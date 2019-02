Vysočina – Ve víkendovém 23. kole východní skupiny I. B třídy si výprask 1:7 přivezla z Náměště Radešínská Svratka. V malém okresním derby vedl Moravec nad Štěpánovem po poločase 2:0. Po změně stran však svůj slibný náskok neudržel a nakonec se body dělily. Také Křoví ztratilo vedení, ale tři body získalo.

Po pěti porážkách v řadě se fotbalisté béčka Velké Bíteše (v červeném) dočkali tří bodového zisku. V sobotu doma zdolali Třebelovice 4:1. | Foto: Deník/ Jiří Oborný

MORAVEC – ŠTĚPÁNOV 2:2

Ve vyrovnaném okresním derby měl domácí Moravec více šancí a dvě z nich dokázal v úvodní pětačtyřicetiminutovce využít. Ve 38. minutě se na velkém vápně šikovně uvolnil Hladík a tečovanou střelou k tyči otevřel skóre. Do stejného místa se v poslední minutě prvního dějství trefil také Slavíček a Moravec šel do kabin za stavu 2:0.

Zvýšit mohl krátce po změně stran Juračka, ale neprosadil se. To domácí hráče muselo mrzet v 55. minutě poté, co snížil hostující Ludvík. Čtvrthodiny před koncem vyrazil trestný kop Železářů gólman Pokorný pouze k nohám Nováka, který bez problémů vyrovnal. Rozhodnout mohl v poslední Petr Kudiovský, ale svoji střelu namířil pouze do náruče gólmana Dingy.

Góly: 38. Hladík, 45. Slavíček – 55. Ludvík, 75. Novák. Rozhodčí: Porupka. ŽK: 0:2. Diváci: 120. Poločas: 2:0. Moravec: Z. Pokorný – Smolík, T. Toufar, Kachlík, P. Černý – Slavíček, Červinka, Juračka, F. Kudiovský (82. P. Kudiovský) – Hladík (65. Urbánek), M. Černý. Štěpánov: Dinga – Hrubeš, Novák, Kutnyk, Richter (57. Šikula) – Samek, Sedláček, Kovalchuk, Buček (90. I. Jílek) – Ludvík, Kintr.

KŘOVÍ – KNĚŽICE 3:2

Domácí vlétli do záchranářského souboje raketovým způsobem. V 6. minutě se uvolnil Lukáš Němec, nahrál Kalinovi, který propálil gólmana hostů. O šest minut později to bylo už o dva góly. Kalina uvolnil Škorpíka, jehož přízemní centr proměnil ve druhý gól Lukáš Němec.

Jenže vstup do druhé půle byl zrcadlovou kopií té první. Kněžice v 51. minutě poslaly dlouhý nákop do velkého vápna Křoví, s nímž si poradil Krupica a snížil na 1:2. Vyrovnání zařídil v 58. minutě Pejchal, který využil další nakopnutý balon do šestnáctky domácího mužstva.

Jelikož obě mužstva potřebovala získat všechny tři body, hnaly se obě jedenáctky za vítězným gólem. Po řadě šancí na obou stranách tak rozhodl v 87. minutě domácí Tichý, který střelou na zadní tyč nedal hostujícímu gólmanovi sebemenší šanci.

Góly: 6. Kalina, 12. L. Němec, 87. Tichý – 51. Krupica, 58. Pejchal. Rozhodčí: Sliž. ŽK: 3:2. Diváci: 50. Poločas: 2:0. Křoví: Karmazín – Karásek, Beránek, Sára, Roštinský, Kalina, Pollák, Tichý, Škorpík, Knotek, L. Němec (35. Ráboň, 61. M. Němec).

NEDVĚDICE – MĚŘÍN 1:4

Doslova poločas hrůzy prožil nováček nejnižší krajské soutěže v souboji s okresním rivalem z Měřína. Vše odstartoval v první minutě hostující Šoukal, který využil zaváhání domácí obrany. Hráči Nedvědice dál šetřili pohybem, čehož hráči Jiskry, kteří stále ještě nemají jistotu záchrany, dokonale využili.

Šoukal během minuty dokonal čistý hattrick, na hrozivých 4:0 pak zvýšil Kolda. „Vůbec jsme neběhali, pětačtyřicet minut jsme se doslova ploužili po hřišti. Bylo v tom více faktorů, ale bez běhání prostě nemůžeme hrát ani IV. třídu,“ nebral si servítky kouč Nedvědice Radek Šikola.

Po změně stran snížil pěknou střelou Doušek po pěkné nahrávce od Škutchana. Měřín si ale své vedení poctivě kontroloval a zaslouženě si odvezl všechny tři body. „Byl to náš nejhorší výkon od té doby, co jsem k mančaftu přišel. Naše porážka byla bohužel naprosto zasloužená,“ musel uznat Šikola.

Góly: 56. Doušek – 1., 35. a 36. Šoukal, 43. Kolda. Rozhodčí: Kuchyňa. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 0:4. Nedvědice: Tužinský – Burýšek, Štefka (70. Kroupa), Krejčí, Mareš (31. Škutchan) – Bracek, Havlíček, Jan Veselský, Vašíček – Doušek, Škvařil. Měřín: J. Hladík – Kožený (76. Matoušek), Doležal, Kolda (88. Sysel), Láznička – Procházka, Kružík, M. Hladík, Bublán – Crkal (82. Hrůza), Šoukal.

V. BÍTEŠ B – TŘEBELOVICE 4:1

Po delší době se rezerva Velké Bíteše mohla radovat z dalšího bodového zisku. Cesta k němu ovšem nebyla úplně jednoduchá. Za velkého tepla byl k vidění spíše boj než nějaká úchvatná podívaná. Na první branku se čekalo přes půl hodiny, ve 34. minutě se prosadil domácí Čech pěknou střelou zpoza šestnáctky. Ve zbytku prvního poločasu však musel gólman Janoušek vytáhnout dva výborné zákroky, kterými udržel vedení svého mužstva.

Hned po změně stran pak musel předvést své kvality ještě jednou. V 70. minutě se Čech prosadil hlavou, což utkání definitivně zlomilo. Další dva góly přidali Loup se střídajícím Dvořákem, Třebelovice v poslední minutě pouze korigovaly na konečných 4:1.

Góly: 34. a 70. Čech, 84. Loup, 88. Dvořák – 90. Novotný. Rozhodčí: Sýkora. Bez ŽK. Diváci: 80. Poločas: 1:0. V. Bíteš B: M. Pelán – Paprskář, O. Švanda, Jelínek – Bartošek (77. Vašíček), Malý (48. Dvořák), Hemala, Horký, M. Švanda – Čech (83. Pelikán), Loup.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE – RADEŠÍNSKÁ SVRATKA 7:1

Domácí měli po celý zápas převahu, ale brankové příležitosti začali proměňovat až po změně stran. „Oba poločasy byly stejné. V prvním jsme nedali šance, hlavně dva samostatné nájezdy,“ komentuje trenér Náměště-Vícenic Petr Kylíšek.

Pytel s góly se roztrhl právě po přestávce. Hráči od řeky Oslavy se prosadili pětkrát. „Byli jsme lepším mužstvem a po celý zápas jednoznačně dominovali,“ hodnotí domácí kouč.

Góly: 37. a 62. Jonák, 44. Rubák, 50. Rybníček, 55. a 70. Durajka (první z PK), 84. Čermák – 9. J. Tržil (vlastní). Rozhodčí: Novák. ŽK: 1:2. Diváci: 101. Poločas: 2:1. Radešínská Svratka: Petr (72. P. Chrást) – Starý, Pekárek, Šacl, Drdla, Mužátko (59. Jinek), Smejkal, Dvořák, Plhal (87. Veselý), J. Chrást.