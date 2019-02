Oba soupeři se potkali na závěr soustředění, více sil zbylo domácím. „Ve druhém poločase jsme udělali několik chyb, které umožnili soupeřům chodit do brejků. Zápas ale splnil svůj účel, mohl jsem prostřídat více hráčů, udělal jsem si docela obrázek, jak na tom kdo je,“ svěřil se trenér Košetic Josef Krtek.

Góly Košetic: Kott, Sovka. Poločas: 1:0. Košetice: Jíša – Duba, Hanousek, Suk, Kadlec – Vejsada, Bartoška – Starý, L. Kubů, Rážek – Zelenka. Střídali Brada, Šimek, Kott, Zajíček, Štyx.

HUMPOLEC – ŽIROVNICE 1:3

Humpolci v týdnu kvůli velké marodce v kádru odřekl zápas Vsetín, ale Žirovnice se ukázala jako více než zdatný náhradník. O jejím vítězství rozhodl hattrick Vodáčka. „Kluky musím pochválit. Naše hra měla vysokou kvalitu, potíže nám dělala jen koncovka. Máme ale dost času na to, to doladit,“ netajil se spokojeností kouč Žirovnice Miroslav Zeman. „Neměli jsme ani jednoho z našich čtyř brankářů, chytat musel Maršík. Na to se vymlouvat nechci, náš výkon nebyl dobrý. Pokud bychom měli v podobné hře pokračovat, záchrana v divizi by byla hodně těžká,“ tuší zklamaný trenér Humpolce Ján Kubík.

Góly: Pešek – Vodáček 3. Poločas: 1:1. Humpolec: Maršík – Alt, Pecha, Vrátný, Kopic – Skryja, Pešek, Ujčík, Šerý, Podoba – Prchal. Střídal Štěpán. Žirovnice: Švec – Hadrava, Vaš, M. Hřebecký – Knotek, Staněk – Rozporka, Dýnek, Kořínek – T. Hřebecký, Vodáček. Střídali Kolář, Tolkner, Rušil, Svoboda.

PELHŘIMOV – DAČICE 10:0

Pelhřimovu v týdnu odřekl zápas dorost Táborska a narychlo sehnané Dačice vydržely se silami jen do přestávky. „Po ní už jsme měli jasně navrch. Mohli jsme si vyzkoušet některé věci směrem dopředu, ale je potřeba říci, že nám to soupeř dost usnadnil,“ nepřeceňuje vysoké vítězství nad protivníkem z I. A třídy trenér Pavel Regásek.

Góly: Mazač 6, D. Poul, Bumbálek, Šimák, Zajíček. Poločas: 3:0. Pelhřimov: Holický – Šimák, Rejthar, Kordík, Skořepa – Jeřábek, V. Poul – Vlk, Viktora, Mazač – Chadim. Střídali: Sochor, Zajíček, Bumbálek, D. Poul, Benda, Mazanec.

SAPELI POLNÁ – LUKA N. J. 1:2

Do vedení šel favorit, když se nadvakrát prosadil Bambula. Ale soupeř to nevzdal a utahaného soupeře v závěru dvěma góly porazil. Po rohu zařídil vyrovnání Hintnaus, obrat měl na starost po skvělé individuální akci přes tři hráče Kucarov. „Utkání splnilo účel další tréninkové jednotky, po pravdě, nic víc jsme od něj nečekali. Od 70. minuty měli Loučtí jednoznačně více sil, a proto je jejich výhra zasloužená. My jsme teprve v hrubém objemu a herní zlepšení by se mělo začít projevovat tak za čtrnáct dní,“ hodnotí asistent trenéra Sapeli Polná Jiří Babínek.

Góly: Bambula – Hintnaus, Kucarov. Poločas 1:0. Sapeli Polná: Hajný – Doucha, Benáček, Flekal, Bambula – Mezera, Fišer, Brabec, Stejskal – L. Barák, Adamec. Střídali: Dvořáček, Padrnos.

K. HORA – SLAVOJ POLNÁ 5:4

Na menším hřišti se hrálo hodně silově, domácí byli bojovní, hosté se snažili více kombinovat, ale i tak ztráceli v jednu chvíli už tři branky. Nakonec se jim prohru povedlo zmírnit. „Dopředu jsme hráli dobře, ale vzadu jsme jim třikrát na gól nahráli. Neděláme z toho žádné závěry, mělo to náboj a nasazení, ty výkony se lepší, jdeme dál. Jen škoda, že do hry nemohli zasáhnout Čížeka Fadrný, kteří jsou nemocní,“ hodnotí trenér Polné Michal Lovětínský.

Góly Polné: Šerý 2, Bajer, Pecina. Poločas 2:1. Slavoj Polná: Konrád – Haala, Šourek, Klíma, Kubec – Pecina, Urbánek – Rod, Kavka, Šerý – Bajer. Střídali: Holub, Voráček, Válek.

ŽĎÁR N. S. – NOVÉ MĚSTO 2:2

„K vidění bylo vyrovnané utkání s mnoha šancemi na obou stranách. Mrzí nás neproměněné příležitosti především v prvním poločase, v němž jsme zahodili tři stoprocentní tutovky. Po změně stran hrozili i hosté,“ zhodnotil přátelské derby asistent trenéra FC Žďas Václav Pohanka.

„Ždár začal aktivně, vysoko nás napadal, což nám v úvodu zápasu dělalo docela problémy. Postupem času jsme se herně zvedli, po prostřídání jsme po změně stran měli navrch. Z několika šancí jsme však proměnili pouze jedinou. Kvůli zraněním bohužel stále ještě nejsme v optimální sestavě,“ řekl asistent trenéra Nového Města Luboš Střešňák.

Góly: Kovář, Henzl – Vícha, M. Vopršal. Poločas: 1:1. Žďár n. S.: Svoboda – Štursa, Šindelka, T. Trojánek – Komínek, Nedvěd, Sodomka, Fiala – L. Trojánek, Kunstmüller, Kovář. Střídali: T. Peňáz, Henzl, Janů, Vitásek, Frieb, Vokoun, Švoma. SFK Nové Město na Moravě: Šmída – Fikar, Batelka, Vícha, Bača – Švanda, Michal, Zbytovský, M. Skalník – Duba – Dobrovolný. Střídali: K. Skalník, Vařejka, Matulka, M. Vopršal, P. Vopršal.

ČERNÁ HORA – V. BÍTEŠ 2:3

„Proti celku z I. B třídy jsme odehráli zřejmě nejhorší poločas za mého působení ve Velké Bíteši. Vůbec jsme se nedokázali vyrovnat se soupeřovou agresivitou a napadáním. Ve druhé půli jsme výsledek otočili, ale dá se říci, že tentokrát vyhrál šťastnější celek,“ řekl po utkání trenér Velké Bíteše Marek Zúbek, jehož ovečky měly o víkendu původně hrát proti Hněvotínu, ten však duel nakonec odřekl.

Góly V. Bíteše: Pořízek 2, Sodomka. Poločas: 2:0. V. Bíteš: Bartošek – Pokorný, Kopáček, Mrňa, Ondrák – Burian, Merdita, Kuldan – Pořízek, Těšík, Sodomka. Střídali: Loup, Paprskář, M. Švanda, O. Švanda.

BLANSKO – BYSTŘICE 2:1

„První poločas byl z naší strany výborný, prosadili jsme se krásným gólem Blahy. Domácí byli více na balonu, ale kondičně jsme s favoritem dokázali držet krok. Až v 70. minutě vyrovnal hlavou Ordoš, který také v závěru otočil. Stínem utkání je nepříjemné zranění Christiana,“ mrzelo trenéra Bystřice Oldřicha Veselého.

Gól Bystřice: Blaha. Poločas: 0:1. Bystřice n. P.: Petr – Blaha, Šponar, Sodomka, Svoboda – Čech, Padrtka, D. Buršík, Christian – Prášil, Sklenář. Střídali: Dudák, Chudoba, Š. Buršík.

V. MEZIŘÍČÍ B – NOVÉ MĚSTO B 9:1

„S prvním poločasem jsem byl nadmíru spokojený, hráli jsme moc dobře. Mrzely mě ale některé hrubé individuální chyby, které jsme vyrobili, jednu z nich také hosté dokázali potrestat. Po změně stran už byla naše převaha jednoznačná, na našem soupeři bylo znát, že fyzicky nestíhá. Hráči si tak mohli s chutí zastřílet,“ konstatoval po vysokém vítězství lodivod Velkého Meziříčí Petr Munduch.

Góly: Crkal 3, Krčál 2, Puža 2, Mužátko, Zedník. Poločas: 2:1. V. Meziříčí B: Dubec – Sysel, L. Chalupa, P. Chalupa, Malec – Puža – Můžátko, Crkal, Krčál, Dufek – Koudela. Střídali: Hlávka, Požár, Bíbr, Zedník, Pártl.

NOVÁ VES – HLINSKO 1:4

„Ač tomu konečný výsledek neodpovídá, byl to poměrně vyrovnaný zápas, hlavě v první půli, kdy se hrálo ve vysokém tempu. My jsme si vytvořili tři tutovky, bohužel je hráči neproměnili. Po změně stran mělo Hlinsko třicet minut více ze hry, my jsme převzali iniciativu až v závěrečné čtvrthodině. Byl jsem spokojený hlavně s naším výkonem v první půli,“ chválil své svěřence trenér Nové Vsi Radek Šikola.

Gól Nové Vsi: J. Starý. Poločas: 1:2. Nová Ves: Fuksa – Kuchta, Havlík, Krejčí, P. Šandera – Josef Šandera, Žák, F. Nečas, Komínek – Jan Šandera, O. Starý. Střídali: Blažíček, V. Novotný, J. Starý.

TASOVICE – HFK TŘEBÍČ 10:2

Soupeř vyučoval. Velmi nepodařené přípravné utkání má za sebou HFK Třebíč. Na umělé trávě v Tasovicích s místním divizním týmem inkasoval sedm branek již v prvním poločase. První gól mohl vstřelit Maleta, ale své sólo neproměnil a potom již začali vládnout Tasovičtí. Ve druhém poločase se hra vícevyrovnala, Třebíč přesto debakl neodvrátila.

Branky Třebíče: Maleta, Durda. Poločas: 7:1. Třebíč: Šplíchal – Hrbáček, Brabenec, Renát, Kovář – Florián, Lorenc – Hronek, Benáček, R. Bence – Maleta (střídali: Durda, Staněk, Suchna, O. Uličný, J. Uličný).

OKŘÍŠKY – KOSTELEC 0:2

V první půli byli lepší kostelečtí fotbalisté a po zásluze šli do vedení. „Pro nás to byl ještě dobrý výsledek, protože dvě šance chytil Hvězda a Kostelec trefil ještě tyčku,“ uznal trenér Okříšek Gustav Cabúk. Po změně stran se jeho svěřenci zlepšili, ale žádnou z šancí nevyužili. „Mohli jsme vyrovnat, ale nestalo se. Utkání však splnilo svůj účel,“ dodal Cabúk.

Poločas: 0:2. Okříšky: Hvězda – F. Rampír, Benda, Jůza, Hobza – Dubský, R. Ryšavý, Zeman, Trnka – Bulant (46. Krejčí), Bastl.

CHOTĚBOŘ – HERÁLEC 3:0

„Nám trvalo dvacet minut, než jsme se srovnali, pak jsme byli mírně lepší, ale jinak byl zápas víceméně vyrovnaný. My jsme šli do vedení po přímáku. Ve druhém poločase dal po rohovém kopu gól Janda, a pak po faulu na Veselého proměnil Moravec penaltu. Výsledek vypadá sice jednoznačně, ale hra ne,“ řekl k utkání chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Góly Chotěboře: Martin Somerauer, V. Janda, Moravec (PK). Poločas: 1:0. Chotěboř – I. Poločas: Chalupa – Plíšek, V. Janda, Ďoubal, Jan Hlaváček – Rychlý, Martin Somerauer, Marek Somerauer, Jiří Hlaváček – Koutný, Šimoňák. II. poločas: Dobrovolný – M. Čapek, Málek, Keller, Pešek – Veselý, Moravec, Chlad, Ledvinka – Voborník, Nedvěd.

JIHLAVA u19 – ŽDÍREC N. D. 5:1

„Nechtěli jsme narušit Jihlavě přípravu, tak jsme k zápasu dorazili, ale s hodně okleštěnou sestavou. Z různých zdravotních důvodů nepřijelo sedm hráčů, takže jsme měli jen dvanácti hráčů do pole. Aby toho nebylo málo, tak se ve 12. minutě zranil Kolouch. Když pominu výsledek, tak nám utkání přineslo to, co do zimní přípravy patří,“ hodnotí ždírecký kouč Martin Slavík.

Góly Ždírce: Mrázek. Poločas: 2:1. Ždírec n. D.: A. Bílek – L. Mrázek, K. Štukhejl, J. Veselský, P. Pátek, J. Novotný, L. Dočekal, P. Novotný, P. Klimeš, R. Kolouch, M. Najman. Střídali: L. Malinský, M. Kysilko.

LEDEČ N. S. – SVĚTLÁ N. S. 1:2

„Zaslouženě jsme prohráli. Byli jsme ve všech činnostech horší, musíme si udělat rozbor a zamyslet se nad tím, proč,“ řekl k utkání ledečský kouč Zdeněk Jungvirt.

Gól Ledče: Trpišovský. Poločas: 0:0. Ledeč: Beránek – Karel, Šíma, Vodička, Petřík – Žemlička, Nepovím, F. Gramer, Chlubna, – Trpišovský, Marek. Střídali: S. Bezděk, Šen, Voplakal, Vágner.