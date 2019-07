Radňovice – Jubilejní 20. ročník turnaje v malé kopané O pohár starosty sehráli fotbaloví nadšenci v Radňovicích na Novoměstsku. Jelikož fotbalové hřiště zde čeká rozsáhlá rekonstrukce, zřejmě se jednalo o ročník poslední.

Na jubilejním 20. ročníku turnaje v malé kopané v Radňovicích triumfoval KMB Žďár (na snímku). Foto: Lenka Klementová | Foto: Deník / Tomáš Pohanka

K derniéře se sešel tucet mančaftů, do vyřazovací části prošla osmička z nich. Už ve čtvrtfinále se loučily oba mančafty z Nové Vsi, několikanásobní vítězové z předešlých let, Racom a mužstvo Ty a Já. Prvně jmenovaní nestačili na Kardiaky, Ty a Já podlehlo KMB Žďár. A právě žďárský Beton se propracoval až do finále, kde na něj čekal Kozel team. KMB se opíralo především o kvalitní defenzivu a po výhře 2:0 mohlo slavit titul.