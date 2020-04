Nejprve přišel kvůli karanténě o práci v zahraničí. Současně musel také oželet fotbalové jaro, které už nejspíš vůbec nezačne. Aby toho nebylo málo, tak větší oslavu kulatých třicátých narozenin, které měl první březnový den, musel odložit. „Je to nepříjemná situace, co se dá dělat. Fotbal už mi ale hodně chybí,“ přiznal vyhlášený střelec.

VRÁTILI SE JEN TAK TAK

Společně se spoluhráčem z bystřické defenzivy Markem Svobodou pracuje Miloš Prášil jako externí montér. V obchodních domech po celé Evropě provádí montáže nábytku a dalšího vybavení. „Najímá si nás jedna firma, pro níž pak externě jezdíme namontovat nábytek do obchodních center. Jezdili jsme prakticky po celé Evropě, nejčastěji do Anglie. Často ovšem také do Německa, Francie či Španělska,“ popisuje Prášil.

Vyhlášením karantény všechno padlo. „V Česku jsme předtím samozřejmě pracovali také, ale jen v minimální míře. Opět jsme nebyli zaměření na některý region, jezdili jsme po celé republice,“ doplnil útočník Bystřice.

Ten současně může hovořit o štěstí, že nezůstal vězet v zahraničí. „Zrovna když přišlo nařízení o uzavření hranic, pracovali jsme v Německu. Práci už jsme ale měli z větší části hotovou, proto jsme ji rychle dodělali a vrátili se domů. Ještě jsme to stihli,“ usmál se Prášil.

NEVÍ, CO BUDE DÁL

Do ciziny se nyní nějakou dobu určitě nepodívá. Jak dlouhá tato doba bude, to je ovšem ve hvězdách. „Firma nám vyšla vstříc a shání zakázky dál, jenom v České republice. Není toho samozřejmě tolik, co předtím, ale musíme brát i to, co je. Samozřejmě na tom tratíme, je to velký problém, navíc nikdo neví, jak to bude vypadat dál. Česká vláda straší tím, že nechá zavřené hranice třeba půl roku, ale klidně také až dva roky. Nikdo tak neví, co bude následovat,“ mračí se bystřické střelecké eso.

Pokud se během pár týdnů situace nezlepší, nevylučuje Miloš Prášil ani radikální řešení. „Pokud se situace v relativně dohledné době nezmění, musel bych na to reagovat. Asi bych se poohlédnul po jiném zaměstnání, člověk musí z něčeho žít a platit nájem.“

CHYBÍ MU TRÉNINK

Během první poloviny letošního ročníku moravskoslezské divize D zatížil Prášil konta svých soupeřů deseti brankami. V tabulce nejlepších střelců mu tak patří solidní páté místo. Čím dál více je ale zřejmě jisté, že na jaře už k nim žádnou další nepřidá. „Letošní sezona je podle mého odpískaná. Ono by za současného stavu asi ani nemělo cenu dohrávat soutěže na krev. Nedá se nic dělat, musíme to respektovat,“ tvrdí dlouhá léta sportovní obojživelník, který ale před nějakou dobou kvůli časovému vytížení s hraním florbalu skončil.

Přerušení soutěží by prý tolik nevadilo, pokud by byla alespoň možnost sportovat rekreačně. „Ani na squash si nyní nemohu zajít. Sportovně je to nepříjemná, přímo bych řekl, že hrozná situace. Samozřejmě se snažím sportovat, chodím na kolo, občas si jdu zaběhat, doma si také zacvičím. S fotbalem se to ale vůbec nedá srovnávat. Nikdy předtím jsem takhle vyloženě sám nic nemusel podnikat, společné fotbalové tréninky mi hodně chybí. Navíc je to hodně také o vůli, jít si sám zaběhat,“ povzdechl si Prášil.

BUDE VELKÁ PÁRTY?

Jak už bylo řečeno, první březnový den vstoupil bystřický střelec do klubu třicátníků. Se svými nejbližšími ještě životní jubileum oslavit stihl. „S pár přáteli něco menšího proběhlo, karanténa byla vyhlášena až pár dnů poté,“ sdělil fotbalista divizní Bystřice.

Právě bystřičtí fotbalisté jsou vyhlášení tím, že kromě dovedností na hřišti, mají na vysoké úrovni také ty „společenské“. Budou je moci potvrdit i v tomto případě? „S kluky jsem chtěl mé třicetiny pořádně oslavit, už jsem měl vybraný konkrétní termín. Nařízení vlády mi to bohužel překazilo. Na druhou stranu my slavíme pořád, takže není tak důležité, kdy na mě dojde,“ směje se Miloš Prášil.