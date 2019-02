Křoví by si po výprasku rádo spravilo chuť

Křoví - Nováček I. B třídy z Křoví měl doslova raketový vstup do sezony. Sedm výher v řadě katapultovalo mužstvo trenéra Rostislava Janšty do čela tabulky, a i když poté přišel menší útlum, Křoví přesto vstoupí do jarní části sezony ze skvělé druhé pozice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Prager