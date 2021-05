Jan ŠIMÁČEK, FC Velké Meziříčí

Reakce ze strany FAČR byla očekávaná, zaskočený tím vůbec nejsem. Dopadlo to celkem logicky, protože nebylo jasné, kdy by se vůbec mohlo znovu začít hrát.

Richard ZEMAN, SFK Nové Město na Moravě

S tímto krokem FAČR se dalo už delší dobu počítat. Až nyní se tak stalo oficiálním způsobem.

Petr NEDVĚD, FC Žďas Žďár n. S.

Bohužel se všechno protahovalo čím dál více, takže bylo jen otázkou času, kdy se ročník zruší. Když minulý týden nedošlo k možnosti normálně trénovat, říkali jsme si, že už je to pravděpodobně hotové.

Oldřich VESELÝ, SK Bystřice n. P.

Všechno podle očekávání. I když se to pořád natahovalo, už bylo dopředu dané, že se soutěže nedohrají. Asi by to nebylo moc regulérní, a to hned z několika důvodů. Ze mě to udělalo úspěšného trenéra, dvakrát za sebou zachránil.

Marek ZÚBEK, FC PBS Velká Bíteš

Asi jako pro všechny ostatní, také pro mě to překvapením určitě není. O předčasném ukončení sezony bylo fakticky rozhodnuto už nějakou dobu. Soutěže by byly z mnoha důvodů neregulérní, takže asi je to v konečném součtu správné rozhodnutí.

Václav POHANKA, TJ Nová Ves

Dlouho očekávané se stalo skutkem. Doufám ale, že aspoň krajský pohár se dohraje, to by pro nás byla alespoň částečná motivace. Neměl by to být problém, protože na řadě jsou už jen dva semifinálové duely a finále.