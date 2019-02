Žďársko - Jedno je už jisté. Ve 24. kole I. A třídy – skupiny B znamená porážka Rozsoch jejich sestup. Tým trenéra Pavla Bureše nestačil v derby na rezervu Velkého Meziříčí, která si v nedělním dopoledni solidně zastřílela. Naopak Bohdalov vyhrál a opustil předposlední příčku.Ve skupině A se dařilo Herálci, který má po těsném domácím vítězství nad Dobronínem na dosah záchranu.

Fotbalisté Rozsoch si po dvou prohrách zahrají příští ročník I. B třídu. | Foto: Deník/Ondrej Dudáš

skupina A

HERÁLEC (ZR) – DOBRONÍN 1:0

Zápas se hrál prakticky bez šancí a bylo zřejmé, že kdo dá první gól, zvítězí. To se povedlo Herálci. Hořínek utekl po straně a přízemním centrem našel Slámu, který sedm minut před přestávkou rozhodl zápas. Ve druhém dějství se žádné výrazné drama nekonalo. Na obou stranách byly k vidění spíš jen pološance.

Gól: 38. Sláma. Rozhodčí: Šula. ŽK: 2:2. Diváci: 320. Poločas: 1:0. Herálec: Pavlík – Chyba, Pavliš, Opluštil, Havlík – Vašek (46. Dvořák), J. Ptaszek, Ptáček (80. Teplý), M. Ptaszek – Hořínek (69. Čejka), Sláma.

skuipna B

V. MEZIŘÍČÍ B – ROZSOCHY 6:1

Jednoznačný zápas pro domácí začal gólově Ladislav Střecha, který chytře hlavou přehodil Juračku. Po půl hodině napřáhl z úhlu Beran a jeho bomba se od rozsošského gólmana, který poté musel být kvůli zranění vystřídán, odrazila do sítě. Střecha měl střelecký den a náhradníka Svobodu si také chytře přehodil hlavou a domácí vedli rozdílem třídy. Velkomeziříčský obránce ještě do přestávky zkompletoval hattrick, když proměnil penaltu.

Rozsochy poté dorazily ještě dva góly v nastavení první půle a bylo po zápase. Za hosty se hned v úvodu druhé půle trefil po nedorozumění v obraně Kučera a stanovil tak konečnou podobu výsledku.

Góly: 15., 37. a 44. L. Střecha (třetí z PK), 29. Beran, 45+1. Kafka, 45+2. P. Krejčí – 49. Kučera. Rozhodčí: Kalina. ŽK: 0:6. Diváci: 50. Poločas: 6:0. V. Meziříčí B: Kučera – D. Invald, Kružík (46. Souček), L. Střecha, Halámek - Jedlička (43. P. Krejčí), Smejkal, Ambrož, Kafka (46. Jaša) – Trnka, Beran.

BOHDALOV - STRÁ ŘÍŠE 3:2

Hosté šokovali domácí hned v úvodní minutě. Po rychlé kolmé přihrávce a zaváhání brankáře otevřel skóre Tichánek. Bohdalov se oklepal a ve 37. minutě Kántor trefil tyč. Bohdalovský rychlík se radoval až čtyři minuty po změně stran, kdy skóroval do prázdné branky. Hosté se ještě jednou dostala do vedení, po rohu pálil přesně Pazderník - 1:2.

Jenže domácí odpověděli hned vzápětí. Ve skrumáži se nejlépe orientoval Kříž. Cenné tři body v boji o záchranu zajistil domácím šest minut před koncem střelou k tyči Pavel Jaroš.

Góly: 50. Kántor, 73. Kříž, 84. P. Jaroš - 1. Tichánek, 72. Pazderník. Rozhodčí: Hrubý, ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Bohdalov: Bílek - Neuman, Novotný, Klimeš, Štikar - Schneider, Doležal, Křesťan, Kántor (86. Juda) – Jaroš, Kříž.

JAROMĚŘICE N. R. – NOVÁ VES 4:2

Atraktivní podívaná byla k vidění v sobotu na trávníku Jaroměřic, kde se utkaly vedoucí týmy soutěže. Lépe vstoupili do zápasu domácí, když se už ve druhé minutě prosadil Svoboda. Obě mužstva následně produkovala oku lahodící kombinační fotbal s množstvím šancí. Netrvalo tak dlouho a diváci viděli branku, kterou vstřelil z přímého volného kopu Radek Novotný a utkání vyrovnal. Jenže zanedlouho opět udeřili domácí fotbalisté, konkrétně Krontorád, jenž překonal hlavou brankáře Fuksu.

Do druhé půle, obdobně jako do začátku zápasu, vstoupili domácí bleskově, neboť už v 47. minutě se podruhé prosadil Hlavou Krontorád. Poté převzali iniciativu hosté, slibné šance jim ale zlikvidoval pozorný Bartoš. Nová Ves tak v posledních minutách dala všechny síly do útoku, což se jí ale nevyplatilo. Z brejku totiž pojistil domácím vedení Vybíral.

Góly: 2. Svoboda, 28. a 47. Krontorád, 90. Vybíral – 25. a 67. Radek Novotný. Rozhodčí: Bína. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 2:1. Nová Ves: Fuksa – J. Bureš, Havlík, Kubík (46. Nečas), Pohanka - R. Novotný, Ondřejka, P. Starý, J. Starý - Čech (72. V. Bureš), Novotný (61. J. Ondřejka).

I. A třída

I. B třída