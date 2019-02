Žďársko – Výbuch se vším všudy. Fotbalisté Radostína nad Oslavou si přivezli z Telče sedmigólový „nášup".

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

STUDENEC – MĚŘÍN 0:2



Hned z první šance hostí padl gól. Měřínští vedli útok po pravé straně, následovala přihrávka na malé vápno, odkud pohodlně hlavou skóroval Řezníček. Poté měli několik oba týmy, ale bez využití. Tým ze Žďárska pojistil vedení v 67. minutě, kdy chybu v obraně soupeře nadvakrát potrestal Robotka.



Góly: 4. Řezníček, 67. Robotka. Rozhodčí: Ryšánek. ŽK: bez karet. ČK: 1:0 (59. Nejedlý). Diváci 60. Poločas: 0:1. Měřín: Sysel, Matoušek, Kružík, Doležal, Bublan, Šoukal (87. Munduch), Kučera, Kolouch (85. Hrůza), Řezníček, Robotka, Jonáš (75. Hladík).



MORAVEC – V. BÍTEŠ B 3:0



Vyrovnaný zápas rozhodl druhý poločas. Po faulu zezadu na Slavíčka si postavil balon na značku pokutového kopu Martin Černý a bylo to 1:0. Bíteš předváděla pohledný fotbal, z gólů se však radovali pouze domácí. Po rohu trkl hlavou přesně Hladík. Těžkou čtvrthodinu pro Bíteš dokonal znovu Martin Černý, který po centru do šestnáctky a následné hlavičkované vyskočil ve skrumáži nejvýš a dorazil míč do sítě.



Góly: 55. a 70. M. Černý (první z PK), 66. Hladík. Rozhodčí: Půlpán. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Moravec: Lisý – F. Kudiovský, F. Černý, P. Kudiovský, Juračka – Smolík, Hladík (80. Skalník), Svoboda (60. Červinka), Kovář (83. Tulis) – M. Černý, Slavíček. V. Bíteš B: Šula – Láznička, Suchý, Paprskář, Jiří Horký – Mucha, Ivančík (46. Kerber), Klusák, Hemala (86. O. Švanda), Jelínek (80. M. Švanda) – Rozum.



DUKOVANY – KŘOVÍ 2:1



Utkání hrané za velmi sychravého počasí nenaplňovalo předpoklady mužstev postavených v tabulce. Hosté nastoupili s defenzivními úkoly a s cílem potrápit favorita. Dukovany po množství neproměněných šancí, které si vypracovávaly přes velmi dobře fungující defenzívu soupeře, se nakonec v závěru dvěma góly Zdeňka Prokeše dočkaly vedení. Křoví ale vzápětí snížilo Miklíkem a bylo o drama postaráno. Nováček ale vedení uhájil a všechny body tak zůstaly u jaderné elektrárny.



Góly: 78. a 80. Prokeš – 81. Miklík. Rozhodčí: Machač. ŽK: 0:3. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Křoví: Kroutil – Hamřík, Zběhlík, Rohovský, Kašpar, Knotek, Šustáček, Šauer, Roštinský, Kalina, Miklík.



BYSTŘICE B – STONAŘOV 1:1



V Bystřici se hrál vyrovnaný zápas, který skončil spravedlivou remízou. Na gól se čekalo do začátku druhé půle, Zdeněk Sklenář si navedl míč na střed vápna a umístěnou střelou poslal svůj tým do vedení. „Místo toho, aby nás branka uklidnila a přidali jsme z následného tlaku pojišťující gól, jsme v šancích zklamali,“ označil hlavní příčinu ztráty dvou bodů trenér Bystřice Jiří Dejnožka.



Zatažený Stonařov přečkal desetiminutový nápor bez úhony, v 63. minutě navíc získal míč a s přesnou kolmicí si Škrdla poradil na výbornou – 1:1. Radost mu však vydržela jen chvíli, po druhé žluté uviděl červenou a putoval předčasně do kabin. Oslabení Stonařovu paradoxně pomohlo. „Po vyloučení jsme byli 20 minut horší, soupeř měl více příležitostí a mohl dokonat obrat,“ uznal Dejnožka.



Góly: 50. Z. Sklenář – 63. M. Škrdla. Rozhodčí: Janovský. ŽK: 4:4. ČK: 0:1 (67. M. Škrdla). Diváci: 50. Poločas: 0:0. Bystřice B: Zítka – R. Horák, Šimeček, D. Hrubeš, Michal Svoboda (70. Urbánek), Cacek, Z. Sklenář, J. Svoboda (55. Buchta), Špatka – O. Hájek, J. Hájek (83. Sedlák).



TELČ – RADOSTÍN 7:0



Telč se do svého soupeře zakousla hned od začátku. Hned v 1. minutě se dostal k míči po rohu Jančo a otevřel skóre. Domácí ve svém tlaku nepolevovali a mohli přidat i další branky. Tlak však vydržel pouze patnáct minut, poté se dostali ke slovu i hosté, kteří nastřelili břevno.



Druhá branka Telče však zlomila odpor hostí. Domácí mohli být po utkání spokojeni především s produktivitou, zejména tedy ve druhé polovině, kdy se trefili celkem pětkrát. S každou další inkasovanou brankou ubývala Radostínu chuť do fotbalu a cílem bylo utkání pouze dohrát. To se také stalo, ale po devadesáti minutách ukazovala časomíra skóre 7:0.



Góly: 1. Jančo, 32. Kratochvíl, 52. Všohájek, 54. Kratochvíl, 65. Nechvátal, 68. Smejkal, 81. Smejkal. Rozhodčí: Bouda. ŽK: 1: 1. Diváci: 40. Poločas: 2:0. Radostín n. O.: Řeháček – Kohout, Hrbek, Berka, Oulehla, Fabík, Kovář, Večeřa, L. Kozel, J. Kozel, Dvořák.