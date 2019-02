Vysočina - Už dnes se rozbíhá seriál fotbalových přípravných zápasů. Herní letní přípravu zahájí pikantní duel v Budišově, kde třetiligová Třebíč od 17.30 přivítá do divize seskupivší Žďár nad Sázavou.

V prvním kole Poháru České pošty bude Pelhřimov (v bílých dresech) hostit Třebíč. Vítěz narazí ve druhém kole doma na prvoligové Brno. | Foto: Deník/Libor Plíhal

MSFL

TŘEBÍČ

Se třemi ofenzivními potencionálními posilami z Pobřeží slonoviny začali přípravu v Třebíči. Trenér Libor Zelníček si je vědom loňské malé produktivity, i proto se poohlíží především po útočných typech. Je to naše priorita," řekl. Případné exotické posily uvidí v akci už dnes v Budišově, kde se jeho tým střetne se Žďárem.

Zahájení přípravy: 9. 7.

Zápasy

12. 7. Žďár n. S., 17.30 (Budišov)

19. 7. Vrchovina, 10.30 (Koněšín)

20. 7. Jihlava, 17.00 (V)

24. 7. Jihlava jun., 18.30 (Rokytnice)

26. 7. Pelhřimov (pohár), 17.00 (V)

2. 8. Okříšky, 17.30 (V)

DIVIZE D

ŽĎÁR N. S.

Nový trenér Pavel Kubiš, který se na lavičku přesunul z B-týmu, hodlá v přípravě vsadit především na kmenové hráče. Vedle nich počítá nadále i s jihlavským matadorem Michalem Veselým, který se z dočasné role hrajícího kouče přesune opět na pozici asistenta. Po půl roce se do týmu vrací útočník Martin Hlouš, který hostoval v Hlinsku, a také brankář Stanislav Pometlo, jenž strávil jaro ve Ždírci.

Případné posily budeme řešit až později," řekl Kubiš.

Zahájení přípravy: 8. 7.

Zápasy

12. 7. Třebíč, 17.30 (V)

17. 7. Jihlava jun., 17.00 (D)

19. 7. Pardubice B, 17.00 (V)

26. 7. Rosice (pohár), 17.00 (D)

2. 8. Ústí n. O., 17.00 (D)

VRCHOVINA

Změny v kádru jsou, ale dlouho očekávané. Po nejúspěšnější divizní sezoně v historii klubu se do kádru vrací dlouhodobě zraněné opory. Brankáři Jan Vítek s Filipem Michálkem, univerzál Lukáš Wolker a tvůrce hry Kamil Skalník, z hostování ve Žďáře pak exligista Lukáš Michal, který se stal zároveň hrajícím asistentem kouče Marka Štukhejla. Na dobré cestě je i prodloužení hostování stopera Tomáše Dvořáčka z Chrudimi. „Jiné změny jsem nechtěl, hodlám pracovat se stávajícím kádrem," řekl Štukhejl, který se vyjádřil i k neúčasti Vrchoviny v domácím poháru: „Chceme tím jasně deklarovat naši prioritu a ambice v divizní sezoně, na kterou se chceme dobře připravit."

Zahájení přípravy: 7. 7.

Zápasy

15. 7. Svitavy, 17.30 (D, R. Svratka)

19. 7. Třebíč, 10.30 (V)

26. 7. K. Hora, 11.00 (V)

2. 8. Uničov, 11.00 (V)

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Na jaře Velké Meziříčí doplácelo na marodku, proto se trenér Libor Smejkal rozhodl rozšířit kádr. První posilou je středopolař Roman Durajka z Náměště a další dvě zatím utajená jména jsou v jednání s Jihlavou. Vše by se ale mělo stihnout uzavřít do pondělního začátku přípravy. Do týmu se po ročním hostování v Budišově vrací Lukáš Berka. „Tentokrát chci mít kádr zkompletovaný co nejdříve," řekl Smejkal.

Zahájení přípravy: 14. 7.

Zápasy

19. 7. Pelhřimov, 10.30 (Bory)

26. 7. Mutěnice/Břeclav (pohár), 17.00 (V)

30. 7. Sparta Brno, 17.00 (místo v jednání)

2. 8. Náměšť-Vícenice, 10.15 (V)

BYSTŘICE

V podstatě beze změn jde do přípravy na svou třetí divizní sezonu Bystřice. Jediným pohybem v kádru je odchod hostujícího brankáře Pavla Novotného do mateřské Nové Vsi. Tým se pod vedením trenéra Karla Fencla bude od pondělka připravovat výhradně v domácím prostředí, kde také sehraje všechny čtyři zápasy.

Zahájení přípravy: 14. 7.

Zápasy

16. 7. Líšeň dor., 17.30 (D)

20. 7. Jihlava jun., 10.00 (D)

22. 7. Boskovice, 18.00 (D)

2. 8. Humpolec, 17.00 (D)

SLAVOJ POLNÁ

Příprava orientovaná hlavně na herní praxi čeká fotbalisty polenského Slavoje. Sice zahájí přípravu zhruba o týden později než ostatní konkurenti, ale potom je během dvou týdnů čeká hned šest zápasů. A to se letos Slavoj nepřihlásil do Poháru České pošty.

„Máme málo hráčů a my nechceme začínat kvůli poháru tak brzy. Potom nás sice čeká šest zápasů, ale dva z nich jsou hned během jednoho dne na turnaji. Navíc já preferuju už několik let herní přípravu," vysvětluje trenér Tomáš Kaplan.

U jeho jména před sezonou zmizí spojení hrající trenér. „Ano, končím. Nebudou už pokračovat ani Lukáš Adamec a Kuba Urbánek. Testujeme nějaké hráče, šanci dostanou dorostenci. Uvidíme v úterý, kdy začínáme," dodal Kaplan.

Zahájení přípravy: 15. 7.

Zápasy

19. 7. turnaj v Hlinsku (Havl. Brod, Hlinsko, Ždírec n. D., Polná)

22. 7. FC Vysočina (dorost), 17.00 (V)

27. 7. FK Pardubice, 13.30 (Bohdalov)

30. 7. Polička, 18.00 (V)

2. 8. J. Hradec, 16.30 (D)

PELHŘIMOV

Fotbalisté Pelhřimova zahájili přípravu v úterý. V herním plánu mají měření sil se třemi zajímavými soupeři. Za týden otestuje jejich výkonnost Velké Meziříčí, o týden později se pokusí přehrát v prvním kole Poháru České pošty třetiligovou Třebíč, a pozvat tak na svůj stadion pro diváky v další fázi brněnskou Zbrojovku.

Zahájení přípravy: 8. 7.

Zápasy

19. 7. Velké Meziříčí, 10.15 (V)

26. 7. HFK Třebíč (pohár), 17.00 (D)

2. 8. Táborsko B, ? (D)

STARÁ ŘÍŠE

Ve Staré Říši začali s tréninkem už v úterý bez výraznějších změn. Trenér Luděk Kovačík zatím rozhodně nemůže říct, že by byl s aktuální podobou kádru spokojený. „Na jaře nás doprovázela marodka a ti hráči se ještě nedali do kupy, navíc posily, které jsme měli vyhlídnuté, nedopadly," krčí rameny kouč. Dobře to nevypadá ani s přípravnými zápasy. Zrušen je ten se Světlou, a jediným jistým tak zůstává pohárové utkání v Tasovicích. Pokud bychom postoupili, máme doma druholigový Zlín, když ne, soupeře budeme muset shánět," dodal Kovačík. Dobrou zprávou tak zatím zůstává pouze další prodloužení angažmá ghanského střelce Aliho Osumanua, který je ovšem aktuálně na dovolené v rodné zemi.

Zahájení přípravy: 8. 7.

Zápasy

20. 7. Tasovice (pohár), 17.00 (V)

26. 7. v jednání

HAVLÍČKŮV BROD

Slovan zahájil přípravu na divizi ve středu a hned o den později vyrazil na soustředění do Šanova, který se nachází u rakouských hranic. „Jeli jsme rychlíkem do Brna a potom jsme zbylých pětasedmdesát kilometrů absolvovali na kolech. To samé nás čeká i v neděli na cestě zpět," prozradil perličku trenér Richard Zeman. Na jižní Moravu vyrazil se šestnácti hráči, dnes na místo přijede i jeho nový asistent František Polák. Tým trénuje dvoufázově, první herní test ho čeká až za týden na turnaji v Hlinsku.

Největší pohyb v hráčském kádru patrně bude mít právě nováček soutěže. Brankář Kučírek si našel angažmá v Rakousku, do B týmu odešli zkušení hráči Novotný, Nechvátal, Kuchta, Tůma a Bláha. Střelec Provazník pak zamířil do Havlíčkovy Borové. Z jihlavské juniorky se naopak vrací Berky a z hostování ze Světlé gólman Soukal. „Tým doplníme dorostenci (Štědrý, tuhý a Svoboda), testujeme další dva hráče z nižších soutěží," říká Zeman.

Za dalšími posilami se Slovan poohlíží k sousedům na Pardubicku. „Už teď je s námi na soustředění Václav Sklenář z Pardubic, odkud chceme ještě jednoho defenzivního hráče. Z Chrudimi bychom pak rádi získali dva hráče na stejné posty," uzavírá dlouhý výčet změn.

Zahájení přípravy: 9. 7.

Zápasy

19. 7. turnaj v Hlinsku (Havl. Brod, Hlinsko, Ždírec n. D., Polná)

20. 7. Líšeň (pohár), 17.00 (D)

27. 7. Znojmo (pohár), 17.00 (D),

nebo modelový zápas s B týmem

1. 8. Chotěboř, 17.30 (D)