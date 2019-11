Měli jsme dobrý začátek, ale tragický závěr, říká fotbalový kouč Libor Smejkal

Velké Meziříčí /ROZHOVOR/ – Povedený začátek, zhoršení, zlepšení a pokažený závěr. Jedenáctá příčka není pro fotbalisty Velké Meziříčí zrovna to, co by se od zkušeného třetiligového týmu čekalo. „Ukazuje se, že kádr je potřeba v horizontu dvou tří let doplnit a okysličit,“ říká trenér Libor Smejkal.

Trenér Velkého Meziříčí Libor Smejkal (na snímku) nebyl s první polovinou ročníku úplně spokojený. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot