Žďársko – Týmy na postupových pozicích v I. B třídě – skupině B ve 23. kole ztrácely. Radostín vykradl vedoucí Vladislav a Velká Bíteš B oloupila druhý Měřín. Překvapivý výsledek se zrodil i v Křižanově. Sestupem ohrožený tým rozdal na vlastním hřišti všechny body jasně poslednímu Jakubovu. Tahle porážka by mohla tamní fotbalisty v konečném účtování mrzet.

KŘIŽANOV – JAKUBOV 0:1



Křižanov potřeboval s posledním týmem soutěže nutně vyhrát. Svoji kvalitní jarní hru ale nechal při pouťovém veselí v kabině. Hráči si na hřišti nedokázali vyhovět, přihrávky nenacházely své adresáty a balony až příliš snadno končily u kopaček hostujících fotbalistů. Domácím navíc scházela v koncovce chladná hlava a brankáře Klímu prakticky neohrožovali.



Výjimkou byla hlavička Kaštana, který mířil jen do náruče gólmana. Jakubov udeřil z ojedinělé akce, když obránce Forman vyvezl míč a zpoza vápna prostřelil Bajera skákavou střelou.



Očekávaný nápor domácích po přestávce nepřicházel. K vytvoření si tlaku nepomohla ani druhá žlutá karta pro Miroslava Dunklera. Optickou převahu Křižanovští získali až čtvrt hodiny před koncem, vyrovnat mohl Trnka, ale z otočky trefil dobře postaveného Klímu. Následně dostal pas za obranu Lukášek, brejk řešil obstřelem, síť však nerozvlnil. Závěrečný tlak už k ničemu nevedl.



Gól: 22. J. Forman. Rozhodčí: Ryšánek. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (65. Miroslav Dunkler). Diváci: 150. Poločas: 0:1. Křižanov: Bajer – Mužátko, Horníček, Milota, Invald – Němec, Nobicht, Trnka (74. Navrátil), Lukášek (81. Štěpánek) – Kaštan (46. Kubiš), Hluschenko (54. Láznička).



BYSTŘICE B – TELČ 1:2



Po vyrovnaném prvním poločase domácí vedli, když se balon po střele do skrumáže odrazil od jednoho z hostujících hráčů. Telč vsázela jednoduše na brejky a po jednom z nich se prosadil Jančo. V 75. minutě došlo ke sporné situaci u rohového praporku, kde fauloval Jiří Svoboda. „Podle mě to bylo jasně na žlutou, červená byla hodně přísná, dostal ji bez předchozího varování,“ kroutil hlavou kouč Bystřice Martin Haluška. Přesilovou hru Telč rychle využila. V 80. minutě se z penalty podruhé prosadil Jančo a rozhodl o třech bodech.



Góly: 35. vlastní – 65. a 80. Jančo (druhý z PK). Rozhodčí: Krymová. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (75. J. Svoboda). Diváci: 50. Poločas: 1:0. Bystřice B: Tomášek – Marek Svoboda, Michal Svoboda, Zich (55. Zítka), J. Svoboda – J. Hájek, O. Hájek, J. Buchta, Špatka – Horák, Navrátil (70. Šimeček).



VLADISLAV – RADOSTÍN N. O. 1:3



Domácí byli po celou dobu lepším mužstvem, ovšem soupeř vytěžil z minima maximum. Hosté se za celé utkání dostali přes půlící čaru pouze čtyřikrát a výsledkem byly tři góly. Vladislavští nevyužili dva samostatné úniky na brankáře Dupala a kanonýr Svoboda dvakrát trefil břevno. Lídr tak nedokázal využít zaváhání druhého Měřína.



Góly: 67. Vyletěl – 28. Vokoun, 61. L. Kozel, 73. Kovář. Rozhodčí: Kubiš. Bez karet. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Radostín n. O.: Dupal – Oulehla (77. Toman), Hrbek, Berka (46. Kohout), Večeřa (87. Dvořák), Fabík, Kovář, Vokoun, L. Kozel, J. Kozel, Promberger.



MĚŘÍN – V. BÍTEŠ B 1:2



Domácí favorit se v prvním poločase trápil. Velká Bíteš se prezentovala solidním fotbalem, za což byla odměna dvěma góly. Po chybě zálohy se nejdříve prosadil Rozum a před pauzou skóroval Jelínek. Jeho trefa jen dokumentovala špatný výkon Měřínských, protože obrana nechala svého gólmana proti Jelínkovi doslova na holičkách. Jelínek nejdříve zahodil nájezd i dorážku, ale z druhé dorážky už byl přesný.



Po poločasové bouřce v kabině nastoupili domácí jako vyměnění. V 50. minutě Šoukal nedal jasný gól. Hned po něm šel sám na Šulu Robotka s Řezníčkem, opět nic. V 55. minutě orazítkoval břevno hlavičkující Kružík a dorážku bravurní Šula zneškodnil. Poté přišla chvíle Šoukala, který si srovnal mířidla a snížil na 1:2. V dalších šancích však už domácí selhali. „Za promrhaný první poločas jsme si víc asi nezasloužili. Jednoduše jsme začali pozdě. Hosté vděčí za výhru Šulovi, paradoxně jde o bývalého měřínského brankáře. Vychytal nás. Trošku jsme si tak zkomplikovali postup, ale pořád to máme ve svých rukách,“ uvedl domácí kouč Petr Munduch.



Góly: 67. Šoukal – 20. Rozum, 41. Jelínek. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 0:5. Diváci: 180. Poločas: 0:2. Měřín: Chvátal – Němec (69. Körber), Kružík, Doležal, Bublan – Robotka, Šoukal, Takácz, Řezníček – Kolda, Jonáš (66. Kučera). V. Bíteš B: Šula – Láznička (66. Paprskář), Suchý, O. Švanda, Rašovský – Plechatý, Hemala (46. M. Švanda), Klusák (76. Ivančík), Jelínek – T. Loup, Rozum. ⋌(spo)