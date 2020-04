V tomto termínu se ale na umělé trávě sportovního areálu u II. Základní školy ve Žďáře nad Sázavou hrát jistojistě nebude. „Turnaj odepisovat nechci, zkusíme jej uskutečnit v náhradním termínu,“ sdělil hlavní pořadatel turnaje Petr Drejček.

PŮVODNÍ TERMÍN PADÁ

Bývá to tradiční zahájení jarní sezony v malé kopané. Od roku 1995 se přibližně v polovině dubna pokaždé uskutečnil La Bomba cup, na nějž pak plynule navázaly odvetné boje ve Žďárské lize malé kopané. Až do letošního roku. „Zatím vyčkáváme, ale je už takřka jisté, že v původním termínu, tedy v sobotu 18. dubna, se turnaj neuskuteční,“ potvrdil Petr Drejček.

Současně ale dodává, že to rozhodně neznamená, že by se letos vůbec neměl uskutečnit. „Pro všechna přihlášená mužstva platí, ať jsou v pohotovosti. Jakmile nám to situace v celé republice dovolí, pokusíme se turnaj okamžitě uspořádat v nejzazším možném termínu,“ zdůraznil hlavní šéf La Bomba cupu.

NAHRADÍ POUŤ?

Pro uspořádání turnaje v náhradním termínu má jeden výrazný argument. „Letošní ročník se koná ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou, které nám už poskytlo příspěvek. I proto chceme turnaj rozhodně uspořádat,“ zmínil Drejček.

K tomu, aby se mohla malá kopaná ve městě pod Santiniho Zelenou horou rozběhnout, bude ovšem potřeba ještě jedna podstatná záležitost. Tou je znovuotevření škol, protože turnaj i liga se odehrávají v areálu jedné ze základních škol ve Žďáře. „Liga měla mít začátek v sobotu 2. května, ta bude mít určitě přednost. Je však otázkou, zda a kdy opravdu začne. Podle původního plánu se mělo hrát první dvě květnové soboty a pak měla být přestávka kvůli žďárské pouti. Nad jejím konáním ovšem také visí otazník, takže, pokud by to bylo možné, se mohl turnaj odehrát třeba v tomto termínu,“ spekuluje pořadatel La Bomby.

Variantou, která se zdá být nejreálnější, je posunutí termínu až na letní měsíce. K tomu ovšem bude potřeba zajištění přírodního povrchu.

„Už jsem o tom také uvažoval. Turnaj by se klidně mohl sehrát ve Žďáře na Bouchalkách, na třetím hřišti. Musím to ale probrat s pracovníky Sportisu, kteří mají sportoviště ve městě na starosti. Záležet tu pro změnu bude na velkém fotbalu. U každé varianty jsme prostě na něčem či někom závislí,“ tvrdí Drejček.

CHTĚJÍ UDRŽET TRADICI

Ještě jeden fakt hovoří pro uskutečnění turnaje. „Jedná se o jeden z nejstarších na žďárském okrese, zatím jsme ani jeden ročník nemuseli vynechat. Jakmile by se to jednou stalo, těžko se bude znovu navazovat,“ uvědomuje si Petr Drejček.