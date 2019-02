Velké Meziříčí – Mají za sebou teprve dva tréninky, navíc jim budou chybět hned čtyři opory. Fotbalisté Velkého Meziříčí se však středeční konfrontace s druholigovou Jihlavou nebojí.

Trenér třetiligových fotbalistů Velkého Meziříčí Libor Smejkal mohl být s výkony svých oveček spokojený. | Foto: VLM/Jaroslav Loskot

„Vysočině odpadl soupeř a my jsme se snažili vyhovět. To, že nebudeme kompletní, není podstatné. Z naší strany určitě pojmeme zápas spíš jako trénink. Každý hráč odehraje přibližně šedesát minut,“ prozrazuje zápasový plán kouč třetiligového klubu Libor Smejkal.

Do utkání nezasáhnou brankář Pokorný, Krejčí, Berka a Puža. Tým navíc přišel o jihlavského útočníka Dubu, který pro příští sezonu zvolil hostování ve Vrchovině. „V zápase nám pomohou dva hráči z B-týmu,“ podotkl.

Pro některé hráče Velkého Meziříčí půjde o pikantní záležitost. Vždyť dres A-týmu Jihlavy v minulosti oblékali Šimáček, Dolejš, Demeter či Simr. Další hráči pak působili v mládeži Vysočiny.

Navíc se může stát, že v dresu Jihlavy nastoupí fotbalisté, kteří půjdou do týmu z města pod dálničním mostem hostovat. „Hned po zápase máme sezení s panem Jinochem, kde se dohodneme, které hráče by nám klub mohl uvolnit,“ prozradil Smejkal, který po Dubově odchodu do Vrchoviny a dlouhodobém zranění Mezlíka potřebuje především útočníka. Celkově by rád získal dva hráče.

Chybělo málo a krajské derby se mohlo hrát i jako mistrovský zápas.

Velké Meziříčí totiž skončilo v MSFL druhé, když ještě tři kola před koncem bojovalo o postup, naopak Jihlava nezachránila první ligu. „I přesto, že se nám nepodařilo postoupit, se jednalo o historicky nejúspěšnější sezonu ve Velkém Meziříčí,“ dodal Smejkal.