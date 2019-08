Čerstvé zkušenosti ukázaly, že hráči si musí ještě některá pravidla více zažít. To platí hlavně u těch, která se jich přímo týkají. Pohárové zápasy odhalily nedostatky zejména při stavění zdi, při odchodu fotbalistů ze hřiště při střídání. Líbí se naopak pravidlo, i když s výhradami, že míč nemusí při rozehrání opustit vlastní šestnáctku.

MAREK ZÚBEK, trenér Velké Bíteše (divize)

Změny v pravidlech jsme samozřejmě nemohli nezaznamenat, ale podle mého nejde o nic dramatického, považuji je spíše za okrajové. Před pohárovým utkáním proti Velkému Meziříčí jsme o nich hráčům říkali, aby si při utkání dali pozor. Více už se tomu ale věnovat nebudeme, je to o inteligenci a pozornosti každého hráče, na této úrovni by si s tím měl bez problémů poradit.

MICHAL LOVĚTÍNSKÝ, trenér Slavoje Polná (divize)

Nějaké ty nejzákladnější změny hráčům můj šikovný asistent vysvětlil. Nešli jsme do hloubky, ale lajckou osvětu jsme raději udělali. I tohle může hlavně na začátku soutěže hrát nějakou tu roli.

LUDĚK KOVAČÍK, trenér Staré Říše (divize)

S hráči jsme to neprobírali. Jen v Budějovicích rozhodčí uplatnil pravidlo, když ho trefil míč. Jinak počítáme s tím, že se s tím budeme seznamovat během sezony. Určitě se ale bude rozehrávka od brankáře v šestnáctce hodně využívat.

JÁN KUBÍK, trenér Humpolce (divize):

Řešili jsme to společně, popovídali jsme si na o tom před pohárovým utkáním se Žďárem. Hráče jsem upozornil hlavně na změny při stavění zdi, bavili jsme se i o tom, jak se má chovat hráčská lavice.

JAN NEČAS, asistent trenéra Nové Vsi (KP)

Čekali jsme, až se všechny změny, které svaz připravil, ustálí, protože třeba kolem zahrávání pokutových kopů se to nahoře ještě trochu řešilo. Určitě si těsně před sezonou, po jednom z tréninků, s hráči sedneme a probereme veškeré novinky. Ale nemyslím si, že by to mělo být něco, co by jim dělalo problémy.

GUSTAV CABÚK, trenér Okříšek (KP)

Na změnu pravidel od nové sezony samozřejmě reagovat musíme. My jsme si k tomu v klubu vytvořili speciální tréninkovou jednotku, aby si hráči na ně zvykli a dostali je do krve. Naštěstí těch největších je asi jen pět nebo šest, takže to není takový problém. Samozřejmě si musí uvědomit novinky hlavně okolo stavění zdi a také při střídání.

JIŘÍ HOLENDA, trenér Speřic (KP)

Vyhradili jsme si na to páteční tréninky, kdy se nás schází nejvíce. Zaměřili jsme se jen na to základní. Povídali jsme si o rozehrávce, o zdi a o hře rozhodčího. Do debaty jsme se dostali hlavně při rozehrávce o branky. To se teď začalo rozehrávat na prsa a hráč to vrací brankáři. Nelíbí se mi to a myslím si, že to brzy zakážou. To hru nezrychluje, naopak zpomaluje.