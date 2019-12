„Máme osm studentů vysokých škol a další čtyři absolventy, což samozřejmě znamená nízkou tréninkovou účast. Na druhou stranu máme asi nejchytřejší tým na Moravě,“ usmívá se žďárský trenér Petr Nedvěd.

Jak uplynulý podzim hodnotíte?

Nemůžeme jinak než špatně. Máme málo bodů a doma se nám vůbec nedařilo.

Kádr v létě oslabil, přesto se ale asi neočekával takový sešup…

Je to tak, Nedvěd odešel do třetiligových Rosic, dlouhodobě se zranil Fiala a podstatnou část podzimu chyběl Vitásek. I tak jsem ale čekal, že budeme úspěšnější a je to pro mě obrovské zklamání.

Hlavní příčinou je tedy absence klíčových hráčů?

Je toho víc, co se nakoupilo. Z pohledu našeho mladého kádru sklízíme, co jsme zaseli. Máme hráče okolo dvaceti let, což znamená vysoké školy. Od 20. září už se v podstatě přes týden nedalo trénovat. Máme osm vysokoškoláků plus další čtyři absolventy, ale aspoň se dá říct, že máme nejchytřejší kádr na Moravě. (smích)

Další příčinou je asi produktivita…

Po podzimu jsem si ještě jednou procházel naše zápasy a když jsem viděl, co všechno jsme nedali, třeba jenom takový Henzl, který se z postu útočníka vlastně netrefil ani jednou, tak to prostě na těch výsledcích musí být znát. Nepočítám Lanžhot a béčko Zbrojovky, tyhle týmy nás přehrály, ale v ostatních zápasech jsme byli minimálně vyrovnanými soupeři, kteří dopláceli na neproměňování šancí.

Svědčí o tom i to, že vaším nejlepším střelcem je společně s ofenzivním Luborem Trojánkem stoper Jakub Šindelka?

Přesně tak a to ještě Šindy neproměnil proti Velké Bíteši penaltu, pak by byl nejlepším střelcem on sám. Víc jsem čekal od Lubora, který sice čtyři góly dal, ale měl jich být vyšší počet.

Je tedy nutností doplnit kádr?

(smích) Není kde brát. Pro ligové kluby jsou zajímavější Velké Meziříčí s Novým Městem, pak je to taky otázka peněz. Chybí nám ta střední generace, která se bohužel postupně rozhodla jít do nižších okolních soutěží. Naši bývalí hráči jsou v Počítkách, Hamrech, Polničce, kde jim to asi víc vyhovuje.

Jak to vypadá s kanonýrem Václavem Pohankou, který už je delší dobu jen vaším asistentem?

Všechno je to o jeho zdravotním stavu. Samozřejmě bych byl rád, kdyby ještě obnovil kariéru, uvidíme.

Vaše postavení se odvíjí i od tristní domácí bilance. Na svém hřišti jste vyhráli jen jednou, ve všech ostatních případech z toho byly porážky, čím si to vysvětlujete?

Jednoduše. My jsme na ty soupeře vlítli, nějak zatlačili, oni nám utekli a dali góly. Vím, že se tomu třeba při pohledu na výsledek se Startem Brno těžko uvěří, ale je to tak.

Těšit vás může alespoň fakt, že jste se všemi čtyřmi týmy pod vámi neprohráli, dokonce jste je s výjimkou remízy s poslední Břeclaví porazili…

To je sice pravda, ale nikdy nevíte, jak na současné postavení ty kluby zareagují v zimě. Můžou mohutně posílit a úplně ta patra opustit. Nechci se proto spoléhat na nějakou statistiku. V první řadě musíme být daleko zodpovědnější, protože s výjimkou první trojky se dá hrát otevřená partie úplně s každým.

Jak na vás působí nový formát divize?

Béčka jsou jednoznačně přínosem. Společně s nimi je tam silný Lanžhot, pak už je to hodně vyrovnané a musím konstatovat, že úroveň šla oproti předchozím rokům dolů. Je to taky zapříčiněné tím, že tam je devět týmů z Vysočiny. Náš kraj je malý a když si ještě vezmeme, že máme další dva celky v MSFL, tak je to strašně moc. Hráče není kde brát, týmy si musí pomáhat z jiných krajů. Například sousední Ždírec s Vrchovinou se poohlíží směrem na Pardubice, Chrudim a tak dále.

Kdybyste měl vyzdvihnout váš nejlepší podzimní zápas, jaký by to byl?

Velmi dobře jsme hráli v posledním kole v Jihlavě, i když to na body nestačilo. Pak se nám povedl zápas s Velkou Bíteší, který znamenal jediné vítězství i bodový zisk v domácím prostředí.

A naopak nejhorší utkání?

Nejvíc mě mrzí Start Brno a Humpolec. To byla utkání, která jsme měli vyhrát, ale naprosto tragickým výkonem jsme je nezvládli. Za tyhle zápasy bychom se měli divákům omlouvat a vracet vstupné.