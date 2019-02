Žďársko – Vše rozhodně poslední kolo. Ve 25. kole I. B třídy se pořadí na druhém postupovém místě znovu přelilo. Šebkovické porážky u lídra využil Měřín a po obratu s Radostínem se vrátil na pracně vydobyté pozice. V závětří stále číhají i Kouty, které odsoudily k sestupu Jakubov. O tom, kdo ho doprovodí do okresního přeboru, napoví příští týden, protože Křižanov kýžené tři body jistoty nezískal.

V. BÍTEŠ B – STAŘEČ 2:1

Domácí byli v celém zápase lepší. V zakončení jim scházela přesnost. Z vedoucího gólu se paradoxně jako první radovali hosté, když centr z pravé strany domácí bek neodkopl a Bartůšek prostřelil Pelána. Velká Bíteš odpověděla z přímého kopu z 20 metrů Klusákem a rychlý obrat dokonal po hlavičce Plechatého Hemala ranou podél vyběhnuvšího brankáře. „Hosty jsme přehrávali, měli jsme spoustu šancí, jenže proměnit jsme dokázali jen dvě," litoval zahozených příležitostí domácí asistent trenéra Lukáš Pohl.

Na začátku druhé půle si sestupem ohrožení hosté uvědomili složitost situace. Dvacet minut se hnali za vyrovnáním, ale poté už se vývoj na hřišti znovu obrátil a Velká Bíteš si zbytek střetnutí v pohodě pohlídala.

Góly: 12. Klusák, 25. Hemala – 7. Bartůšek. Rozhodčí: Podoba. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 2:1. V. Bíteš B: M. Pelán – Láznička (46. M. Švanda), Suchý, O. Švanda, Rašovský – Kopáček (46. Paprskář), Plechatý, Klusák (63. Jelínek), Hemala (67. Škorpík) – Vařílek (77. Mrňa), T. Loup.

KŘIŽANOV – TELČ 1:1

Domácí potřebovali body jako sůl. V utkání se to ale příliš neprojevilo. Většinu času se hrálo ve středu pole bez výraznějších příležitostí. Změnu přinesla až 44. minuta, kdy se gólem do šatny prezentoval Horníček. Střela z dálky dala v tu chvíli Křižanovským jistotu záchrany.

Po přestávce domácí bránili důležitý výsledek a nezapomínali ani útočit. Jenže několik brejkových situací ve druhou branku přetavit nedokázali. Telč na výraznou šanci čekala až do 71. minuty, kdy se po standardce zavěsil do vzduchu David Všohájek a hlavou rozhodl nejen o dělbě bodů, ale i o tom, že Křižanov bude muset bojovat o záchranu až do posledního kola.

Góly: 44. Horníček – 71. D. Všohájek. Rozhodčí: Nováček. ŽK: 0:1. Diváci: 50. Poločas: 1:0. Křižanov: Bajer – Horníček, Invald, Navrátil (81. Malinský), Petr (41. Kaštan) – Němec, A. Burian, Milota, Kubiš – Lukášek (19. Štěpánek), Trnka.

MĚŘÍN – RADOSTÍN N. O. 5:2

Měřínští nastoupili ve vysokém tempu. „Až jsem se zalekl, jestli to v tom vedru vůbec vydžíme," usmál se trenér Petr Munduch. Hosté jejich náporu se dvěma velkými gólovými šancemi dlouho odolávali, ve 24. minutě po individuální akci Řezníčka už ale kapitulovali. S nečekanou odpovědí přispěchal Lukáš Kozel, který se krásně prosadil ranou z přímého kopu. Domácí hráče branka zmrazila. Radostín zcela převzal iniciativu a po pěkné akci Oulehly s Vokounem první jmenovaný otočil výsledek.

Po bouřce v kabině nastoupil Měřín jako vyměněný. Soupeře fyzicky přehrál a čtyřmi góly zvrátil nepříznivý průběh zápasu a po porážce druhých Šebkovic na hřišti lídra se znovu vrátil na postupovou příčku. „Jsme tam, kde jsme chtěli být. Soutěž se takhle vyvinula, máme to tedy ve svých rukách. Výš nás posune jen výhra v Telči. Z celé trojice máme teoreticky nejtěžšího soupeře, vše se ale ukáže až na hřišti," řekl po zápase spokojený Petr Munduch.

Góly: 24. Řezníček, 55. a 57. Kružík, 81. Körber, 84. Šoukal – 32. L. Kozel, 43. Oulehla. Rozhodčí: Ryšánek. ŽK: 0:0. Diváci: 160. Poločas: 1:2. Měřín: Chvátal – Němec (60. Kučera), Kružík, Doležal, Bublan – Robotka (49. Körber), Šoukal (88. Hrůza), Takácz, Řezníček (70. Jonáš) – Kolda, Matoušek (82. Sysel). Radostín n. O.: Řeháček – Hrbek (73. Dupal), Oulehla, Berka, Večeřa (54. Láznička) – Fabík, Kovář, Vokoun, L. Kozel – J. Kozel, Promberger.

BYSTŘICE B – KNĚŽICE 5:0

Během poměrně vyrovnaného prvního poločasu se domácí dostali do tří brankových příležitostí. Proměnit ji ve svou chvíli slávy dokázal pouze Horák.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce Bystřice udeřila vší silou. Hned zkraje půle rozvlnil síť střelou z vápna po krásné kombinační souhře Marek Svoboda. Kněžice začaly myslet na útok a za svou snahu o snížení byly ještě třikrát potrestány z brejků. Mezi střelce se ještě jednou zapsal Marek Svoboda, krátce po něm i Karásek a tečku za zápasem udělal v 78. minutě dovršením „bůra" Zítka.

Góly: 11. Horák, 49. a 62. Mar. Svoboda, 64. Karásek, 78. Zítka. Rozhodčí: Fryč. ŽK: 1:1. Diváci: 70. Poločas: 1:0. Bystřice B: Trávníček – Mar. Svoboda, Fulneček, Kadlec, Urbánek – Špatka, O. Hájek, Horák, Zítka – Čech (62. M. Nepejchal), Karásek.