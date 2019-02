Žďársko – Očekávané 10. kolo I. A třídy nabídlo pikantní derby divizních rezerv. S výkonem i výsledkem mohla být spokojena hostující Vrchovina, Žďár své diváky zklamal.

ŽĎÁR B – VRCHOVINA B 1:2



Hosté z Nového Města vstoupili do malého derby velice aktivně a od začátku si vytvořili znatelnou herní převahu. Tu přetavili ve dva góly na přelomu úvodní dvacetiminutovky zápasu. Nejprve si na centr z levé strany naběhl Buřval a nekompromisně prostřelil Svobodu. Pár minut na to přišel další centr z levé strany a tentokrát Žák znovu trestal – 0:2. Rezerva Žďáru se osmělila až po změně stran. Domácí juniorku Vrchoviny přitlačili na její polovinu, hosté však podnikali nebezpečné brejky. Dvakrát tak musel na poslední chvíli zachraňovat domácí gólman Svoboda. V 65. minutě byl ve vápně faulován Mario Filippi a Němec z nařízené penalty snížil. V závěru mohli domácí ještě srovnat, ale Jelínek ze dvou metrů přestřelil. „Z naší strany absolutně nevydařené střetnutí. Hosté byli po všech stránkách lepším mužstvem, vyhráli naprosto zaslouženě,“ zhodnotil utkání trenér Žďáru Vítězslav Machatka.



Góly: 66. Němec (PK) – 17. Buřval, 23. Žák. Rozhodčí: Holub. ŽK: 1:4. Diváci: 100. Poločas: 0:2. Žďár B: Svoboda – Peňáz, Havlík, Štursa, Machatka – Ločárek (88. Dvořák), Jun, Němec, Jurnečka – M. Filippi, L. Filippi (64. Jelínek). Vrchovina B: P. Šmída – Bača, Veselý (29. Mrkos), Fagula, Vašíček – Polnický, Josífek (76. Krejčí), Petr Sodomka, Žák – M. Šmída, Buřval (71. Follprecht).



RANTÍŘOV – NOVÁ VES 2:3



Do vedení se dostali hosté po špatně odehrané standardní situaci, kterou přesnou střelou z vápna zakončil Jan Šandera. Ale hned po čtyřech minutách našel Vacek osamoceného Vostála, který mířil také přesně. Rantířov byl více na míči, ale chyběla lepší finální fáze. Jak se to před brankou dělá, ukázal domácím P. Šandera, který po dalším závaru a standardce vrátil Nové Vsi vedení.



Domácí ale po změně stran zabrali a zaslouženě vyrovnali. Vostál si vyměnil roli s Vackem, a znovu to bylo nerozhodně. Jenže po šesti minutách prošel hostům tvrdý faul, po kterém se do šance dostal Nečas, a nezaváhal. Opařený a ukřivděný Rantířov se už v závěru nezmohl na tlak, hrál v křeči, a tři body hostů nakonec musel odevzdat. „Do té doby, než přišel ten neodpískaný faul a třetí gól, to byl super zápas, kterému by slušela remíza,“ doplňuje jeden z trenérů Rantířova Zbyněk Peštál.



Góly: 15. a 51. Vostál – 11. Jan Šandera, 39. P. Šandera, 57. Nečas. Rozhodčí: Rygl. ŽK: 3:3. Diváci: 80. Poločas 1:2. Nová Ves: P. Novotný – Havlík, Bureš, T. Novotný I, Krejčí – M. Novotný, Josef Šandera (63. T. Novotný II), P. Šandera, Nečas – Košík (88. Fuksa), Jan Šandera (54. V. Novotný).