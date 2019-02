Vysočina - Krátkou, pouze třítýdenní, pauzu měli na zregenerování sil fotbalisté krajského přeboru. Do přípravy na novou sezonu vkročily už všechny týmy nejvyšší vysočinské soutěže.

Ilustrační foto | Foto: Vlastimil Kadlec

Jednoznačně největší zemětřesení postihlo Hartvíkovice. V červnu skončil u týmu trenér Karel Kolesa a s ním opustilo z různých důvodů sedmý tým loňské sezony hned jedenáct hráčů (včetně dvou nejvýraznějších postav brankáře Aleše Chalupy a ofenzivního hráče Miloše Neumanna). Naopak tři čtyři fotbalisté by se měli vrátit z hostování.

Nový kouč Zdeněk Raus, který předtím působil třeba v Okříškách, Třebíči, Budišově nebo Koutech, tak bude ve velmi složité situaci. „Byl jsem zvyklý pracovat převážně s odchovanci klubu, kteří měli takový vztah ke svému mateřskému klubu. Ale tady se poprvé setkávám výhradně s nakoupenými hráči, dá se říct profesionály,“ neskrývá mírné obavy zkušený trenér.

Hledají trenéra

Otazníky jsou i v Moravských Budějovicích. Půlroční angažmá ukončil kouč Jaroslav Veselý, klub jeho nástupce zatím hledá. Kandidátem je dosavadní vedoucí týmu Jan Šplíchal.

Nejisté chvíle zažívalo Jemnicko, v jehož kádru chtěl lovit Pelhřimov. Z tria František Kříž, Luboš Morkus, Jaroslav Cech nakonec odejde posílit divizního nováčka zřejmě jen posledně jmenovaný střelec.

Naopak bez velkých změn by měly do sezony vstoupit Humpolec, Herálec, Bystřice, Okříšky či nováček z Pacova.

Klíčový post brankáře řeší v exdivizních týmech v Havlíčkově Brodě a Ždírci. „Jedničku Adamce testuje Vrchovina, my teď zkoušíme čtyři brankáře, uvidíme,“ říká trenér Slovanu Zdeněk Jungvirt. „Milan Žďánský jde do divizní Chrudimi, takže jsme museli reagovat. Některá jednání nedopadla, ale teď to vypadá, že příchod gólmana je na dobré cestě,“ oddechl si kouč Marek Štukhejl.

Krajský přebor přilákal jednu hvězdu, z Jihlavy odchází do Polné na půlroční hostování útočník Tomáš Kaplan.

Zodpovědně k přípravě přistoupil i druhý tým z Jihlavska, nováček ze Staré Říše. Trenér Luděk Kovačík svým svěřencům naordinoval víkendové soustředění ve Štokách. „Balon chybět nebude, ale zaměříme se hlavně na kondici,“ usmívá se.

Soustředění, ale převážně herní, absolvují i fotbalisté Jaroměřic, kteří dnes odjíždějí do Číměře u Jindřichova Hradce.