Nové Město na Moravě – Výsledek byl jednoznačný. Slovácko zvítězilo v pohárovém zápase v Novém Městě 5:0. Prvoligový soupeř jasně udával noty. Zklamání však v domácím táboře nenastalo. Ostatně nebyl ani důvod. Ostatně se nedalo čekat, že by se neprojevil rozdíl dvou soutěží.

Slovácko v Novém Městě nepřipustilo jakékoliv komplikace. | Foto: David Mahel

„Rozhodla prvoligová kvalita Slovácka, které bylo na utkání dobře mentálně nastavené a od úplného začátku zápasu šlo za přesvědčivým postupem. Bylo vidět, že chtěli dát rychle gól, což se jim podařilo. Některé inkasované branky byly po laciných chybách, na druhou stranu nás k nim přinutil vyspělejší soupeř. Třeba čtvrtá či pátá branka, tam nás ale rozebrali do posledního šroubku. Závěr jsme ale dohráli se ctí, překvapení se nekonalo, rozdíl dvou soutěží byl znát, tak by to ale mělo být,“ řekl trenér Nového Města Richard Zeman.