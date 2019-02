Žďársko – Dvě kola před koncem letošního ročníku nižších krajských soutěží dostala situace některých mančaftů přece jenom jasnější obrysy. Nejvíce si ve 24. kole východní skupiny I. A třídy pomohli fotbalisté rezervy Žďáru nad Sázavou.

Ti v domácím prostředí přivítali nevyzpytatelnou Vladislav a v úvodní pětačtyřicetiminutovce měli více problémů sami se sebou, než s kvalitou soupeře.

„Vázla nám kombinace, nedali jsme si pořádný balon, bylo to z naší strany hodně špatné. Naštěstí jsme se ale dokázali jednou prosadit, což bylo pro další vývoj velice důležité,“ připustil trenér žďárské rezervy Vítězslav Machatka.

Po změně stran už to byla ze strany jeho týmu jiná káva. Poločasová rozmluva v kabině zřejmě zabrala, protože najednou si Žďárští vytvářeli jednu šanci za druhou a bylo pouze otázkou času, kdy a kolikrát se prosadí. Nakonec se jim to podařilo ještě dvakrát a tři body sice ještě nedaly záchranářskou definitivu, ale muselo by se stát něco hodně nečekaného, aby se záchrana nezdařila.

Zápas mohl skončit mnohem větším rozdílem, měli jsme více příležitostí. Ze dvou zbylých zápasů ještě musíme nějaký bod získat, ale tato výhra by měla být rozhodujícím krokem k záchraně,“ pochvaloval si Machatka.

Jak fotbalisté Herálce, tak také juniorky Vrchoviny, zajížděli na hřiště svých soupeřů. Herálec v Třebíči bojoval o udržení naděje na konečné třetí místo, což se mu remízou 1:1 podařilo. Rezerva Vrchoviny v Třešti opět neměla k dispozici gólmana, do branky tak po čase opět musel jinak útočník Follprecht. Tradičně nezachytal zle, ale bodový zisk z toho po prohře 0:2 nebyl.

Divočina ve Svratce

V pořádnou přestřelku se zvrhlo malé okresní derby mezi Radešínskou Svratkou a Křovím. Favorit zápasu byl naprosto jasný a nečekalo se nic jiného, než snadný zisk tří bodů pro čtvrtý celek tabulky.

„Ono to tak i mělo dopadnout, protože jsme od prvních minut měli utkání jednoznačně pod kontrolou a šance stíhala šanci. Jenomže to, co my jsme nedali, to se snad ani nedá komentovat. Nakonec jsme byli rádi alespoň za vedoucí poločasový gól do šatny,“ povzdychl si trenér Radešínky Pavel Kříž, sám ještě před časem elitní střelec.

Také po změně stran to vypadalo, že jde vše podle očekávání. Křoví sice vyrovnalo, ale góly Pekárka a Dvořáka daly domácím už dvougólový náskok. „Poté jsme pro mě úplně nepochopitelně přestali hrát a přizpůsobili jsme se hře soupeře. Křoví toho dokonale využilo a necelou čtvrthodinu před koncem jsme prohrávali 3:4,“ láteřil kouč Svratky.

Závěrečná desetiminutovka byla hektická. Nejprve Mužátko vyrovnal na 4:4, jenže hostující Kalina dvě minuty před koncem završil svůj hattrick a přiblížil Křoví k zisku veledůležitých tří bodů. V poslední minutě však střídající veterán Šoustar vystřelil a obránce Roštínský jeho pokus zastavil rukou na brankové čáře. Následovala červená karta a penalta, z níž Pekárek srovnal na konečných 5:5.

„Jsem zklamaný, herně i na šance jsme byli jednoznačně lepší, jenže jsme zahazovali jednu šanci za druhou. Tým, který hraje o třetí příčku, není schopný porazit partu fotbalových důchodců s bříšky. Na druhou stranu jsme navíc vyráběli příšerné chyby v obraně, po nichž Křoví pohodlně skórovalo. Byl jsem hodně rozladěný, před domácími fanoušky takové zápasy musíme v klidu zvládat,“ rozčiloval se nad výkonem svých oveček Pavel Kříž.

Jiskra je blízko

V dalších zápasech zaujala demolice, kterou Třebelovicím doma způsobil nováček z Nedvědice. Výhra 8:3 připomínala spíše vraždění neviňátek. „Domácí ani nebyli tak odevzdaní, ale nám vyšel úvod zápasu. Na soupeře jsme vlétli a už po dvanácti minutách to bylo 4:0. Poté už jsme si zápas v klidu pohlídali,“ sdělil lodivod nováčka Radek Šikola.

Smolné utkání sehrál v Rapoticích Moravec. Ještě deset minut před koncem vedl 4:2, jenže v oslabení po vyloučení gólmana Fialy domácímu tlaku neodolal a prohrál 4:5. Ani hattrick Dvořáka nestačil béčku Velké Bíteše na zisk alespoň bodu v Kněžicích, kde prohrálo 3:4.

S předstihem si zajistit setrvání v nejnižší krajské soutěži i pro příští ročník mohl Měřín. Brzy vedl, jenže Hartvíkovice ještě rychleji srovnaly a remíza 1:1 tak znamená, že na definitivní jistotu se budou muset hráči Jiskry ještě počkat.

„Hartvíkovice zahrály velmi dobře, to je prostě fakt. Zklamání v nás samozřejmě je, přáli jsme si ten krok udělat, ale musím přiznat, že hosté si za svoji hru bod zasloužili. Pořád ještě nemáme záchranu jistou, máme tak o co hrát,“ řekl po zápase hrající trenér Měřína Karel Kružík.