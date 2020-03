Luboši, do kabiny Bystřice jste se vrátil po dvou a půl letech strávených v Novém Městě. Jak se za tu dobu změnila?

Zralé jádro tu zůstalo, takže se prakticky nic nezměnilo. Jen přibyli někteří mladí hráči, které jsem neznal. Na druhou stranu se v létě vrátil Venca Sedláček, spolu se mnou nyní Martin Malý, vrátil jsem se ke svým.

Takže nic, co by vás překvapilo?

Věděl jsem dobře, do čeho jdu. Navíc spolu s klukama hrajeme i hokej v Bystřické lize, prostředí je tu pořád stejné.

Jak budete vzpomínat na roky prožité v Novém Městě?

Jen v dobrém. Byl jsem tehdy Vrchovině za její zájem vděčný. V létě 2017 jsme s Bystřicí sestoupili z divize a já ji tenkrát v mých třiceti ještě chtěl nějaký čas kopat. Ale na to, že bychom ji mohli vyhrát a já si zahrál třetí ligu, na to bych ani ve snu nepomyslel. Měli jsme po celou tu dobu hodně dobrý mančaft.

Je postup do MSFL tím, na co budete nejvíce vzpomínat?

Vzpomínat na něj určitě budu, ale největší emoce pro mě zůstanou spojené s loňskou záchranou třetí ligy. V posledním kole jsme vyhráli v Kroměříži a pak na hřišti čekali na výsledky dalších zápasů. Před utkáním už byli přitom všichni smíření se sestupem. Když jsme se pak dozvěděli, že se nám záchrana podařila, bylo to neuvěřitelně spontánní. Následná oslava pak byla skutečně excelentní. (směje se)

Trenér Nového Města Richard Zeman o vás i nadále hodně stál. Co bylo hlavním důvodem vašeho návratu?

Pracuji ve třísměnném provozu, to jde s třetí ligou těžko skloubit. Když se k tomu přičte dlouhé cestování k zápasům venku, byl jsem už dopředu rozhodnutý se vrátit. Mít ale jiné zaměstnání, asi bych z Města neodešel.

O tom, že půjdete zpět, se vydatně spekulovalo už v létě. Někteří to dokonce brali za hotovou věc. Proč to už tehdy nedopadlo?

Trošku to souviselo s předpokládaným sestupem Vrchoviny z třetí ligy. Ten se nám ale podařilo odvrátit, všechno pak bylo až příliš hektické. Následně to vypadalo, že odejdu po pár kolech, až se v Novém Městě aklimatizují hráči z Afriky. Nakonec to bylo mezi kluby, proto jsem v Bystřici až nyní.

Co jste říkal na podzimní výkony a výsledky vašeho staronového týmu po vybojovaném návratu do divize?

Pokud jsem mohl, tak jsem se na několik utkání byl osobně podívat. Podle mého kluci odehráli podzim celkem slušně, získaných šestnáct bodů je solidních. Na to, že se v létě moc neposilovalo, tak to odehráli docela dobře.

S jakými ambicemi se tedy do Bystřice vracíte?

V zimě se kádr celkem posílil, myslím si, že bychom v tabulce mohli stoupat. Všichni v klubu jsou tak alespoň naladění. Rozhodně nechceme hrát jen o záchranu, naším cílem je umístění v první polovině tabulky. Uvidíme, zda se nám to podaří.