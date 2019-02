Vysočina – Ve víkendovém 22. kole I. B třídy – skupiny B získali cenné záchranářské body fotbalisté Měřína, kteří doma zdolali béčko Velké Bíteše. Bod zvenku přivezlo Křoví, naopak Moravec v Dukovanech neuspěl.

DUKOVANY – MORAVEC 5:0

Domácí měli tlak od prvního poločasu, ve kterém ale mírného větru v zádech nevyužili. Dukovany se tak musely spokojit se šťastným gólem Řezáče, který se po chybném odkopu brankáře Pokorného dostal k odraženému míči. Hostitelé však ve druhém dějství chodili do otevřené obrany a prosadili se hned čtyřikrát.

Góly: 33. a 66. Řezáč, 49. Kunc, 64. Černý, 70. Pisclajt. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 2:5. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Moravec: Pokorný – Toufar, Juračka, Smolík, P. Kudiovský (72. Hanák), Červinka, Urbánek (72. P. Černý), Kachlík, Kovář (80. Broža), M. Černý, Slavíček.



MĚŘÍN – V. BÍTEŠ B 2:1

Malé okresní derby se od začátku odehrávalo převážně v domácí režii. Ve 28. a 35. minutě přišly dva centry do velkého vápna Velké Bíteše, které Šoukal pokaždé přetavil v branku. Hosté se vrátili do hry dvě minuty před pauzou, po zaváhání domácí obrany přišel centr na Čecha, který snížil na 1:2. Po změně stran si domácí výhru pohlídali.

Góly: 28. a 35. Šoukal – 43. Čech. Rozhodčí: J. Pojezný. ŽK: 2:1. Diváci: 2:1. Poločas: 100. Měřín: J. Hladík – Kožený, Doležal, Kolda, Láznička – Procházka (84. Sýkora), Kružík, M. Hladík, Bublán – Crkal, Šoukal (89. Hrůza). V. Bíteš B: M. Pelán – Horký (72. Jelínek), O. Švanda, Mucha, Paprskář – J. Pokorný, Hemala (69. Bartošek), M. Švanda, Čech – Cícha, Loup.



R. SVRATKA – KNĚŽICE 2:1

Skóre otevřel v 15. minutě Krupica a Kněžice šly do vedení. Hosté, kteří potřebují body jako sůl, pak začali kouskovat hru, což se jim proti domácí nakopávané bez větších obtíží dařilo. Až v 70. minutě si centr Janů srazil hostující obránce nešťastně do vlastní branky. V předposlední minutě pak o třech bodech pro Svratku rozhodl Starý, když jeho střílený centr z poloviny hřiště skončil v síti.

Góly: 70. Janů, 89. Starý – 15. Krupica. Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 4:1. Diváci: 80. Poločas: 0:1. Rad. Svratka: Petr – Havránek (49. Kachlík), Smejkal, Drdla, Janů – Mužátko, Starý (90. Novák), Pekárek, M. Šacl – Dvořák, Jinek (85. Novotný).



RAPOTICE – NEDVĚDICE 5:3

První půlku měli domácí hru pod kontrolou, ale neproměnili několik šancí. Rapotice šly do vedení v 17. minutě a do přestávky náskok navýšily. Hostitelé dominovali i ve druhém poločase, ale za stavu 5:0 jako by se zastavili. Nedvědice po prvním střeleckém úspěchu ožila, snížila na 5:3 a na drama bylo zaděláno. Skóre se už ale neměnilo.

Góly: 17. a 45. Sobotka, 26. Martin Laš, 55. a 62. P. Matoušek – 66. Havlíček, 70. a 75. Vašíček. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 2:3. Diváci: 67. Poločas: 3:0. Nedvědice: Tužinský – Mareš, Krejčí, Štefka, Jakub Veselský, Bracek, Havlíček, Jirásek (22. Škvařil), Burýšek, Jan Veselský (68. Vašíček), Šikula.



ŠTĚPÁNOV – HARTVÍKOVICE 2:3

Už ve 4. minutě šel Štěpánov do vedení, po kombinaci Kintra se Sedláčkem zakončoval hlavou Ludvík – 1:0. Hosté však za chvíli vyrovnali, sólový nájezd proměnil Hadraba. O další tři minuty později však vrátil domácím vedení Sedláček, který zúročil centr Kovalchuka. Úvod druhé půle Štěpánov totálně zaspal a Hartvíkovice toho dokonale využily. Nejprve v 50. minutě vyrovnal Jakub Sýkora a za další dvě minuty poslal svým druhým gólem v utkání hosty do vedení Hadraba. Ve zbytku zápasu se sice Železáři snažili alespoň vyrovnat, ale z platonického tlaku se prosadit nedokázali.

Góly: 4. Ludvík, 11. Sedláček – 8. a 52. Hadraba, 50. J. Sýkora. Rozhodčí: Kuchyňa. ŽK: 0:2. Diváci: 80. Poločas: 2:1. Štěpánov: Dinga – Brázda, Novák, Kutnyk, Fiala – Kintr, Sedláček, Kovalchuk, Buček – Ludvík, Šikula.



TŘEBELOVICE – KŘOVÍ 1:1

Úvodní dvacetiminutovku byli lepší domácí, ale pak začali vystrkovat růžky hosté a byly z toho dvě nastřelená břevna i jeden samostatný únik. Jenže bez gólového efektu. Druhou půli se hra přelévala z jedné strany na druhou jako v anglické lize a začaly padat i branky. Na vedoucí gól Roštínského odpověděl Novotný. Hostitelé měli v závěru enormní tlak, ze kterého obrat nevytěžili.

Góly: 75. Novotný – 59. Roštínský. Rozhodčí: Nechvátal. ŽK: 3:2. Diváci: 63. Poločas: 0:0. Křoví: Karmazín – Karásek, Beránek, Roštinský, Kalina, Pollák, Tichý, Chlup (79. Kašpar), M. Němec, Knotek.