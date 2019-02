Vysočina – Fotbalista Nedvědice Roman Šikula se výši trestu za napadení rozhodčího Ondřeje Půlpána v utkání I. B třídy v Rokytnici dozví až příští týden. Disciplinární komise svůj verdikt vynese až podle toho, zda pracovní neschopnost sudího přesáhne sedm dní.

Rozhodčí. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

„Pokud bude tato hranice překročena, jedná se o závažnější trest a vyšší sazbu. Proto budeme s verdiktem čekat, nicméně záležitost projednáme už tento čtvrtek,“ řekl předseda Disciplinární komise Krajského fotbalového svazu Vysočina Roman Šoukal.

Půlpán, který byl po incidentu otřesen a stěžoval si na bolest, skončil v nemocnici v třebíčské nemocnici, nyní už je však v domácím léčení a očekává se, že hranice sedmi pracovních dnů neschopnosti bude opravdu překročena.

„Pokud by tomu tak bylo, je tam tuším sazba od šesti měsíců do pěti let zákazu činnosti a samozřejmě i pokuta hráči a oddílu,“ řekl Šoukal.

Všeobecně se očekává exemplární trest už proto, že jde o nejzávažnější případ, jaký se na Vysočině řešil.

„Rok a půl zpět jsme tady inzultaci trestali, ale rozhodně to nebylo spojené s pracovní neschopností, nebo nějakými zdravotními následky,“ dodal Šoukal.

Inkriminovaná událost se stala uplynulou neděli po necelé hodině utkání za nerozhodného stavu 3:3. Domácí Kašiár byl při postupu na nedvědickou branku faulován. Sudí Půlpán nařídil penaltu, která se už ale nekopala.

„Do pokutového území od půlící čáry přiběhl hráč s číslem deset a skočil na rozhodčího," popsal incident asistent rokytnického trenéra Petr Herbrych.

Devětadvacetiletý arbitr zůstal otřesený a sražení na zem od třiatřicetiletého Romana Šikuly si vyžádalo lékařské ošetření i hospitalizaci. Duel tak byl předčasně ukončen. „Prý ten hráč nikdy předtím nic takového neudělal. Asi nějaký zkrat," krčil rameny kouč domácích Pavel Vranka.

Kromě sanitky dorazila na stadion na Třebíčsku také policie, která zatím událost prověřuje jako podezření z výtržnictví, klasifikace se ale ještě může změnit.

Chování hráče odsoudil i jeho mateřský klub. „Jednoznačně to bylo ze strany Romana Šikuly přes čáru. Ať už byl výkon rozhodčího jakýkoliv, podle mého názoru nebyl dobrý, tohle by se stávat nemělo a do fotbalu to vůbec nepatří. Určitě dostane exemplární trest,“ řekl hrající trenér Nedvědice Michal Havlíček.

Ten navíc musí počítat i s tím, že bude nedohraný zápas zkontumován ve prospěch Rokytnice. „Samozřejmě očekávám, že to tak bude,“ dodal.

O kontumaci zápasu rozhodne disciplinární komise rovněž až příští týden.

„Vyřešíme to vše najednou,“ dodal Šoukal.