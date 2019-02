Žďársko – Ve víkendovém 10. kole III. třídy zaujala nečekaná porážka druhého Pohledce, který nestačil na poslední Věchnov, navíc ve vlastním prostředí.

Vedoucí Ujčov mu tak po výhře nad béčkem Měřína odskočil již na čtyři body. Brankové hody viděli diváci ve Víru a v Březí, kde jich padlo osm, resp. devět.

Ve IV. třídě – skupině A připravilo béčko Bobrové premiérovou porážku nováčkovi z Rudolce, ten i přesto vede tabulku.



III. TŘÍDA

UJČOV – MĚŘÍN B 1:0

Gól: 32. Zich. Rozhodčí: Žďánský. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Ujčov: Bureš – Nedoma, Štourač, V. Mitáš, Z. Mitáš – Němec, Pavel Mitáš (87. P. Mareš), Ryba (66. Petr Mitáš), Dvořáček – Hanák (72. Večeřa), Zich. Měřín B: Kolouch – P. Král, Š. Král (46. Smejkal), Hrůza, Procházka – Sýkora, Pololáník, Kolouch, Robotka – Pospíchal, Vokoun.



JIMRAMOV – HAMRY B 1:1

Góly: 88. Dvořák – 11. Sláma. Rozhodčí: Myška. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 0:1. Jimramov: Hlaváč – J. Sedlák, Novotný (55. Zavadil), Dvořák, Borovský – Nykodym, Bednář (72. Prüger), Dostál (64. Krejčí), Buchta – Pavel Sedlák, Černý. Hamry B: Martaus – Šabart, Petrík, Novotný, Zátopek (57. Vrša) – Sláma, Kolarik (82. Kříž), Sýs, Vašek (86. Benc) – Smejkal, Srnský (74. Poul).



BOHDALEC – ROŽNÁ 3:5

Góly: 2. Morkus, 71. a 86. Sklenář (druhý z PK) – 11. a 83. Vyžrálek, 30. a 36. Pokorný, 49. P. Navrátil. Rozhodčí: Tomášek. ŽK: 3:5. Diváci: 25. Poločas: 1:3. Bohdalec: Skryja – Ambrož, Dostál, Kamarád, Hřebíček – Morkus, Skryja (75. P. Sklenář), L. Jaša, S. Sklenář (50. J. Sklenář) – P. Jaša, Ambrož. Rožná: J. Beran – Korbička, Sýkora, K. Beran, O. Kroupa – J. Kroupa, M. Navrátil, Beno (81. Kunc), P. Navrátil (56. Švestka) – Vyžrálek, Pokorný.



POHLEDEC – VĚCHNOV 1:2

Góly: 90. Follprecht – 34. Šípek, 85. Starý. Rozhodčí: Žilka. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Poločas: 0:1. Pohledec: Hájek – Jambor, Pustina, V. Hubáček, Šaroun – Puchýř, J. Hubáček (82. Švanda), Martaus (60. Kadlec), Ondráček – Skalník (73. Novotný), Follprecht. Věchnov: F. Uhlíř – Pokorný, Bílek, Novák, Martinek – D. Uhlíř, Soudek, Malý, Šípek – Ostrýž, Bukáček (75. Starý).



VÍR – STRÁŽEK 4:4

Góly: 47. Rychlý, 10. Kulpa, 91. Čech, 83. Preisler (PK) – 35., 46. a 87. Miloš Svoboda, 59. Polák. Rozhodčí: Kocourek. ŽK: 4:2. ČK: 1:0 (75. Kulpa). Diváci: 80. Poločas: 2:2. Vír: Preisler – T. Piskač, Viktorin, Matuška (56. L. Piskač), Čech – Smolík, Rychlý (49. V. Skoumal), Šenkýř (70. Krejčí), Sedler – V. Oliva, Kulpa. Strážek: Vala – S. Lahodný, Šikula, Chocholáč, Šebek – Miloš Svoboda, Christian, Miroslav Svoboda, Polák – Cimbálník, Šmerda.



BŘEZÍ-BŘ. – BOHDALOV B 5:4

Góly: 3. Dostál, 10. Vala, 43., 65. a 87. Sysel – 20. Hanych, 27., 47. a 48. Pokorný. Rozhodčí: Juda. ŽK: 0:3. Diváci: 53. Poločas: 3:2. Březí-Bř.: Urbánek – Běloch, Šmarda, Hála, Šimek, Vala – Habán, Sysel, Tvarůžek – Dostál (89. Klíma), Jakeš. Bohdalov B: Velín – Novák, Skála, Lán, Novotný – Hanych, Rosecký (88. Krčál), Neuman, Pokorný – Boháček (61. Fabík), Vytlačil.



POLNIČKA – V. LOSENICE 2:2

Góly: 4. Průža, 83. Víška – 19. R. Kasal, 29. Neubauer. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Poločas: 1:2. Polnička: Chyba – Zachara, Moravec, M. Podloucký, Litochleb – K. Podloucký (66. Štíbal), Víška, Jiránek (73. Neubauer) – Průža (12. Lojek, 83. Ondráček), Synek. V. Losenice: J. Kasal – Augustin, P. Neubauer, Mach, Marek – Pospíchal, R. Kasal (79. Ptáček), T. Neubauer (46. Pátek), Grodl (59. Baránek) – Králíček, Kamarád.





IV. TŘÍDA – SKUPINA A

ROVEČNÉ – DOUBRAVNÍK 2:3

Góly: 25. a 68. Ondráček – 23. Balák, 53. Jedlička, 66. M. Vojta. Rozhodčí: Tomášek. ŽK: 1:2. Diváci: 30. Poločas: 1:1. Rovečné: Petr – P. Svoboda, Šenkýř, Bartoň, Dlouhý – Jančík, Mikulčický, Křenek (79. Fousek), M. Svoboda – Ondráček, Večeřa. Doubravník: Konvalinka – Balák, Beran, Slámečka (69. Csizmár), Jedlička – K. Vojta, Jaroš (84. Patloka), Šikula, M. Vojta – Müller, J. Vojta.



ROZSOCHY B – HERÁLEC B 3:1

Góly: 31., 57. a 66. P. Kučera – 26. Fiala. Rozhodčí: Pospíšil. ŽK: 0:1. Diváci: 30. Poločas: 0:0. Rozsochy B: Kaňka – Zavadil (46. Lahoda), Nebola, Prášil, Kováč (72. Jiří Střešňák) – L. Kučera, Prosecký, Štěpánek, J. Kučera – P. Kučera (79. Jakub Střešňák), Vališ. Herálec B: Říčan – Šusták, Klement (75. Mjartan), Mrkvička, Holeš – Opluštil, Černý (46. Zástěra), Fiala, Chyba – Troníček, Ptáček.



BOBROVÁ B – RUDOLEC 2:1

Góly: 48. Srnský, 47. Svoboda – 49. V. Musil. Rozhodčí: Žilka. ŽK: 2:2. Diváci: 60. Poločas: 0:0. Bobrová B: M. Smažil – Trnka, J. Smažil, Smutka, Roháček – Janda (72. R. Kratochvíl), Podborský, Straka, Červinka – Srnský (62. Dočekal), M. Kratochvíl (46. Svoboda). Rudolec: Pospíchal – M. Musil, Zmeškal, Pejchal, Chytal – M. Vomela, Klimeš, Hořínek, J. Matějíček – Boháček, V. Musil.



SNĚŽNÉ – R. SVRATKA B 0:1

Gól: 63. Jandourek. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 3:1. Diváci: 55. Poločas: 0:0. Sněžné: D. Štegner – Střešňák, Hejtmánek (46. Šimon), Škapa, Vašek – Tlustoš, K. Štegner, Beneš, Tauber – Dufek, Dvořák. Rad. Svratka B: Chrást – Jozífek, Gabriel, Kachlík, Sáblík – Dostál (90. Skryja), Nejedlý, Novotný, Veselý – Jandourek, Kilian (63. Vítek).



IV. TŘÍDA – SKUPINA B

BORY B – KŘIŽANOV B 0:6

Góly: 50. L. Burian, 64. Uhlíř, 66. a 70. Fendrych, 76. Částek, 88. Bajer. Rozhodčí: Žďánský. ŽK: 0:0. Diváci: 15. Poločas: 0:0. Bory B: Karásek – Kaštan, Beneš, Milota, Hlaváč – J. Dvořák, Studený, Zikmund, Burian – Sedlák, Viliš (57. V. Dvořák). Křižanov B: Homola – Procházka, M. Burian, Láznička, Mužátko – Král, Uhlíř (66. Anděl), Sklenář, Fendrych – Částek, L. Burian (68. Bajer).



JÍVOVÍ B – TASOV 2:2

Góly: 9. a 90. Pohanka – 42. Adam, 48. Procházka. Rozhodčí: Šoukal. ŽK: 2:2. Diváci: 20. Poločas: 1:1. Jívoví B: Pinkava – Mach, M. Šoukal, Z. Šoukal, Žejšek – Krejčí, Hejtmánek, Pohanka, Valenta – Žíla (46. Hošek), Tvrdý. Tasov: Páral – M. Pospíšil, Říha, Svoboda, J. Pospíšil – O. Pospíšil, Adam, Vala, Pavlíček – Eliáš, Procházka.



RADOSTÍN B – V. MEZIŘÍČÍ C 5:1

Góly: 24., 34. a 47. Císař, 31. Kovář, 89. Toman – 87. Wasserbauer. Rozhodčí: Nebola. ŽK: 2:3. Diváci: 25. Poločas: 3:0. Radostín B: Dupal – Šimek, P. Večeřa (73. Staněk), Kadlec, Kovář – Koudelka (51. Toman), D. Večeřa, Dvořák, Novotný – Císař (59. Láznička), Kozel (67. Hintenaus). V. Meziříčí C: Liška – Chalupa, Mužátko, Nováček, Šlapal – L. Smejkal st. (30. Wasserbauer), D. Smejkal, Munduch (46. L. Smejkal ml.), Pospíšil – Crkal (69. Večeřa), Hlávka.



KŘOVÍ B – OLŠÍ 1:0

Gól: 80. Datínský. Rozhodčí: König. ŽK: 0:0. ČK: 1:1 (26. Fila – 26. Fikr. Poločas: 0:0. Křoví B: Prokeš – Fila, Petr Liška, Maloň, Pekárek – Nečas, Pavel Liška, Jiří Chlup ml., Koudelka – Navrátil, Knotek (75. Datínský). Olší: M. Jaša – Dvořák, Jůda, Horký – A. Kaminaras, Bíbr, Šašek – F. Kaminaras, Jelínek, Fikr, Holoubek.



O. BÍTÝŠKA B – MĚŘÍN C 1:3

Góly: 37. Večeřa – 12. Coufal, 70. Hrad, 73. Budín. Rozhodčí: Liška. ŽK: 2:1. Diváci: 25. Poločas: 1:1. O. Bítýška B: Řeháček (46. J. Malý) – Karásek (67. Bartoš), Havlík, P. Malý, Šoustar – Barbořík, Večeřa, Karmasin, Havlín (72. Hanzelka) – Dupal (46. Kulík), Habán (46. Božek). Měřín C: Panáček – B. Stejskal (57. Palík), L. Stejskal, Štreit (82. Symonides), Kučera – Hlaváč, Necid, Budín (75. Bílek), Coufal – Pól (55. Krčál), Hrad.