziříčí padla třízápasová vítězná šňůra domácích, kteří se po hodině hry třemi slepenými hrubkami připravili o prodloužení své neporazitelnosti.

BOHDALOV – NÁMĚŠŤ-VÍCENICE 0:0

Utkání bylo po většinu času prakticky vyrovnané. Mírnou převahou disponovali domácí fotbalisté, k vážnějšímu zakončení se však nedostali.

Jako první v zápase zahrozili hosté, kteří po chybě v obraně Bohdalova nastřelili v pětadvacáté minutě Bílkovu dobře postavenou tyč. Do poločasu se už v jinak podprůměrném střetnutí nic významného neudálo.

Po změně stran se obraz hry téměř nezměnil. Bohdalovští sice zvýšili aktivitu a důraz, vyložené gólové šance si však opět nedokázali vytvořit. Největší zbraní hostí byly po celé utkání standardní situace a rychlé brejky, které však stejně jako domácí nedokázali ani jednou proměnit.

Rozhodčí: Trocha. ŽK: 4:2. Diváci: 200. Bohdalov: Bílek – Vomela, Novotný, Doležal, Štikar – Pav. Jaroš (46. Musil), Neuman, Petr Jaroš (82. Klimeš), Zvolánek (88. Pokorný) – Křesťaň, Romančák.

KŘOVÍ – V. MEZIŘÍČÍ B 1:3

V okresním derby prakticky sousedních mužstev z I. A třídy se od prvních minut hrálo velmi vyrovnaně. Ani jeden celek si nedokázal vytvořit výraznější příležitost a do kabin se tak šlo za svorného stavu 0:0.

Ve druhém poločase udělali domácí po čtvrthodině hry tři fatální chyby v obraně, které rezerva Meziříčí bez sebemenších problémů zužitkovala a vypracovala si tak rychlé a pohodlné vedení o tři branky.

To srazilo hráče Křoví do kolen a kromě snížení Roštínským, se do závěrečného hvizdu rozhodčího Voborného již na nic významnějšího nezmohli.

Góly: 66. Roštínský – 58. Jedlička, 62. Bouček, 64. Veselý. Rozhodčí: Voborný. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Křoví: Sára – Kotouč, Šustáček, Karafa, Pekárek (46. Roštínský) – Hanák, Maroši, Tichý, Bartošek – Čejka, L. Němec (80. M. Němec). V. Meziříčí B: Simandl – Halámek, Střecha, Netolický, Mucha – Kaminaras (72. Smejkal), Kafka, Bouček (90. Láznička), Jedlička – Veselý, Vítek.