Žďársko – Šlágr ve Vladislavi skončil v 6. kole I. A třídy dělbou bodů.

ŽĎÁR B – HROTOVICE 2:1



Rezerva Žďasu nastoupila v poslepované sestavě a na obrazu hry to bylo znát. Ani jeden z týmů si nedokázal vypracovat nějakou vyloženou šanci, branky tak padaly po skrumážích a odrazech. Ve 24. minutě poslal Řeháček do brány dvakrát odražený balon, 1:0. Z podobné situace se prosadil po hodině hry i Florián, který po třech různých odrazech napálil míč do šibenice.



V 73. minutě neudržel brankář Harant prudkou střelu a dorážející Lukáš Filippi bez problémů skóroval. Celá situace nastala ve chvíli, kdy hráli domácí o deseti. „Tentokrát to naštěstí nebylo pro červenou kartu, ale kvůli ošetřování Řeháčka. Asi to v deseti umíme,“ usmál se Machatka a dodal: „Podle mě šlo o zasloužené vítězství.“



Góly: 24. Řeháček, 73. L. Filippi – 60. Florián. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Žďár B: Svoboda – Machatka, Řeháček, Bulíček, Růžička – Franěk (90. Frieb), Jun, Russ, Dvořák – L. Filippi, M. Filippi.



NÁMĚŠŤ – VRCHOVINA B 1:1



V prvním poločase sice hráli po větru hosté, ale převahu měli domácí. Náměšť však nevyužila tři šance, z toho se dvakrát ocitl sám před brankářem Vrchoviny Kučera, ale ani jednou jej nepřekonal. Po změně stran se už hrála vyrovnaná partie. Hostitelé se ujali vedení po centru zprava, kdy míč uklidil do okryté branky Kučera. Rezerva Vrchoviny však odpověděla vzápětí. Hosté zahrávali standardní situaci z velké dálky, míč se snesl až do vápna, na což obrana nezareagovala a balon usměrnil do sítě Veselý – 1:1.



Góly: 74. Kučera – 76. Veselý. Rozhodčí: Čepl. ŽK: 2:6. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Vrchovina B: Kubica – Veselý, Poul, Fagula, Bača, Josífek (69. Krejčí), Kršek (90. Němeček), M. Šmída, Vašíček, Buřval (57. Petr Sodomka), Polnický.



VLADISLAV – NOVÁ VES 1:1



Duel týmů z horních pater tabulky nabídl vyrovnaný a bojovný zápas. Jenže defenziva dominovala nad ofenzivou, kdy oba týmy pozorně bránily, a tak šancí k vidění příliš nebylo. Domácí první poločas vyhráli zásluhou Orálka, ale vedení už nepojistili. Nová Ves vyrovnala pokutovým kopem Ondřejky osm minut před koncem. „Ta penalta byla sporná a rovněž si myslím, že jsme po faulu na Petze za stavu 1:0 také měli jednu kopat, ale nepískala se. Rozhodčí se pár spornými ofsajdovými rozhodnutími, kdy zastavili Petze postupujícího na branku a nás zastavili pak i po jedné standardce, moc nevyznamenali. Zápas ale byl vyrovnaný, a proto skončil remízou. Přesto si myslím, že jsme to vedení měli udržet,“ mrzelo vladislavského funkcionáře Vojtěcha Krátkého.



Gól: 33. Orálek – 82. Ondřejka (PK). Rozhodčí: Čamra. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Poločas: 1:0. Nová Ves: P. Novotný – Tomáš Novotný I. (78. Tomáš Novotný II.), Havlík, Krejčí, Bureš (89. Fuksa) – M. Novotný (66. Nečas), Josef Šandera, P. Šandera, Jan Šandera – Jan Starý, Ondřejka.