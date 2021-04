Opět nadzvednout je muselo pondělní rozhodnutí Babišova kabinetu, kterým se opětovně povolilo venkovní sportování. Ne však v počtu dvaceti osob, jak bylo minulý týden avizováno, ale pouze v šesti dvojicích na jednom hřišti. Nadto v rozestupech mezi dvojicemi po deseti metrech.

Netřeba dodávat, co si o tom myslí fotbalisté. „Člověk by řekl aspoň něco, ale ve finále to pro každou z kategorií ve fotbale vlastně vůbec nic neřeší,“ v jedné větě shrnul vše podstatné trenér třetiligových fotbalistů Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Komunikace ze strany nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera mu přišla, mírně řečeno, chaotická. „Minulý pátek ještě nový ministr dělal na tiskové konferenci vtípky v tom smyslu, že se fotbalisté budou muset na trénincích obejít bez gólmanů. To jsem si říkal, že se asi stal zázrak. Realita následujících dnů mě však z naděje rychle vyléčila,“ postýskl si.

Ještě mnohem kritičtější byl kormidelník divizního Žďáru nad Sázavou. „Totální nekompetentnost. Kde tohoto člověka vyhrabali, to by mě zajímalo. Na druhou stranu se do téhle vlády vlastně ideálně hodí,“ rozčiloval se kouč FC Žďas Petr Nedvěd.

A pokračoval. „Je vidět, že ve vládě sedí lidé, kteří jsou absolutní antisportovci. Nechápu ale, jak je možné, že se na takovém rozhodnutí podílí a schválí jej šéf Národní sportovní agentury Hnilička. To člověk prostě nepochopí,“ láteřil.

Nařízení jej mrzí o to víc, že už nějakou dobu probíhá testování. „V zaměstnání jsou pomalu všichni testovaní, navíc se v něm setkávají s desítkami lidí, nadto uvnitř. A sportovcům řeknou, že venku mohou být jen ve dvojicích. Na konci minulého týdne jsme už udělali rozpis pro všechny kategorie a druhý se všechno muselo zrušit,“ naštvalo jej.

Trenér Žďáru rovněž potvrdil, že jeho chuť k trénování nyní není velká. „Čekáme na finální verzi, ale vůbec nemám chuť se připravovat v nějakých dvojicích, spíše jde o totální nechuť. Je to od vlády katastrofa, totální nekompetentnost a střílení od pasu,“ neodpustil si ještě Nedvěd poznámku na závěr.

Rovněž ve Velkém Meziříčí se společnými tréninky vyčkají. „Také vzhledem k počasí, které nyní panuje, jsem dal klukům vědět, že tento týden bude ještě pokračovat individuální trénink. Uvidíme, co přijde o víkendu, jak se k tomu vláda postaví. Ale příští týden už bych s nimi chtěl vyběhnout na hřiště,“ dodal Šimáček.