Po prvních dvou zápasech jsou v 1. lize pouze dva týmy, které ještě neztratily ani bod. Dvě výhry slavili hráči Benjaminu, stejně úspěšně si vedl také Kozel Team. Podobná situace je také o patro níž, stoprocentně úspěšní byli v úvodním dějství pouze Žabanti a Akademici.

I. LIGA

1. kolo: Dipar CF – BKS 5:6, Dipar CF – Kozel Team 1:5, BKS – FC Benjamin 2:6, Alko – Kozel Team 2:4, Sosáci – FC Benjamin 1:2, Alko – Kentauři 2:0, Sosáci – Autobus Club 4:5, La Bomba – Mičego Svratka 0:5, Mičego Svratka – Kentauři 0:5, Autobus Club – La Bomba 6:6.

1. FC Benjamin 2 2 0 0 8:3 6

2. Kozel Team 2 2 0 0 9:3 6

3. Autobus Club 2 1 1 0 11:10 4

4. Kentauři 2 1 0 1 5:2 3

5. Alko 2 1 0 1 4:4 3

6. Mičego Svratka 2 1 0 1 5:5 3

7. BKS 2 1 0 1 8:11 3

8. La Bomba 2 0 1 1 6:11 1

9. FC Radox 0 0 0 0 0:0 0

10. Sosáci 2 0 0 2 5:7 0

11. Dipar CF 2 0 0 2 6:11 0

II. LIGA

1. kolo: FC Trump – AC Světnov 4:2, AC Světnov – Buldok 7:3, FC Trump – FC Žabanti 3:4, Akademici – Buldok 6:0, Botafogo Křižánky – FC Žabanti 0:7, Here for beer – FC Orel 3:4, Here for beer – Akademici 2:3, Botafogo Křižánky – FC Orel 4:2.

1. FC Žabanti 2 2 0 0 11:3 6

2. Akademici 2 2 0 0 9:2 6

3. AC Světnov 2 1 0 1 9:7 3

4. FC Trump 2 1 0 1 7:6 3

5. FC Orel 2 1 0 1 6:7 3

6. Botafogo Křižánky 2 1 0 1 4:9 3

7. Here for beer 2 0 0 2 5:7 0

8. Buldok 2 0 0 2 3:13 0