Bystřice nad Pernštejnem - Střet tabulkových sousedů uvidí v sobotním dopoledni bystřické Lužánky. V rámci 19. kola moravskoslezské divize D přivítá dvanáctá Bystřice třináctý Brumov. Oba celky dělí pouze rozdíl ve skóre.

Fotbalisté Bystřice (v červeném Radek Sklenář) přivítají v přímém záchranářském souboji Brumov. „Nutně potřebujeme tři body,“ říká trenér Martin Maša. | Foto: Deník/archiv

Bystřickým fotbalistům start do jara příliš nevyšel. Po domácí remíze 1:1 v derby se Žďárem prohráli 0:1 na půdě posledního Holešova. „S jarním vstupem nemůžeme být spokojeni. Se Žďárem to byl opatrný zápas z obou stran, remíza byla spravedlivá. Ale v Holešově jsme měli po většinu zápasu převahu, tam jsme tři body ztratili," mrzí kormidelníka Bystřice Martina Mašu.

Proti Brumovu to je tak pro jeho svěřence už třetí zápas v řadě proti přímému konkurentovi v záchranářských bojích. Na podzim se Bystřici podařilo na stadionu svého zítřejšího soupeře zvítězit 2:1. Tři body by se moc hodily i tentokrát. „Pro nás je to další důležitý zápas. Těžko říci, co od soupeře můžeme očekávat, musím se podívat na jejich dosavadní jarní zápasy. Ale neočekávám, že by se přes zimu nějak výrazně změnili. Šlo o tým složený z mladších hráčů, pohybově dobře vybavený," všiml si Maša, který ale čeká změnu především od svých hráčů.

„Musíme se soustředit hlavně na náš výkon. Je to o zodpovědnosti a stoprocentní koncentrovanosti po celých devadesát minut. To se nám v předchozích zápasech nepodařilo a pykali jsme za to," vysvětlil trenér Bystřice.

Jediný gól za sto osmdesát minut, to není příliš dobrá vizitka ofenzivy. Bez gólů se ale vyhrávat nedá. „Šance jsme si vytvořili, ale nepadlo to tam. Potřebovali bychom to protrhnout, hráčům by se hned zvedlo sebevědomí," tuší Maša.

Zítra určitě nebude mít k dispozici Marka Svobodu, který letos dohrál. „Má z Holešova zlomený kotník, čeká ho operace. Přitom rozhodčí ten zákrok na stojnou nohu ani neodpískal. Jinak bychom měli být kompletní, byť tam nějaké další šrámy jsou," dodal Martin Maša.

Zítřejší utkání začíná na bystřických Lužánkách v dopoledních 10.30.