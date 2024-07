Mol Cup

Fotbalisté Velkého Meziříčí do stejné fáze poháru vstoupili i loni. Je to nevděčná úloha. „Vzhledem k plynulosti přípravy je důležité hrát druhé předkolo. Jinak se na tento termín (27. – 28. července) těžko shání soupeř. My jsme na to doplatili loni, a tak jsme doufali, že se letos tomu vyhneme. Nestalo se,“ uvedl předseda klubu Jan Šimáček.

FŠ Třebíč si užívá povedené etapy v klubu, vyhrála krajský pohár Vysočiny a na jaře postoupila návdavkem do divize D. Nováčkovské nadšení může v domácím prostředí často rozhodovat, takže je těžké hledat favorita.

Krajský pohár

Hned první kolo Krajského poháru Vysočiny slibuje zajímavou podívanou. Minimálně pro fanoušky, protože los svedl dohromady zejména kluby, které to mají k sobě geograficky blízko.

Přes kopec to budou mít fotbalisté Přibyslavi na cestě do Havlíčkovy Borové. Nedělní podvečer by mohl nalákat velké množství fanoušků, protože někteří aktéři mají společnou minulost v obou klubech.

Obdobné to bude i pro fotbalisty Měřína a Křižanova. Nejdále to pak bude mít Bohdalov, jenž cestuje do Koutů. Favorita lze hledat těžko, domácí tým po sestupu z I. A třídy (nyní 6. liga) musí hlavně zkonsolidovat tým.