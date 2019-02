JISKRA MĚŘÍN

Suverénní lídr podzimní půlsezony nejnižší krajské soutěže má v plánu před jarními odvetami sehrát jen tři přípravné zápasy.

„Příprava má prakticky totožný průběh jako v předchozích letech, pouze jsme ji letos doplnili větším počtem tréninků na umělé trávě ve Velkém Meziříčí. Hráče by to tak mělo více bavit a mohli bychom být na začátku jara přece jenom rozehranější,“ sdělil hrající kouč Jiskry Karel Kružík a dodal.

„Kádr zůstal beze změny, jelikož Crkal zůstává i pro jaro ve Velkém Meziříčí, tak Polák s Beranem budou dál působit u nás.“



Zahájení přípravy: 24. 1.

Zápasy

3. 3. Hamry, 16.00 (UT V. Meziříčí)

9. 3. V. Meziříčí B, 16.00 (V)

17. 3. Budišov-Nár., 14.00 (D)



SK TRANSFORMÁTOR POČÍTKY

Nováček I. B třídy odehraje v průběhu února a března rovný půltucet přípravných utkání. Kádr čtvrtého celku podzimní tabulky zůstal přes zimní přestávku beze změn.

„Trénovat jsme začali začátkem ledna, hned od samého počátku jedenkrát týdně využíváme umělé trávy ve Žďáře, stejně tak pravidelně chodíme také do haly a zapojili jsme i spinning,“ popisoval trenér SK Transformátor František Šustr.



Zahájení přípravy: 8. 1.

Zápasy

14. 2. H. Borová, 19.00 (UT Žďár)

23. 2. Dolní Újezd, 16.00 (UT Žďár)

3. 3. Rad. Svratka, 16.00 (UT Žďár)

7. 3. Rad. Svratka, 19.00 (UT Žďár)

9. 3. V. Losenice, 18.00 (UT Chotěboř)

17. 3. Bohdalov, 18.00 (UT Žďár)



FC PBS VELKÁ BÍTEŠ B

Společně s divizním áčkem zahájili v polovině ledna zimní přípravné období fotbalisté velkobítešské rezervy.

„My trénujeme společně s áčkem prakticky po celou sezonu. Jelikož nemáme v plánu na tom cokoliv měnit, budeme v tom pokračovat i ve druhé polovině ročníku. Kádr rezervy pro jarní odvety se bude dávat dohromady až podle situace v áčku,“ vysvětlil předseda klubu a současně i hráč rezervního mužstva Jiří Jelínek.



Zahájení přípravy: 15. 1.

Zápasy

10. 2. Křižanov, 14.00 (UT V. Meziříčí)

16. 2. Č. Hora, 16.30 (UT Boskovice)

23. 2. Zastávka, 14.00 (UT VUT Brno)

16. 3. V. Meziříčí B, 16.00 (V)



FC BOHDALOV

Hráčům Bohdalova podzimní část letošního ročníku I. B třídy – skupiny B příliš nevyšla, v průběhu zimní přípravy proto poctivě pilují především fyzickou kondici.

„Z podzimního kádru nikdo neskončil, naopak s námi trénuje Jiří Večeřa, který na podzim nastupoval za Radostín nad Oslavou a nyní se přestěhoval do Bohdalova. Trénujeme dvakrát týdně, v neděli dopoledne si pak ještě na naší umělce menších rozměrů pravidelně dáváme modelové utkání,“ řekl lodivod Bohdalova Vítězslav Machatka.



Zahájení přípravy: 20. 1.

Zápasy

17. 2. Žďár n. S. – dor., 10.00 (V)

23. 2. Hamry n. S., 12.00 (UT Žďár)

2. 3. Rozsochy, 16.00 (UT Žďár)

10. 3. v jednání, 18.00 (UT Žďár)

17. 3. Počítky, 18.00 (UT Žďár)



SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE

Největší změnu zaznamenali v zimní pauze fotbalisté Nedvědice na trenérské lavičce. Na ní totiž po vzájemné dohodě s vedením klubu po půlroční anabázi skončil Vratislav Kostelán, jehož nahradil předchozími angažmá v Bystřici a Štěpánově ostřílený Miloslav Císař.

„Do přípravy se zapojili někteří dorostenci, znovu se pak vrátil zkušený záložník Petr Havíř, který současně dělá asistenta novému trenérovi,“ vysvětlil kapitán SK Pernštejn Michal Havlíček.



Zahájení přípravy: 12. 1.

Zápasy

16. 2. Šošůvka, 12.00 (UT Tišnov)

3. 3. Olešnice, 12.00 (UT Tišnov)

7. 3. – 10. 3. soustředění Lednice

10. 3. Čebín, 16.00 (UT Tišnov)



FK ŽELEZÁRNY ŠTĚPÁNOV

„Trénovat jsme začali na konci ledna, jenže naše tréninková účast zatím není ideální. Pokud se chceme pořádně připravit na jarní záchranářské boje, bude v každém případě potřeba tréninkovou morálku zvednout. I proto zatím ještě nemáme konkrétní plán přípravných utkání,“ sdělil trenér Železářů Milan Jiránek, který zatím ještě nemá domluvené přesné termíny přípravných zápasů.



Zahájení přípravy: 29. 1.

Zápasy

Přípravná utkání jsou v jednání