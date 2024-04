GLOSA/Český klubový fotbal se může díky úspěšným výsledkům v předchozích sezonách, ale hlavně v té letošní, těšit na pořádný ranec peněz.

Fotbalisté Viktorie Plzeň (na snímku) dokázali ve čtvrtek vybojovat proti italské Fiorentině klíčový bod do českého koeficientu za remízu 0:0. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Fotbalisté Plzně to dokázali. Čtvrteční remízou s italskou Fiorentinou přidali do českého koeficientu v evropských pohárech klíčový bod, který zajistil, že český mistr půjde v přespříštím ročníku Ligy mistrů přímo do hlavní fáze.

To znamená pro něj jistotu minimálně půl miliardy korun za účast. K tomu UEFA, v rámci principu solidarity, pošle každému účastníkovi české ligy 20 milionů. Český fotbal čeká vydatná finanční injekce. Skvělá zpráva, ale klíčová zůstává sportovní stránka věci. Tedy, měla by.

UEFA se tardičně pyšní skvělými počtáři. Každý úspěch na hřišti, i v klubových kasách, je nutno v následující(ch) sezoně(ách) potvrdit. Jinak se český fotbal bude dva roky opájet hojností, která ale rychle vezme za své.

Proto bych si přál, aby české kluby pokračovaly v trendu posledních sezon. To znamená práce, práce, práce…