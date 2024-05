Zaměstnaneckou ligu Deníku už celek Kyocera AVX Components okusil, v letošním ročníku hodlá na turnaji ve Velké Bíteši podle slov nejlepšího střelce týmu Martina Pavky bojovat o postup.

Tým Kyocera AVX v Zaměstnanecké lize Deníku. | Foto: Kyocera AVX

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Vždycky jsem chtěl reprezentovat firmu v nějakém sportu. Kolega přišel s touto myšlenkou, která měla velmi pozitivní ohlas. Přijde mi to jako dobré zpestření pracovního dne a navíc můžeme ukázat to, že máme v práci nejen šikovné lidi, ale i sportovně nadané!

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Minulý rok nám postup utekl jen o vlásek, a tak máme ty nejvyšší ambice postoupit, snad nám bude štěstí přát.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Máme výborné hráče na každém postu. A kdo je postrachem? To raději nebudu prozrazovat. (úsměv) Ať se soupeři nechají překvapit.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Máme v týmu velkého fanouška pražské Sparty, takže je to nekonečná debata o Spartě.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Kdyby to bylo jenom na mně, určitě by to byl Lionel Messi, hráč z jiné planety.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Myslím, že bychom se shodli na Anglii, je to kolébka fotbalu, tam bychom si určitě vybrali zajímavý zápas.