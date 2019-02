Žďársko – Derby v Bystřici nabídlo vyrovnaný fotbal. Po přestávce se ale domácí béčko trefilo do černého a Moravec musel odjet z 8. kola I. B třídy s prázdnou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Náskok na čele tabulky si pomalu vytváří Měřín, na třetí nepostupové místo má v tuto chvíli už pět bodů.



Křoví opět předvedlo výkon jako den a noc. Zatímco minulý týden venku vyhrálo 5:0, tentokrát propadlo na vlastním hřišti se Studencem stejným poměrem a drží se na sestupové pozici.



V. BÍTEŠ B – STAŘEČ 3:1



Domácí zahrozili jako první, po Jelínkově centru zleva vyrazil Loupův pokus brankář na roh. Aktivní Loup uvolnil po chvíli pasem za obranu rychlonohého Rozuma, a ten své sólo efektně zakončil. Stařeč následně přečkala další šanci, aby v 15. minutě znovu dojela na akci jako přes kopírák. Dvořákův lob za obranu zpracoval Rozum a podél vyběhnuvšího brankáře skóroval. Ve zbytku půle se hrálo převážně po vápna.



Po přestávce Dvořák vybojoval míč a po centru hlavičkoval Loup těsně vedle. Stařeč odpověděla po menší chybě domácích ve středu hřiště, balon se trochu šťastně odrazil ke Kylíškovi, na gól si však ještě musel počkat.



V 64. minutě hosté zahrávali rohový kop, po několika odrazech si to z kratší vzdálenosti zopakovali, našli volného Kylíška a ten snížil. Drama se však nekonalo. Přímý kop z 25 metrů si postavil Klusák a mazácky zakroucená střela zapadla do sítě. Závěr si Velká Bíteš pohlídala.



Góly: 5. a 15. Rozum, 84. Klusák – 64. Kylíšek. Rozhodčí: Krymová. ŽK: 0:3. Diváci: 65. Poločas: 2:0. V. Bíteš B: M. Pelán – Láznička, Suchý, Kopáček (46. Horký), Dvořák (65. Škorpík) – Mucha, Klusák, M. Švanda (46. Bartošek), Jelínek – Rozum, T. Loup.



RADOSTÍN N. O. – ŠEBKOVICE 2:4



Ve fyzicky náročném zápase se hosté prezentovali velmi dobrým výkonem. Hosté si šli za ziskem tří bodů, což jim lehce nervózní Radostín zbytečně umožnil. Ve 25. minutě vyrazil ostrou střelu Dupal ke Kotačkovi, který dorážel do prázdné branky. Ve 28. minutě přišla velmi sporná situace, sudí pískl penaltu, kterou hosté trestuhodně zahodili, když ji Dupal vyrazil. „Podle mě vůbec žádná penalta nebyla,“ čílil se trenér Radostína Vladimír Šíma.



Po přestávce se chtěli domácí zvednout, ale hned inkasovali z kopačky Komárka. Se snížením sice po pěkné akci přispěchal Lukáš Kozel, ale po nešťastném vlastenci se utkání už jen dohrávalo. „Šebkovice jsou na tom rychlostně velmi dobře, připravovali jsme se na to, ale opět nás přehrály z křídelních prostor. Myslím si, že jde o jeden z nejlepších týmů I. B třídy,“ vyzdvihl Šíma svého soka.



Góly: 55. L. Kozel, 79. Láznička – 25. Kotačka, 51. Komárek, 63. vlastní, 76. Přibyl. Rozhodčí: Hanzl. ŽK: 2:0. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Radostín n. O.: Dupal – Fabík, Berka, Fňukal, Hrbek – Oulehla, J. Kozel (73. Dvořák), Kováč, L. Kozel – Večeřa, P. Kozel (65. Láznička).



KŘOVÍ – STUDENEC 0:5



Křoví se utkání nepovedlo. Bez tří hráčů ze základní sestavy to zkrátka nebylo ono. Už v 10. minutě ztratili domácí míč u svého vápna a Studenec nekompromisní střelou na zadní tyč trestal. Po půlhodině zvyšoval z přímého kopu ranou přes zeď.



Po přestávce rozhodl zápas po náběhu na přetažený roh Buršík. Zdecimované domácí poté dorazil Michal Mrňa, jenž po nákopu a propadnutí celé defenzivy nemohl nedat. V samém závěru završil „bůra“ střídající Komárek.



Góly: 10. Kryštof, 31. Karel Mrňa, 52. Buršík, 56. Michal Mrňa, 89. Komárek. Rozhodčí: Stratený. ŽK: 2:2. Diváci: 60. Poločas: 0:2. Křoví: Karmazín – Hamřík, Pekárek (62. Kvasnica), Křístel, Bartošek – Knotek, Šustáček, Šauer, Roštinský – Mikšík, Kalina.



MĚŘÍN – KNĚŽICE 1:0



Měřín byl od začátku lepší. První velkou šanci lapil Robotkovi Kourek. V 18. minutě trefil stejný hráč po standardce břevno. Po půlhodině se řítil ze strany na Kourka Řezníček, gólman dělovku vyrazil. Jediná šance hostů skončila krátce potom na břevně. Před odchodem do kabin zamířil do černého měřínský Kolouch a uklidnil svůj tým.



Po přestávce začali domácí vlažněji. Defenzivní taktika se jim málem vymstila, Krupicu ve vyložené šanci vychytal Sysel. V závěru už si Měřín taktickým výkonem výsledek pohlídal, navíc dvě další šance neproměnil. „Výborně jsme odehráli první půlku, soupeře jsme přehráli o třídu. Ve druhém poločase jsme na můj vkus až moc zalezli, ale zvládli jsme to,“ těšilo měřínského trenér Petra Munducha.



Gól: 44. Kolouch. Rozhodčí: Krulík. ŽK: 4:4. Diváci: 110. Poločas: 1:0. Měřín: Sysel – Matoušek, Kružík, Doležal, Bublan – Šoukal, Kolda (70. Kučera), Kolouch (89. Kožený), Řezníček (80. Hladík) – Robotka, Jonáš.



BYSTŘICE B – MORAVEC 3:0



Derby nabídlo v první půli vyrovnaný fotbal. Obě strany si vypracovali dvě šance, skóre se však neměnilo. Změnu ve stavu přinesl až vstup do druhého dějství. Ondřej Hájek vpadl do vápna, udělal kličku obránci, ten ho poslal k zemi a kopala se penalta, kterou Michal Svoboda proměnil.



Bystřice poté začala nakopávat, což byla voda na mlýn rychlonohému Čechovi, který dva slepené brejky zkušeně zakončil. „Prvních dvacet minut hrála Bystřice, pak my. Po přestávce jsme po penaltě museli otevřít hru, a když se jim jeden podařil proměnit, přišla naše nekoncentrovanost a bylo po zápase,“ líčil utkání trenér Moravce Luboš Tulis.



Góly: 48. Michal Svoboda (PK), 80. a 82. Čech. Rozhodčí: Kudlík. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Bystřice B: Petr – R. Horák, Michal Svoboda, Marek Svoboda (90. Zítka), V. Svoboda – J. Hájek (80. J. Svoboda), Z. Sklenář, Dobiáš, Kadlec (82. Urbánek) – Čech, O. Hájek. Moravec: Lisý – P. Kudiovský, Smolík, F. Kudiovský, Juračka (70. Skalník) – Kovář, M. Černý, Slavíček, Tulis – Hladík, Svoboda (75. Broža).