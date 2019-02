Žďársko - Situace na špici tabulky východní skupiny I. A třídy je po 17. kole opět o něco zamotanější. Béčko Vrchoviny nenavázalo na výhru z derby v Nové Vsi a padlo doma s Budišovem. Ten se díky tomu bodově dotáhl právě na třetí Novou Ves. Na čele je tak opět béčko Třebíče, ale první čtyřku soutěže dělí pouhé dva body.

Fotbalisté Radešínské Svratky (v červených dresech) prohráli v 17. kole I. B třídy skupiny B v Dukovanech vysoko 5:1. Reputaci si můžou spravit nyní v derby s Radostínem. | Foto: David Mahel

Ve východní skupině I. B třídy se na čele dál vyhřívají fotbalisté Moravce. Ti na jaře ještě neztratili ani bod a ve třech zápasech inkasovali jediný gól. Proti Kněžicím však v neděli měli namále.

„Bylo to vybojované vítězství, urvané srdíčkem. Kněžice se zatáhly a my jsme prakticky celý zápas bušili do jejich obrany. Výborně jim navíc zachytal gólman, takže jsem se už pomalu smiřoval s remízou. Chvíli před koncem jsme to však protrhli," oddychl si po výhře 1:0 kouč Moravce Luboš Tulis.

Největší favorit soutěže tak ve dvojici s druhými Šebkovicemi dále navyšuje náskok na postupových místech. Na třetí Měřín má náskok již osmi bodů.

„Nyní nás ale čekají zápasy pravdy. Jedeme do Křoví a Šebkovic, doma hostíme Nové Syrovice. Pokud bychom tyto zápasy zvládli, byli bychom již hodně blízko. Ale ve fotbale se nedá nic předpovídat," usmívá se trenér lídra.

Po nepříliš vydařené zimní přípravě se v jarních odvetách daří také třetímu Měřínu. Ze tří zápasů získal sedm bodů, naposledy si doma v taktickém souboji poradil 2:0 s Křovím.

„Ačkoliv jsme hráli doma, zahustili jsme střed a dávali si pozor na útoky soupeře. Křoví je totiž směrem dopředu extrémně nebezpečné," vysvětlil vítěznou taktiku hrající lodivod Měřína Karel Kružík.

Právě jeho svěřenci jsou už zřejmě jediní, kteří by mohli vedoucí dvojičce, na kterou ztrácí sedm, respektive osm bodů, její roli ještě znepříjemnit.

„Postupové ambice nemáme, ale rádi bychom je ještě dostali pod tlak. Na druhou stranu musím říci, že oba dva celky jsou na čele tabulky naprosto po právu. Moravec je herně jednoznačně nejkvalitnějším mužstvem soutěže. Šebkovice, to jsou buldoci, kteří si jdou za svým. Každého z nich by musela postihnout velká krize, aby postup nedotáhli do úspěšného konce," tvrdí Kružík.

Premiérové jarní body si připsalo béčko Bystřice nad Pernštejnem. To pro něj ve velmi důležitém souboji zdolalo poslední Stonařov.

Perná práce

„Hodně jsem si oddechl, protože to byl klasický zápas o šest bodů. Na těžkém terénu rozhodla naše zkušenost, protože hosté nevypadali vůbec odevzdaně. Hráli velmi dobře, ale své šance nedokázali využít. Díky výhře jsme utekli předposlednímu Radostínu a přiblížili se na dostřel Štěpánovu," pochvaloval si po výhře 4:2 lodivod Bystřice Jiří Dejnožka.

Navzdory výhře ovšem jeho ovečky ještě čeká perná práce, aby si zajistily příslušnost v nejnižší krajské soutěži i pro příští ročník.

„Máme 18 bodů, k záchraně jich podle mého bude potřeba alespoň třicet. Musíme bodovat hlavně doma a se soupeři, kteří jsou podobně ohrožení jako my," uvědomuje si Dejnožka.