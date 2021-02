Oproti předcházejícím rokům byla letošní zima poměrně skoupá na přestupy v amatérských fotbalových soutěžích. Není se co divit. Současná nejistota, způsobená covidovou pandemií, kterou se české vládě stále nedaří zvládat, nutí kluby k pořádnému rozvažování. Přesto celky ze žďárského regionu, působící v republikových soutěžích, některé zajímavé posily přivedly.

Dvě nové tváře získali fotbalisté Velkého Meziříčí, kterým loňský podzim v Moravskoslezské fotbalové lize příliš nevyšel. „Prvním je obránce Jakub Vašíček, který k nám přestoupil z nedaleké Vrchoviny. Z Jihlavy pak dorazil záložník David Sargsyan,“ představil oba hráče trenér Meziříčí Jan Šimáček.

Jejich souputníci z Nového Města na Moravě mají nového gólmana. Z Jihlavy v lednu přišel dvacetiletý Michal Lancman. „Ke Šmídovi jsme sháněli dalšího gólmana, tudíž jsme to jen uvítali. Michal přichází na hostování pro letošní jaro,“ nastínil trenér Vrchoviny Richard Zeman.

Z druholigového Blanska pak pro jarní část dorazil stoper Jiří Huška. „Když se naskytla možnost jeho angažování, ani na chvíli jsme nezaváhali,“ popisoval.

Dvaatřicetiletý Jiří Huška je odchovancem Zbrojovky Brno, za níž před lety odehrál také čtrnáct prvoligových zápasů. Poté ovšem pověsil profesionální kariéru na hřebík a na živobytí si vydělává v civilním zaměstnání.

A co konkrétně si od vytáhlého obránce trenér Zeman slibuje? „Je výborný ve vzduchu, a to nejen vzadu, ale také směrem do ofenzivy. Na podzim jsme gólů po centrech inkasovali docela dost, věřím, že se v tom nyní zlepšíme,“ naznačil svá očekávání.

Jen jedinou zimní posilu získal nečekaný podzimní lídr moravskoslezské divize D. O fotbalisty Velké Bíteše byl naopak velký zájem v jiných klubech z vyšších soutěží.

Do kádru svěřenců trenéra Marka Zúbka přestoupil z rakouského SCU Poysbrunn třiadvacetiletý ofenzivní univerzál Dominik Moučka. „Do Bíteše přicházím s nejvyššími cíli,“ potvrdil rodák z Ostrovačic, který trvale žije v Rosicích.

A hned naznačil, že ambice tedy rozhodně nemá malé. „Pokaždé přicházím jen s těmi nejvyššími. Chtěl bych s mužstvem postoupit do třetí ligy. Vím, že na to máme,“ přiznal svůj cíl.

Novou posilu do středové řady, která má z dresu Slavoje Polná dostatek divizních zkušeností, si už před časem vyhlédli ve Žďáře nad Sázavou. „O Marka Šerého jsem měl zájem už loni v zimě, ale i potom v létě, bohužel to nikdy nedopadlo. Jedná se o kvalitního hráče, který může v ofenzivě nastoupit na více postech,“ pochvaloval si lodivod FC Žďas Petr Nedvěd.

Jediným klubem, který nehlásí žádné změny, jsou fotbalisté divizní Bystřice nad Pernštejnem. „My spíše potřebujeme, abychom byli zdravotně fit. Pak má náš kádr slušnou kvalitu,“ zmínil kormidelník Bystřice Oldřich Veselý.