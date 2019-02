Jihlava – Do nové sezony s novým trenérem. Novinky v kabině nejstarší mládežnické kategorie Dukly dovedly na post lodivoda týmu Štěpána Moravce, který nahradil Petra Svobodu v roli hlavního trenéra týmu.

Junioři jihlavské Dukly mají za sebou letní přípravu. Na lední plochu se dostanou teprve za několik týdnů. | Foto: Archiv

„Já jsem měl dělat nejdříve šéftrenéra mládeže, ale díky souhře šťastných náhod, jsem skončil na postu trenéra juniorky po Petru Svobodovi, který si vysloužil místo trenéra mládežnické reprezentace. Petr, dostal nabídku a jak se říká: nabídka z reprezentace se neodmítá. Tak jsem tady," dodává sympatický trenér.

Mladý kouč nastoupil k týmu na začátku letní přípravy a hned začal dávat týmu jednu tréninkovou dávku za druhou. „ Ve středu proběhly u hráčů závěrečné testy, takže vlastně příprava skončila. Snažili jsme se, aby nebyla příprava příliš nudná, a tak jsme hráli hodně her, které jsme kombinovali s cviky na nabrání svalové hmoty a rychlosti," říká o letní přípravě Moravec a dodává: „Všichni hráči nám ukázali, jak je pro ně příprava přínosná a každý hráč předvedl během testů, že to nešidil a makal naplno."

V současné době řeší Moravec kádr před nadcházející sezonou, ve které budou chtít hráči určitě napodobit loňský výkon a dotáhnout to opět co nejdál. „ Určitě tým ještě poskládaný nemáme. Plánujeme ještě příchod minimálně čtyř až pěti hráčů. Musíme ještě zvýšit konkurenci v týmu. Já jsem hráče ještě ani neviděl na ledě, ale pouze na suchu, takže ještě nevím co od koho čekat. Takový předběžný obrázek jsem si udělal podle toho, co mi říkali ostatní trenéři, ale jako to nejpodstatnější budu brát až výkony na ledě.

Jednou z největších ztrát bude pro Moravce brankář Rittich, který od letošní sezony působí v A týmu pod trenérem Vlkem. Rittich patřil v minulém ročníky mezi tahouny týmu a působil jako kryptonit na protihráče, které mazal jedním parádním zákrokem za druhým. To mu vysloužilo i titul „ Sportovec Jihlavska". „Určitě patřil mezi nejlepší hráče týmu, ale je to pořád ročník 92, takže na výjimku může týmu pomoct. Záleží jenom na něm, jak se prosadí v áčku a jak moc bude chtít pomoct svým mladším kolegům."

Někteří hráči koukají, ale i směrem nahoru z dorostenců. Hodně se diskutuje o Mandátovi a jeho působení v juniorech. Loňský nejlepší hráč staršího dorostu a také reprezentační útočník se netají tím, že se chce prosadit do týmu trenéra Moravce. „Určitě s tím počítáme, že budeme v průběhu sezony zkoušet mladší kluky, ale pro ně je nejpodstatnější jejich věková kategorie. Jestli někdo bude ale předvádět takové výkony hodné vyšší kategorie, určitě šanci dostane."

DAVID SUCHÝ