Jedná se o kauzu, která bude, minimálně v české kotlině, ještě dlouho hýbat fotbalovým prostředím. Stoper Slavie Praha Ondřej Kúdela totiž od disciplinární komise UEFA vyfasoval tvrdý trest zákazu startu v deseti soutěžních utkáních UEFA za rasistickou urážku záložníka Rangers Glena Kamary v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow.

Naproti tomu Kamara ze ránu pěstí, kterou Kúdelovi udeřil v útrobách stadionu po skončení zápasu, dostal jen třízápasový trest. A jeho spoluhráč Kemar Roofe, který brutálním zákrokem málem přizabil gólmana sešívaných Koláře pouze o zápas více.

Redakce Deníku zjišťovala reakce z fotbalového prostředí na Žďársku.

Tomáš Duba, útočník SFK Nové Město na Moravě

Když jsem to dozvěděl, docela jsem koukal. Deset zápasů je na to, že se nějaká rasistická slova nepotvrdila, docela dost. Vzhledem k tomu, jaké tresty dostali hráči Rangers, to není adekvátní. Pokud vím, tak se žádný rasismus Kúdely nepotvrdil. Je možné, že ve výši jeho trestu sehrály svoji roli silná ramena, která UEFA chtěla ukázat v boji proti rasismu, ale i to, že jde o klub z východu.

Oldřich Veselý, trenér SK Bystřice n. P.

Je dobře vidět, jaké má Česko postavení v Evropě. Být to naopak, nebo jít o tým ze Španělska či Německa, tak v životě takový trest nepadne, zvlášť, když není žádný důkaz o rasismu. Kdyby takhle třeba útočník Slavie Kuchta sundal gólmana Rangers, tak dostane stejný trest jako Kúdela, ne jen čtyři zápasy jako Roofe. Takto nás holt na západě berou, pořád jsme pro ně východ, s tím asi nic nenaděláme.

Čestmír Vitásek, záložník FC Žďas Žďár n. S.

Pro mě je to úplně nepředstavitelné. Kúdelu napadl Kamara, jsou na to důkazy, ale dostane jen tři zápasy. Kúdelův údajný rasismus, kde jde jen o slovo proti slovu, je oceněn stopkou na deset zápasů… Je možné, že je to celé ovlivněné tím, že rasismus hýbe celým sportem, tak asi chtěli dát přísný až exemplární trest.

Jakub Šindelka, stoper FC Žďas Žďár n. S.

Pokud bych měl vyjádřit to, co cítím, nebylo by to do novin. Popravdě řečeno to vůbec nejsem schopný pochopit. Trest, který UEFA vynáší nad týmy z Východu, je vlastně exemplárním trestem, to jsem prostě nepochopil. Za rozbití Koláře dostane hráč Rangers čtyři zápasy, na to bych možná ještě řekl OK. Ale borec napadne Kúdelu v tunelu a najednou nikde nejsou záznamy. No to mi připomíná doslova fotbalovou džungli. Mezi Kúdelou a Kamarou se na hřišti asi určitě něco stalo, ale na trest deseti utkání? To asi UEFA ukázala, aby všichni věděli, že budou rasismus trestat.

Ivo Plhal, útočník FK TJ Radešínská Svratka

Pro mě tohle rozhodnutí znamená, že když mě bude na hřišti někdo sr.., dám mu pěstí a dostanu za to jen tři zápasy. To není tak špatný. Samozřejmě je to hodně nespravedlivé, jde spíše o důsledek té vyhrocené kampaně proti rasismu v posledních letech. Z Kúdely vlastně udělali obětního beránka. Nejvíce mě ale naštvalo to, že Tvrdík (předseda představenstva SK Slavia Praha – pozn. autora) se Kúdely vůbec nezastal, navíc se ještě omlouvá. Kdežto Rangers se postavili za všechny své hráče i trenéry, dokonce se nad tresty pro Kamaru a Roofeho chtějí odvolat. Klidně říkám, že to celé beru jako diskriminaci bílých fotbalistů.