Žďársko – První domácí vítězství Vrchoviny B, první porážka Žďáru B v sezoně a výhra Nové Vsi nad vedoucím Budišovem. Takové bylo ve zkratce víkendové 5. kolo I. A třídy – skupiny B.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

VRCHOVINA B – VLADISLAV 2:1



První domácí výhra Vrchoviny se nerodila vůbec lehce. V utkání hraném v Radešínské Svratce se totiž střelci Vrchoviny ne a ne prosadit. Vynikajícího brankáře Otrubu překonal v první půli pouze Buřval. Domácí nezvýšili náskok ani po přestávce a po hodině hry začali pomalu odpadat. V 67. minutě je navíc stihl trest za spalování šancí, když Svoboda z jedné ze dvou střel Vladislavi na bránu vyrovnal. „Od té chvíle začal být zápas hodně nervózní, naštěstí nás zachránil Michal Šmída, který prostřelil gólmana,“ vzpomínal hrající asistent trenéra Vrchoviny Vít Fagula a dodal: „Za vítězství jsme rádi, ale střeleckou nemohoucností jsme si zápas hrozně zkomplikovali. Do 55. minuty jsme mohli vést 4:0. Nakonec jde o šťastné ale zasloužené vítězství.“



Góly: 37. Buřval, 84. M. Šmída – 67. D. Svoboda. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 2:3. Diváci: 30. Poločas: 1:0. Vrchovina B: P. Šmída – Veselý, Poul, Fagula, Bača – J. Skryja, Kršek (68. R. Blažíček), M. Šmída, Šustáček (86. Němeček) – Buřval (58. O. Follprecht), Polnický.



ŽĎÁR B – TELČ 1:3



A zase v deseti. Rezerva Žďáru ráda nechává vyniknout své defenzivní činnosti. Ve čtvrtém z pěti zápasů se už jí to ale nevyplatilo. Proti Telči kopl v nepřerušené hře Patrik Němec ze strany protihráče a od 70. minuty svůj tým oslabil a nakonec i připravil o možnost bodovat, protože Telč dvěma góly bleskově odskočila na 1:3. „Protihráč ho nadávkou asi urazil a Patrik oplácel tímto způsobem. Šlo o naprostou zbytečnost, která se neomlouvá. Už jsem z toho vážně nešťastný. Zápas nám to prohrálo,“ hřímal trenér Vítězslav Machatka. Přitom v úvodu v podobný závěr nic nenasvědčovalo. Už ve 2. minutě se trefil do černého domácí kapitán Petr Machatka. „Tahle situace nám hrozně uškodila, kluci si asi mysleli, že už výhra přijde sama, ale Telč byla pohyblivější a výsledek zaslouženě otočila,“ uznal kouč. Žďár tak našel prvního přemožitele.



Góly: 2. Machatka – 49. Kudláček, 72. Smejkal (PK), 77. Hejda. Rozhodčí: Pfeifer. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (70. P. Němec). Diváci: 55. Poločas: 1:0. Žďár B: Hajný – Machatka, Štursa, Peňáz – Russ, P. Němec, Jun, Dvořák, Jelínek (65. Gančev) – L. Filippi (79. Bulíček), M. Filippi.



NOVÁ VES – BUDIŠOV-NÁR.3:0



Neuběhla ani čtvrthodina a bylo hotovo. Domácí začali skvěle, standardku Petra Šandery si srazil do vlastní brány Molnár. Po chvíli se do míče opřel Tomáš Novotný I a jeho rána z 25 metrů se od tyče odrazila do brány. Do přestávky mohl zvýšit skóre Ondřejka, ale z malého vápna přestřelil. Budišov málem skóroval i podruhé do vlastní sítě, naštěstí trefil jen tyč. Po přestávce jedinkrát zahrozili i hosté, Votoupal ale na Pavla Novotného nevyzrál. V 79. minutě zpečetil konečný výsledek po minutě na hřišti Košík.



Góly: 8. vlastní Molnár, 15. T. Novotný I, 79. Košík. Rozhodčí: Čepl. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Nová Ves: P. Novotný – T. Novotný I, Havlík, Krejčí, P. Bureš – M. Novotný (64. Nečas), Josef Šandera, P. Šandera, Jan Šandera (85. T. Novotný II) – J. Starý (78. Košík), Ondřejka.