Týdeník Vysočina se před začátkem nadcházejícího soutěžního ročníku podíval na ambice a možnosti zástupců žďárského okresu v jednotlivých soutěžích.

MSFL

Už třetí sezonu v řadě bude mít okresní fotbal ve třetí lize dva zástupce. Fotbalistům Nového Města na Moravě se podařilo udržet střelce Dubu, který by měl mužstvo táhnout ke klidnému středu tabulky.

Velké Meziříčí premiérově povede trenér Jan Šimáček. Loňské lavírování ve spodní polovině tabulky by se snad nemělo opakovat. „Chceme soupeřům vnutit náš styl hry,“ sdělil nový kouč Meziříčí.

MS DIVIZE D

Zde by se dalo říci, že očekávání nejsou malá. Žďáru nad Sázavou se během jara a léta podařilo stabilizovat sestavu, týmu se navíc výsledkově daří. Velká Bíteš opět prošla řadou změn, ale do mužstva dorazili zkušení hráči.

Možná největší očekávání panují u fotbalistů Bystřice, kteří kvalitně posílili už v zimě. „Podle mého bychom měli být silnější než v loňské nováčkovské sezoně. Letošní divizní ročník ale bude celkově kvalitnější,“ domnívá se kouč Bystřice Oldřich Veselý.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Duo Nová Ves a Velké Meziříčí B loni prohánělo největší favority. Hlavně v případě klubu z Novoměstska se to samé očekává i letos. Nový kormidelník Václav Pohanka kádr rozšířil, ale také zkvalitnil. Navíc se může spolehnout na osvědčenou osu mužstva. „Chceme rozhodně bojovat o špici tabulky,“ nehodlá Pohanka nikterak ustupovat z vydobytých pozic. Hodně napoví úvodní kolo a souboj se silným Pelhřimovem.

Rezerva Meziříčí by měla opět dávat šanci talentovaným mladíkům při přechodu do dospělého fotbalu.

1. A TŘÍDA

Rovnou polovinu účastníků východní skupiny tvoří kluby ze Žďárska. Loni příjemně překvapili nováčci z Měřína a Počítek. Ty byly v polovině ročníku dokonce na prvním místě. Do postupových bojů by se mohly zapojit i rezervy Žďáru a Nového Města.

U trojlístku fotbalistů Herálce, Moravce a Radešínské Svratky už je to horší. S veškerou úctou, pokud se některý z tohoto tria bude pohybovat výše než blízko sestupovým vodám, bude to příjemné překvapení.

1. B TŘÍDA

Osamocení v západní skupině budou znovu hráči Svratky. Pohárová výhra nad Kladiváři z Hamrů nad Sázavou naznačila, že by loňský nováček neměl mít v novém ročníku větší problémy se záchranou.

Právě fotbalisté Hamrů by se měli, spolu s Nedvědicí, prát ve východní skupině o dvě postupová místa. Oba na to mají kvalitou, ale šířkou svých kádrů. Tradičně hodně divoké výsledky se dají čekat od béčka Velké Bíteše. Pokud budou kompletní, neměli by mít ani v Bohdalově nějaké problémy.

OKRESNÍ PŘEBOR

Jasným favoritem postupu jsou fotbalisté Křižanova. Ti měli k návratu do krajských soutěží našlápnuto už před půlrokem. „Nijak jsme to neřešili. Za to, že se na jaře nehrálo, nikdo nemohl,“ řekl kouč Křižanova Aleš Burian. O postup se se svými svěřenci hodlá pobít i letos. Prohánět by je mohlo trio Osová Bítýška, Křoví a Dolní Rožínka.