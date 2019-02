Žďársko – Zimní přípravný dril již zahájily také fotbalové kluby z nižších krajských, ale také okresních soutěží. Naši pozornost tentokrát zaměříme na kvintet klubů ze žďárského okresu, které v letošní sezoně působí v I. A třídě Kraje Vysočina.

Fotbalisté Radešínské Svratky (v modrém) zahájili přípravu hned na začátku roku, béčko Nového Města (v červeném) až nyní. | Foto: David Mahel

Zahájení přípravy: 18. 1.

Zápasy

16. 2. Chotěboř, 14.00 (V)

2. 3. H. Městec, 16.00 (UT Chotěboř)

9. 3. Ivančice, 17.00 (UT Žďár)

16. 3. Přibyslav, 16.00 (UT Žďár)

SOKOL HERÁLEC

Po nesmírně vydařené podzimní části v západní skupině I. A třídy, opustil kádr celku z obce pod Žákovou horou trojlístek fotbalistů. Rozhodně největší ztrátou bude odchod ofenzivního univerzála Adama Cacha, který se vrátil zpět do Hlinska. Tím samým směrem zamířil také Bidmon, zpět do Miřetic se pak vrátil i Najman.



„Jako možná náhrada za Cacha se může jevit Jakub Chmelík z Hlinska, který k nám dorazil na začátku přípravy. Také on je totiž ofenzivním typem hráče. Na přelomu ledna a února jsme absolvovali fyzické soustředění v Daňkovicích,“ sdělil trenér Herálce Jiří Skála, jehož ovečky čekají v průběhu přípravy převážně souboje s celky z krajského přeboru.







Zahájení přípravy: 12. 1.

Zápasy

3. 3. Pelhřimov B, 14.00 (D)

10. 3. Chotěboř B, 16.00 (D)

16. 3. Nová Ves, 14.00 (D)

FC ŽĎAS ŽĎÁR n. s. B

Společně s divizním áčkem zahájili nabírání fyzické kondice hráči rezervy FC Žďas. Tak by tomu mělo být i v průběhu února, k rozdělení obou kádrů zřejmě dojde až v závěrečné fázi přípravy. „Přece jenom nemáme tolik hráčů, abychom mohli trénovat sami. Na druhou stranu našim hráčům rozhodně pomůže, pokud budou absolvovat tréninky společně s áčkem,“ vysvětlil trenér žďárské rezervy Ladislav Jun.







Zahájení přípravy: 5. 2.

Zápasy

17. 2. V. Meziříčí B, 14.00 (V)

23. 2. Skuteč, 14.00 (UT Žďár)

10. 3. H. Brod B, 10.00 (V)

16. 3. Ždírec B, v jednání

SFK NOVÉ MĚSTO N. M. B

Poměrně na čas si dávali se začátkem přípravy hráči juniorky Nového Města na Moravě. Tu zahájili jako jedni z posledních, teprve v tomto týdnu. V rámci prověření herní praxe čekají na svěřence kormidelníka Karla Fencla čtyři přátelská utkání, hned ve třech případech se bude jednat o vzájemné souboje rezervních mančaftů, působících v krajských soutěžích.



„Pokud jde o složení našeho kádru, to se bude tradičně odvíjet od toho, jak bude vypadat situace v třetiligovém áčku. To si z Bystřice vzalo na zkoušku obránce Vařejku, opačným směrem pak, taktéž na testy, zamířila dvojice záložníků Martin Žák s Radkem Blažíčkem. Oba na podzim nastupovali za nás, uvidíme, jak se celá situace vyvine,“ přemítal ostřílený lodivod Vrchoviny.

Zahájení přípravy: 5. 1.

Zápasy

3. 3. Počítky, 16.00 (UT Žďár)

7. 3. Počítky, 19.00 (UT Žďár)

9. 3. Přibyslav, 15.00 (UT Žďár)

17. 3. Polička, 14.00 (UT Žďár)

FK TJ RAD. SVRATKA

Jako první vstoupili do zimního přípravného období v Radešínské Svratce. Letošní nováček krajské I. A třídy – skupiny B se začal na jarní odvety připravovat už pátý den roku 2019.

„Zkraje jsme se ovšem scházeli pouze v sobotu. Naplno příprava odstartuje druhý únorový týden, kdy budeme mít od středy do neděle soustředění na nedaleké chatě Horka. Vedle nabírání fyzické kondice si „odskočíme“ do sportovní haly v Novém Veselí, resp. na umělou trávu do sousední Bobrové,“ vysvětloval trenér Radešínské Svratky Pavel Kříž.







Zahájení přípravy: 18. 1.

Zápasy

16. 2. Ždírec B, 16.00 (UT Žďár)

3. 3. Čebín, čas v jednání (UT Tišnov)

10. 3. Křižanov, 12.00 (UT V. Meziříčí)

17. 3. Bobrová, 18.00 (UT V. Meziříčí)

TJ MORAVEC

Celku z Novoměstska uplynulý podzim příliš nevyšel, možná i proto se začali hráči Moravce připravovat na druhou polovinu tohoto ročníku krátce po polovině ledna. Neoblíbenou část sezony však začali oslabeni, na zkoušku do divizního Žďáru totiž zamířila jedna z klíčových opor ofenzivy, středopolař František Kovář. Jeho případný odchod by byl pro loňského nováčka I. A třídy velkým oslabením.



„V průběhu zimní přípravy máme v plánu tréninky ve sportovní hale, výběhy, posilovnu a umělou trávu. Namísto záložníka Františka Kováře, který míří do divizního Žďáru, budeme v přípravných utkáních zkoušet Jana Jakeše z Březí. Žádné další příchody v plánu nemáme, kádr budeme doplňovat hráči naší rezervy,“ potvrdil trenér aktuálně jedenáctého týmu tabulky východní skupiny I. A třídy Lukáš Broža.