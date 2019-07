Nováčkem v MOL Cupu je Želetava. Zástupce I. A třídy zvítězil v krajském poháru a za odměnu si vyzkouší vyšší soutěž, kde už zítra narazí na divizní Tasovice. „Samozřejmě bychom chtěli překvapit, je to svátek pro želetavský fotbal. I hráči se na to moc těší, od té doby, co vyhráli krajský pohár, tak bylo jasné, že do MOL Cupu půjdou,“ komentuje předseda klubu Václav Novák.

POTRÁPIT FAVORITA

Tasovice, které skončily v uplynulém ročníku divize D čtvrté, jsou velkým favoritem. Ale domácí prý kůži stejně lacino nedají. Naopak. „Chceme se na to utkání maximálně připravit. Hráči jsou zdraví, v té pauze vyléčili zranění. První přípravu už máme za sebou, v Kostelci jsme vyhráli 6:1, takže myslím, že mužstvo bude dobře připravené. Jsme si vědomi síly soupeře, ale pokusíme se překvapit,“ dodává Novák.

Sobotní pohárový program ještě nabídne dva duely s celky z Vysočiny. Na brněnský start vyrazí Vrchovina, krajské derby pak sehrají Humpolec se Žďárem nad Sázavou.

NEDĚLE BUDE PESTRÁ

Předkolo MOL Cupu svede mimo jiné proti sobě i havlíčkobrodské divizní rivaly. Ždírec nad Doubravou přivítá na svém hřišti Havlíčkův Brod. „Je to derby, tak čekám bojovné utkání. Je to sice „soutěžní“ utkání, ale my to zároveň bereme jako přípravu na novou sezonu. Pro nás je priorita divize. Tím samozřejmě nechci snižovat důležitost utkání, ani že ho vypustíme nebo ho nebudeme brát vážně. Chceme vyhrát a postoupit. Je to pro nás zároveň test, jak na tom jsme po minulém týdnu, kdy jsme hráli s týmy ze třetí ligy, což pro nás měřítko nebylo,“ řekl kouč Havlíčkova Brodu Jiří Pabousek.

Stejným způsobem k utkání přistupují i ve Ždírci. „Bereme to jako přípravný zápas s podtextem prvního soutěžního zápasu. Ale rozhodně nebudeme snižovat tréninkovou zátěž. Nečekám nic lehkého, ale hrajeme doma a chceme vyhrát,“ souhlasil ždírecký trenér Martin Slavík.

DERBY NA JIHLAVSKU

I na Jihlavsku si v neděli odpoledne může přijít na své fotbalový fanoušek. Polenský Slavoj hostí rivala ze Staré Říše, který mu na konci divizního ročníku uštědřil potupnou porážku 0:8! Takový scénář se ale podle staroříšského trenéra Luďka Kovačíka očekávat nedá. „Protože nám odešlo šest hráčů, tak to určitě bude jiné,“ skuhrá kouč na citelnou ztrátu. Ovšem podobně je na tom Polná, kde i trenér Michal Lovětínský skládá novou kostru týmu. „Bereme to jako přípravu na sezonu. V naší situaci to asi těžko můžeme brát tak, že bychom chtěli na sto procent postoupit, protože tvoříme takřka nový tým. Určitě ale budeme v koutku duše bojovat o výsledek, ale není to prvořadé. Když vyhrajeme, budeme rádi, když ne, tak se svět nezhroutí. Jasno o sestavě ještě nemáme, čekáme na nemocné kluky a ty, kteří se mají vrátit z dovolené,“ doplňuje Lovětínský. „Uvidíme, jak to bude vypadat. My bychom chtěli postoupit,“ přidává se Kovačík.

KOMPLETNÍ MEZIŘÍČÍ

A do třetice střet okresních rivalů. Tentokrát půjde na Žďársku o bitvu divize vs. třetí liga. Do Velké Bíteše přijede v neděli Velké Meziříčí. „Bude to pro nás hodně složité utkání, protože budeme mít obrovský problém poskládat základní sestavu. Kádr se za pochodu obměňuje, na jeho složení stále pracujeme. Pravděpodobně tak vedle sebe nastoupí hráči, kteří spolu ještě nehráli, sám jsem zvědavý, jak to zvládneme. Velké Meziříčí je favoritem, my to bereme spíše jako přípravný zápas před začátkem divizní sezony,“ poodkryl trenér domácích Marek Zúbek.

Hosté rozhodně soupeře z nedalekého města nepodcení. Jedou do Bíteše pro postup. Do karet by jim mělo hrát i to, že na rozdíl od soupeře půjdou do derby v plné sestavě. „Postavení v soutěži nás pasuje do role favorita, ale neděláme z toho nějakou vědu. Postoupit samozřejmě chceme, ale je to pro nás spíše generálka před novou mistrovskou sezonou. Budeme tak ještě zkoušet některé herní varianty, ale měli bychom být kompletní,“ říká asistent trenéra Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Předkolo MOL Cupu

SOBOTA: Start Brno – Vrchovina, Žďár n. S. – Humpolec, Želetava – Tasovice.

NEDĚLE: Ždírec – Havlíčkův Brod, Polná – Stará Říše, Velká Bíteš – Velké Meziříčí.

Všechny zápasy začínají v 17 hodin.