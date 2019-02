Vysočina - Poslední Nová Ves prožívá hodně smolné období. V minulém utkání v Havlíčkově Brodě jí neuznali vítězný gól v poslední minutě a tentokrát přišla v nastavení o remízu se třetím Humpolcem. Po 21. kole krajského přeboru tak nadále zůstává nejhorším týmem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

ŽIROVNICE JEMNICKO 0:3

Domácí sice po celé utkání měli míč častěji na kopačkách, ale i tak se dá říci, že prohráli zaslouženě. Slavoj za devadesát minut vyprodukuval pět střeleckých pokusů, mezi tyče se trefil jen jednou. Jemnicko hrálo velmi chytře a zápas rozhodl skvělým střeleckým výkonem Šplíchal. Ten se poprvé prosadil ve 41. minutě, kdy po rohu trknul míč do sítě. V 55. minutě domácí ztratili ve středu hřiště míč, bylo z toho přečíslení tří proti jednomu, při němž vzal Šplíchal vše na sebe. Ještě za vápnem nasadil ke střele a mířil přesně k tyči. Šplíchal dokončil hattrick v 72. minutě, kdy se podruhé v zápase prosadil hlavou.

Góly: 41., 55. a 72. Šplíchal. Rozhodčí: Tesař. ŽK: 0:2. Diváci: 140. Poločas: 0:1. Žirovnice:Tomíšek Knotek (65. T. Houška), P. Houška, Charousek, Kořínek (73. Pokorný) Blažek, Vilímek, Dýnek, Moravec Pahr, Staněk (46. Dvořák). Jemnicko: Kopeček Štancl, Tobolka, Kincl, Koutný Navara (86. Klejdus), M. Krejča (36. Chalupa), Habr, Kelbler (52. Štumfol) Šplíchal, Grün. Nejlepší hráči: P. Houška Šplíchal, Štancl.

PACOV ČÁSLAVICE-SÁDEK 0:4

Výsledek je pro Pacov hodně krutý. Domácí byli lepším týmem, jenže nedařilo se jim v koncovce. Do vedení mohli jít v 9. minutě, kdy si Váňa udělal ze tří protihráčů slalomové tyče, jenže z malého vápna netrefil branku. Udeřili tedy hosté. Střelu Šimka tečoval do branky Čermák. Ve 22. minutě rozehrály Čáslavice trestný kop, Plachý míč jen vyrazil a Vybíral mu ho vrátil do sítě. Pacov odpověděl sérií vyložených šancí, ale Váňa a dvakrát Přibyl netrefili ani branku. Po přestávce se hrál vyrovnaný fotbal, s blížícím se koncem začali domácí sázet vše na ofenzivu. Gól ovšem nedali, naopak hosté z protiútoků dali svému vítězství jednoznačnou podobu.

Góly: 16. a 75. Čermák, 22. Vybíral, 81. Vacek. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 2:2. Diváci: 200. Poločas: 0:2. Pacov: Plachý Bártů (58. Kostroun), Koller, Zíka, Fořt Váňa, Hrobský, Kerouš, Vlach Přibyl, Pěknic. Čáslavice-Sádek: Dítě Bělák, Brabenec, Zikmund, Jedlička Vacek, Šimek (69. Urban), Bula (80. Pokorný), Vybíral Czucz, Čermák. Nejlepší hráči: Vlach Čermák, Šimek.

ST. ŘÍŠE HERÁLEC HB 7:0

Od prvních minut bylo na domácích hráčích vidět odhodlání. Po několika zahozených šancích se do černého trefil Osumanu, čímž odstartoval staroříšský brankostroj. Pak se do listiny střelců zapsal Merahut. Další zlomový okamžik včerejšího utkání nastal ve 37. minutě, kdy Koubek srazil ve vápně Radka Pokorného, vyfasoval červenou a do herálecké branky musel Nermut. Ten vzápětí inkasoval, když Tichánek proměnil pokutový kop. Po změně stran se žádná „údržba“ z domácí strany nekonala. Naopak. Favorit se dál tlačil před branku hostů, kterým docházely síly, a hned čtyřikrát nedokázali zabránit gólovým výpadům.

Góly: 19. Osumanu, 34. a 57., 60. Merhaut, 39. a 81. Tichánek (první z PK), 48. R. Pokorný. Rozhodčí: Švehla. ŽK: 2:1. ČK: 0:1 (37. Koubek). Diváci: 250. Poločas 3:0. St. Říše: Neuman Bartoš, Hekerle (32. Dvořák), Kadlec, Príborský Vokoun (65. Kubát), Tichánek, Merhaut, Brnický Osumanu, R. Pokorný (59. Vácha). Herálec HB: Koubek Klement, Kuchta (80. Paclík), Martínek, Stojan Blažek (37. Nermut), Ganobjak, Filipský, Král Hrala, Pátek (64. Vašák).Nejlepší hráči: Merhaut, Bartoš, Tichánek.

ŽDÍREC N. D. BYSTŘICE 0:4

Favorizovaná Bystřice byla v prvním poločase lepším kombinačním týmem. Již v deváté minutě využili hosté špatného odkopu a Illek je poslal do vedení. Do poločasu zvýšil náskok Bystřice Prášil. Po změně stran domácí vyrovnali hru v poli, ale vytvořili si jedinou příležitost, kterou Pátek neproměnil. Na druhé straně ždírečtí zadáci opět chybovali a pro Illka nebyl problém vsítit svůj druhý gól. V závěru zpečetil skóre Zbytovský.

Góly: 9. a 81. Illek, 19. Prášil, 89. Zbytovský. Rozhodčí: Čech. ŽK: bez karet. Diváci: 160. Poločas: 0:2. Ždírec n. D.: Vymetal Sysel, Kysilko, Klupka, Pleva Kučera (80. Matějka), Čalkovský, Pátek, Votava Klimeš, Adamec. Bystřice: Trávníček Hrubeš, Chocholáč, Veselý (87. Karásek), Mitáš Krošlák (82. Padrtka), Zbytovský, Illek, Z. Sklenář (72. Špatka) Prášil, Holý. Nejlepší hráči: Vymetal Zbytovský, Illek.

NOVÁ VES HUMPOLEC 1:2

Utkání mužstev z opačných pólů tabulky začali mnohem aktivněji hosté. Ze své územní převahy však nic nevytěžili, naopak zahřmělo na druhé straně. Osm minut před koncem první půle si na ideální centr Radka Novotného naskočil Havlík a poslal Novou Ves do vedení.

Po změně stran domácí kontrolovali hru a hosty prakticky nepouštěli před vlastní šestnáctku. Vyrovnání proto přišlo v 69. minutě jako blesk z čistého nebe. Centr z poloviny hřiště se dostal po několika odrazech před volného Kameše, který pohodlně skóroval do prázdné branky. Po vyrovnání získala hra spád a gradovala v závěrečné desetiminutovce. V 82. minutě Čihák krásně uvolnil Kameše, který tváří v tvář Novotnému orazítkoval tyč domácí svatyně. O minutu později se do stejné šance prodral domácí Čech, ale Křížovu branku vůbec netrefil. Když už se zdálo, že se oba celky rozejdou spravedlivou remízou, vyrobili domácí fatální hrubku ve středu pole. Nepovím vyslal do šance Čiháka, který udělal bezmocnému Novotnému blafák a rozhodl.

Góly: 37. Havlík 69. Kameš, 90.+2. Čihák. Rozhodčí: Fabeš. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Nová Ves: P. Novotný Kubík, Havlík, Zdražil, P. Šandera T. Novotný, Ondřejka, R. Novotný, J. Šandera Bureš (61. Starý), Čech. Humpolec: Kříž Pecha, Černík, Procházka, Hes Paťha (82. Jeřábek), Nepovím, Čihák, Smereka (46. Kameš) Honzárek, Kubíček (54. Kříženecký). Nejlepší hráči: Bureš Čihák, Nepovím.

V. BÍTEŠ M. BUDĚJOVICE 0:0

Moravské Budějovice daly od začátku najevo, že chtějí hlavně bránit. Podnikaly však nebezpečné brejky. V 1. a 16. minutě šel do samostatných nájezdů Bureš, ale Šula si poradil. V 6. minutě zahrozil Škorpík, ale jeho dorážka nenašla cíl. V Bíteši jinak pokračovala neurovnaná hra. Domácí se nemohli dostat přes hostující val a za zmínku už stála jen Pokorného technická rána z 69. minuty, která těsně minula Kloudovu svatyni.

Rozhodčí: Sláma. ŽK: 3:1. Diváci: 100. V. Bíteš: Šula Kopáček, Pohl, Kerber, Horký Dvořák, Pelán, Nekuda (46. Ivančík), Loup Škorpík (75. Gajan), Pokorný. M. Budějovice: Klouda Novotný, Toman, Trnka, Kyzling Buďa, Veselý, Svoboda, M. Černý Škoda, Stehlík. Nejlepší hráči: Šula, Pokorný M. Černý.

JAROMĚŘICE H. BROD 2:1

Mladý a běhavý tým hostí od začátku hrozil z brejků. Po jednom z nich ve 12. minutě dostal pas za obranu Hejkal a tváří v tvář prostřelil Chalupu 0:1. Brodští byli po celý první poločas pohyblivější, ale po změně stran je domácí začali přetlačovat. Vyrovnání přinesla 57. minuta, kdy Novotný podržel míč ve středu hřiště a pak uvolnil Mana. Ten postupoval na Kučírka zprava, přeloboval jej a míč krásně zapadl do horního růžku na zadní tyči 1:1. Pak se střídaly útoky na obou stranách. Rozhodnutí padlo v 68. minutě. To Neumann uvolnil agilního Míču, který předložil gólovou přihrávku Trnkovi, a ten do prázdné zajistil Jaroměřicím tři body. Brod poté hrál na tři útočníky, ale vyloženou šanci si už nevytvořil.

Góly: 57. Man, 68. Trnka 12. Hejkal. Rozhodčí: Šula. ŽK: 4:4. Diváci: 80. Poločas: 0:1.Jaroměřice: Chalupa D. Karásek, Kopeček, Ošmera, Václavek Trnka (69. Hambálek), Musil, Novotný, Man (81. Němec) Neumann (89. Prokeš), Míča. H. Brod: Kučírek Bláha, Novotný (30. Havel), Nechvátal, Berky Lacina, Sláma, Kunc, Hejkal Vacek (64. Krejdl), Petřík. Nejlepší hráči: Kopeček, D. Karásek Hejkal.

Příští kolo: Sapeli Polná V. Bíteš, M. Budějovice Ždírec n. D., Bystřice Pacov, Čáslavice-Sádek Žirovnice, Jemnicko St. Říše, Herálec HB Nová Ves, Humpolec Jaroměřice, H. Brod Okříšky.