Žďársko – Skvělou stíhačku předvedlo v 15. kole okresního přeboru Žďárska béčko Nové Vsi. To dokázalo během jedenácti minut druhé půle srovnat z 0:3 na 3:3! Křižanov se doma dlouho trápil s nováčkem z Jívoví, o svém hubeném vítězství 1:0 rozhodl až gólem tři minuty před koncem zápasu. Další výhru si připsal vedoucí Bohdalov, druhá Bobrová rozstřílela Bory 5:0, stejně jako Počítky béčko Bystřice dokonce 8:3.

Fotbalisté Osové Bítýšky (v modrém) vedli nad Novou Vsí B už 3:0, ale hosté během jedenácti minut dokázali nepříznivý stav vyrovnat na konečných 3:3. | Foto: archiv

Po domácí prohře 1:4 s béčkem Nové Vsi si tak bystřická rezerva připsala další těžkou prohru. „Bohužel byla zcela zasloužená. Měli jsme opět velké problémy se sestavou. V ní dokonce museli nastoupit tři patnáctiletí dorostenci. Počítky sice nebyly o tolik lepší, ale vyhrát si zasloužily,“ přiznal trenér Bystřice Jiří Dejnožka.



Po mizerném podzimu tak ani úvod jara neslibuje žádné zlepšení. Po loňském pádu z I. B třídy tak Bystřici reálně hrozí, že v příštím ročníku může působit dokonce až ve III. třídě. Do závěru soutěže však ještě zbývá jedenáct kol a ztráta na nejbližší týmy je minimální. „Kádr v současné době nemá kvalitu potřebnou na okresní přebor. Vstup do jara jsem si rozhodně představoval lepší, ale s tím už se nedá nic dělat. Ve hře je však ještě dost bodů, navíc věřím, že až se nám někteří hráči uzdraví, půjdou naše výkony nahoru,“ doufá Dejnožka.



OKRESNÍ PŘEBOR



HAMRY – SVRATKA 1:0



Gól: 38. Miklík. Rozhodčí: Invald. ŽK: 2:2. Diváci: 57. Poločas: 1:0. Hamry nad Sázavou: Pinkava – Šabart (65. Řebík), Novotný, Sojma, Vašek (86. Bureš) – Miklík (90. Vrša), Suský, Zedníček, Zábranský (72. Gregar) – Jelínek, Havlík. Svratka: Šmahel – T. Ondra, Mládek, Makovský, Kalina – Lédl (65. M. Ondra), Pech, Řádek, M. Moučka – J. Mayer (54. Sáblík), P. Moučka (67. Jambor).



RADOSTÍN N. O. – VÍR 2:1



Góly: 61. R. Večeřa (PK), 64. Berka – 13. Skoumal. Rozhodčí: Šoustar. ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (52. Řehoř). Diváci: 100. Poločas: 0:1. Radostín n. O.: Dupal – J. Večeřa, Berka, P. Dvořák, Fňukal – Novotný (64. L. Dvořák), R. Večeřa (72. Bradáč), L. Kozel, J. Kozel (75. Šimek) – Juda, Císař (46. Láznička). Vír: J. Preisler – T. Piskač, Řehoř, Viktorin, Oliva (41. Purč, 55. Smolík) – Rejda, Škrabal (83. Jílek), Matuška, Skoumal (67. Coural) – Rychlý, L. Piskač.



KŘIŽANOV – JÍVOVÍ 1:0



Gól: 87. Stupka. Rozhodčí: Žilka. ŽK: 2:1. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Křižanov: Bajer – Stupka, Invald, Uhlíř, Kaštan (60. Fendrych) – Endlicher, Petr (80. Sklenář), Milota, Nobicht – Navrátil (62. Burian), Trnka (87. Král). Jívoví: Štryncl – Mach, Dřímal, Dvořák, Krejčí – Láznička, Havlíček (80. Havelka), J. Koukola, Horký – M. Koukola, Holubář (58. Požár).



BOHDALOV – ROZSOCHY 3:0



Góly: 20. Pavel Jaroš, 62. Doležal, 86. Pokorný. Rozhodčí: Myška. ŽK: 1:1. Diváci: 127. Poločas: 1:0. Bohdalov: Mundok – Novotný, Klimeš, Fabík, A. Neuman – Pavel Jaroš, Šimek, Doležal, Petr Jaroš – Koukal (86. Chalupa), Křesťan (76. V. Pokorný). Rozsochy: Juračka – J. Zítka, Gál, Šibor, Ambrož – Nebola, Holý (66. Smolka), Šafránek (83. Padrtka), Velen – Bureš (87. Střešňák), Šťastný (76. T. Zítka).



POČÍTKY – BYSTŘICE B 8:3



Góly: 5., 17. a 39. Halámka, 12. a 16. F. Toman, 40. Sláma, 50. Zajíček, 65. Němec – 42. Špatka, 63. Skalník, 85. Prüger. Rozhodčí: Juda. ŽK: Diváci: 67. Poločas: 6:1. Počítky: Šobej – Sláma, Řeháček, Odehnal, Straka (88. Bednář) – Zajíček, F. Toman (46. Němec), Hájek, Šustr (52. Blažíček) – Halámka (55. Klement), Kuřítko (46. Kment). Bystřice B: Haluška – Horák, Straka, Prüger, Čech – Sklenář, König, Zítka, Buršík – Skalník, Špatka.



O. BÍTÝŠKA – NOVÁ VES B 3:3



Góly: 39. O. Zeman, 45. Vařílek, 50. Mucha – 53. Ondřejka, 56. T. Nejedlý, 64. P. Bureš. Rozhodčí: Tomášek. ŽK: 2:2. Diváci: 74. Poločas: 2:0. Osová Bítýška: Řeháček (70. Hršel) – Trojan, T. Malý, Kališ, Navrátil – O. Zeman (77. J. Malý), Klusák, Jelínek, Mucha – Vařílek, Liška. Nová Ves B: Čížek – Petr Šandera, František Šandera (32. David Nejedlý), Klement, Kubík (75. Babjačok) – Václav Bureš (87. Beneš), Tomáš Nejedlý, Ondřejka, T. Nečas – Petr Bureš, Novotný.



BOBROVÁ – BORY 5:0



Góly: 17. V. Křepela, 29. Hájek, 43., 47. a 48. Svoboda (první z PK). Rozhodčí: Tomášek. ŽK: 4:3. Diváci: 150. Poločas: 3:0. Bobrová: Flek – Stupka, Flídr, L. Křepela, Roháček – Mašek, Dvořák, V. Křepela, Podborský (58. Hrbek) – Hájek (69. Červinka), Svoboda. Bory: Jakubec – Ochrana, Vávra, Špaček, Chalupa – Novotný, Burian, Josef Netolický, Starý – Prokop, Požár.



1. Bohdalov⋌ 14 13 0 1 54:8 39



2. Bobrová⋌ 15 9 3 3 47:16 30



3. Hamry⋌ 15 9 1 5 40:23 28



4. O. Bítýška⋌ 15 8 3 4 37:30 27



5. Počítky⋌ 15 8 2 5 34:31 26



6. Křižanov⋌ 15 8 1 6 26:31 25



7. Bory⋌ 15 7 3 5 37:29 24



8. Nová Ves B⋌ 15 6 3 6 34:30 21



9. Radostín n. O.⋌ 15 6 2 7 28:30 20



10. Rozsochy⋌ 15 4 3 8 17:30 15



11. Jívoví⋌ 14 4 1 9 21:32 13



12. Svratka⋌ 15 4 1 10 9:33 13



13. Bystřice B⋌ 15 3 2 10 26:57 11



14. Vír⋌ 15 1 3 11 15:45 6



Kanonýři: 20 – J. Svoboda (Bobrová), 19 – M. Vařílek (O. Bítýška), 16 – M. Ochrana (Bory).



Čistá konta: 8 – Mundok (Bohdalov), 4 – Šobej (Počítky), Smažil (Bobrová), Juračka (Rozsochy).



Diváci: 650. Návštěva kola: 150 (Bobrová – Bory). Diváci celkem: 9 590. Návštěva sezony: 320 (Bohdalov – Jívoví, 1. kolo).



Muž kola: Jiří Svoboda (Bobrová). Vytáhlý útočník pomohl svým dalším hattrickem v této sezoně k výhře Bobrové 5:0 nad celkem Borů a současně se díky tomu posunul do čela tabulky střelců, o jednu branku před Vařílka z Osové Bítýšky.